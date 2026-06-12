ÚLTIMA HORA: USDIDX cae pese a sólidos datos de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan

- La Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan se situó en 48,9, superando la previsión de 46,0 y la lectura anterior de 44,8.
- Las expectativas de inflación a uno y largo plazo disminuyeron, aunque continúan en niveles elevados.
- A pesar de la mejora en la confianza del consumidor, el USDIDX registra caídas tras la publicación de los datos.
- La Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan se situó en 48,9, superando la previsión de 46,0 y la lectura anterior de 44,8.
- Las expectativas de inflación a uno y largo plazo disminuyeron, aunque continúan en niveles elevados.
- A pesar de la mejora en la confianza del consumidor, el USDIDX registra caídas tras la publicación de los datos.
El índice preliminar de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan se ubicó en 48,9 puntos, superando tanto la previsión del mercado de 46,0 como la lectura anterior de 44,8.
- La confianza del consumidor aumentó aproximadamente 4 puntos, equivalente a un incremento del 9% durante el mes.
- La mejora estuvo impulsada en parte por la caída de los precios de la gasolina al comienzo del mes.
- Las ganancias en confianza fueron generalizadas, observándose mejoras en distintos grupos de edad, niveles educativos y afiliaciones políticas.
- Los consumidores de menores ingresos registraron avances particularmente sólidos en el sentimiento, reflejando el mayor peso que tienen los costos de combustible dentro de sus presupuestos familiares.
- Las evaluaciones sobre las finanzas personales, las expectativas financieras y las condiciones empresariales mejoraron durante el mes.
- A pesar de la recuperación, la confianza continúa siendo débil, situándose un 13% por debajo de los niveles de enero de 2026 y un 19% por debajo de los registrados hace un año.
- Los consumidores siguen concentrados en las presiones del costo de vida y mantienen preocupaciones por una inflación elevada.
- Las expectativas de inflación a un año disminuyeron desde 4,8% en mayo hasta 4,6% en junio, aunque permanecen en niveles elevados.
- Las expectativas de inflación de largo plazo retrocedieron desde 3,9% hasta 3,4%, aunque continúan por encima del rango de 2,8%-3,2% observado durante 2024.
- Las entrevistas para la encuesta fueron realizadas entre el 19 de mayo y el 8 de junio.
USDIDX (M5 timeframe)
Fuente: xStation 5
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