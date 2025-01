Charles Schwab mantiene las tendencias observadas tras los resultados de los grandes bancos 📈

Los resultados de Charles Schwab coinciden con las tendencias observadas en los resultados de los principales bancos estadounidenses. Superaron las expectativas, y la mayor sorpresa se produjo en los ingresos por operaciones burs谩tiles, donde la actividad aument贸 significativamente despu茅s de las elecciones. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Como resultado, la empresa registr贸 su mayor ingreso neto desde el cuarto trimestre de 2022. A帽o tras a帽o, el crecimiento de los ingresos alcanz贸 un +20 %. En la 煤ltima parte del trimestre, el promedio diario de operaciones aument贸 significativamente, alcanzando un total de 6,31 millones de operaciones durante el trimestre, en comparaci贸n con las 6,04 millones previstas. Si esta tendencia contin煤a, como lo indica el entorno sectorial posterior a las elecciones, Charles Schwab podr铆a experimentar un desempe帽o de ventas fortalecido en los pr贸ximos trimestres. Sin embargo, cabe destacar que la empresa a煤n genera principalmente beneficios por intereses netos, los cuales representaron m谩s del 47 % del total de los ingresos netos. Esta cifra probablemente disminuir谩 en caso de que las tasas de inter茅s caigan, lo que pondr铆a presi贸n sobre el segmento de ingresos por operaciones para compensar las ca铆das en los beneficios por intereses. En t茅rminos de beneficios ajustados por acci贸n, la empresa logr贸 $1,01, superando significativamente el pron贸stico de $0,91. Resultados financieros del cuarto trimestre de 2024: Beneficios ajustados por acci贸n (EPS): $1,01, estimaci贸n: $0,91 (consenso de Bloomberg)

$1,01, estimaci贸n: $0,91 (consenso de Bloomberg) Ingresos netos: $5,33 mil millones, estimaci贸n: $5,19 mil millones

$5,33 mil millones, estimaci贸n: $5,19 mil millones Nuevos activos netos totales: $108,4 mil millones

$108,4 mil millones Promedio diario de operaciones: 6,31 millones, estimaci贸n: 6,04 millones

6,31 millones, estimaci贸n: 6,04 millones Ingresos por operaci贸n: $2,20, estimaci贸n: $2,19

$2,20, estimaci贸n: $2,19 Beneficios por intereses netos: $2,53 mil millones, estimaci贸n: $2,43 mil millones

$2,53 mil millones, estimaci贸n: $2,43 mil millones Cuentas de dep贸sito bancario: $241 mil millones, estimaci贸n: $202,7 mil millones

$241 mil millones, estimaci贸n: $202,7 mil millones Ingresos por operaciones: $873 millones, estimaci贸n: $841,1 millones Los resultados de hoy provocaron un fuerte aumento de m谩s del 3% en el precio de las acciones de la compa帽铆a. El precio de las acciones se acerc贸 a los 83,4 d贸lares, un nivel de resistencia desde noviembre, pero el sentimiento positivo no fue suficiente para que las acciones superaran este nivel. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "