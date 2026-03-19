Christine Lagarde, presidenta del BCE en conferencia de prensa (EN DIRECTO)

La conferencia de prensa del Banco Central Europeo acaba de comenzar, encabezada por su presidenta Christine Lagarde, quien comenta la decisión de hoy de mantener las tasas de interés sin cambios. Los inversores están especialmente atentos a cómo el banco central se posiciona frente a los riesgos derivados de la guerra en Medio Oriente.

Principales declaraciones

Lagarde señaló que los riesgos para el crecimiento económico están sesgados a la baja en el corto plazo, impulsados por el conflicto en Oriente Medio, mientras que los riesgos para la inflación se inclinan al alza. Indicó que los indicadores de inflación subyacente son consistentes con el objetivo del 2%, lo que sugiere que, a pesar de las presiones recientes, la tendencia de fondo sigue alineada con la meta del Banco Central Europeo. También subrayó que la rápida adopción de la legislación del euro digital es esencial, destacando su importancia estratégica. En el ámbito fiscal, señaló que cualquier respuesta a un shock energético debe ser temporal, focalizada y bien diseñada, evitando distorsiones de largo plazo.

Impacto de la geopolítica y el entorno global

Lagarde advirtió que la guerra está alterando los mercados de materias primas y afectando la confianza, lo que añade presión sobre la actividad económica. Además, mencionó que la guerra entre Rusia y Ucrania sigue siendo otra fuente relevante de incertidumbre global. En este contexto, destacó que el gasto en defensa será un motor de crecimiento, incluso mayor de lo esperado, con efectos positivos también en el sector tecnológico.

Perspectivas económicas

La presidenta del BCE señaló que la inversión debería aumentar y que el crecimiento económico está siendo impulsado principalmente por el sector servicios. Finalmente, apuntó que una reducción de aranceles y una desescalada más rápida de lo esperado en Oriente Medio podrían mejorar el panorama económico y favorecer una caída de la inflación.