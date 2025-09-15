Leer más

China investiga a Nvidia

05:52 15 de septiembre de 2025

Informes procedentes de China indican que las autoridades realizan una investigación antimonopolio sobre Nvidia, encontrando al fabricante estadounidense de chips culpable de monopolización del mercado. La Administración Estatal de Regulación del Mercado (SAMR) sospecha del gigante estadounidense por sospechas de monopolizar el mercado y discriminar a empresas chinas, en particular en relación con su adquisición de Mellanox Technologies en 2020.

La investigación en curso ha generado más dudas sobre los ingresos que Nvidia obtiene de China. La compañía declaró recientemente en un informe que no publicaría los datos de ventas en China de los próximos trimestres debido a la gran incertidumbre. A principios de este año, los inversores reaccionaron con euforia ante informes que indicaban que empresas tecnológicas como Nvidia obtendrían permiso para exportar productos de alta tecnología a China a cambio de un impuesto del 15% sobre las ventas para el presupuesto federal del país.

Las ventas de Nvidia en China ya han caído drásticamente, del 26% a aproximadamente el 17% de los ingresos totales, tras la introducción de restricciones a la exportación en Estados Unidos. Sin embargo, los principales desafíos ahora provienen de la propia China, incluyendo la investigación antimonopolio en curso y el impulso a la producción nacional de chips, como el de Alibaba. Las acciones de Nvidia caen un 2 por ciento en las operaciones previas a la apertura del mercado, y los futuros del Nasdaq 100 retroceden alrededor de 75 puntos en estos momentos.

