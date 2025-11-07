Chips más caros, dispositivos más caros: ¡TSMC está cambiando las reglas del juego!

Para TSMC, estos aumentos implican mayores ingresos y una posible mejora en los márgenes, gracias a su posición de liderazgo en el mercado de chips avanzados.

El alza en los costos de producción podría traducirse en precios más altos para smartphones y computadoras de gama alta, o en una reducción de márgenes para los fabricantes.

Los aumentos de precios de TSMC se aplican a los chips destinados a Apple, Samsung y otros fabricantes de dispositivos Android.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), el mayor fabricante de chips por encargo del mundo, ha anunciado un aumento del 8 al 10 % en los precios de sus procesadores más avanzados, a partir de 2026. Este ajuste afectará a los chips utilizados en smartphones insignia, computadoras de alto rendimiento y sistemas de inteligencia artificial, incluyendo los procesadores de Apple y componentes clave de los principales fabricantes de dispositivos Android.

El impacto del proceso de fabricación de 2 nanómetros

El mayor incremento de costes se concentra en el nuevo proceso de fabricación de 2 nanómetros, que impulsará a los dispositivos de próxima generación. Este encarecimiento responde a las fuertes inversiones de TSMC en fábricas y equipos de alta tecnología necesarios para producir estos chips. Los fabricantes de smartphones y computadoras deberán decidir si asumen estos costes dentro de sus márgenes o si los trasladan al consumidor, lo que podría impactar en el precio final de los nuevos dispositivos.

Apple, Samsung y los desafíos del nuevo costo

Apple tiene previsto utilizar procesadores de 2 nanómetros solo en algunos modelos del iPhone 18, lo que indica que los costes podrían limitar la disponibilidad de esta tecnología en toda la gama de productos. Se anticipan desafíos similares para Samsung, Qualcomm y MediaTek, lo que podría traducirse en precios más elevados para los smartphones Android de gama alta en 2026.

Rentabilidad y estrategia a largo plazo de TSMC

Los aumentos de precios también tienen implicancias financieras para TSMC. El encarecimiento de los chips impulsará el crecimiento de los ingresos y, gracias a su posición dominante en el mercado, la empresa podrá mantener —o incluso mejorar— su rentabilidad, a pesar del aumento de los costes de producción.

Los clientes de TSMC deberán decidir si trasladan el alza al consumidor o si recortan sus propios márgenes, lo que afectaría al precio de los dispositivos o a la rentabilidad de los fabricantes.

A largo plazo, la estrategia de precios de TSMC refleja una tendencia generalizada en la industria: los mayores costes asociados a la producción de chips avanzados se están convirtiendo en la nueva norma. Mientras tanto, la compañía se beneficia de la creciente demanda de chips para IA y alto rendimiento, fortaleciendo su posición financiera y de mercado.

