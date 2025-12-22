Cierre de Dólar en Chile hoy 22 de diciembre: baja volatilidad, menor liquidez y foco en cobre y dólar global

En el corto plazo, un repunte del dólar global o una baja del cobre podría empujar el dólar en Chile al alza, pero dentro de rangos estrechos ; lo contrario favorecería una apreciación del peso chileno .

Afuera, el dólar global (vía Dollar Index ) se mantiene estable tras señales recientes de política monetaria en EE. UU., mientras el precio del cobre se mueve en rangos acotados con señales mixtas desde China.

El tipo de cambio en Chile opera con baja volatilidad y menor liquidez por el cierre de año y la cercanía de feriados, reduciendo la participación institucional.

Panorama del día: mercado estacional y con desplazamientos limitados

El tipo de cambio en Chile transa este 22 de diciembre bajo un escenario de baja volatilidad y menor liquidez, propio del cierre de año y la cercanía de los feriados del 25 de diciembre y 1 de enero tanto en Chile como en Estados Unidos. Este contexto limita la participación de operadores institucionales y, por lo mismo, tiende a dejar movimientos más acotados y tramos de precio menos “limpios” por la estacionalidad.

Factores externos: Dollar Index estable y señales desde la Fed

En el plano externo, el dólar internacional, medido por el Dollar Index, se mantiene estable tras las últimas señales de política monetaria en EE. UU.. En un mercado con menor profundidad, cualquier variación del dólar global puede amplificar movimientos puntuales en monedas emergentes, aunque el telón de fondo hoy sigue siendo de rangos acotados.

Cobre y China: el soporte estructural del peso chileno

El precio del cobre —principal soporte estructural del peso chileno— presenta movimientos acotados en un contexto de señales económicas mixtas desde China. Esto mantiene al mercado del dólar en Chile sin un catalizador fuerte, reforzando el sesgo a operar dentro de bandas estrechas.

Escenarios de corto plazo para el tipo de cambio

Con este marco, el balance de riesgos queda relativamente parejo:

Si se da un fortalecimiento puntual del dólar global o una corrección a la baja del cobre, el tipo de cambio podría moverse hacia niveles superiores en los próximos días, aunque probablemente dentro de rangos estrechos por la baja liquidez típica de fin de año.

En cambio, una mejora en el precio del cobre y un mayor apetito por riesgo favorecerían una apreciación del peso chileno, presionando al tipo de cambio a la baja en un mercado con desplazamientos limitados por la estacionalidad.

Análisis técnico del dólar en Chile: sesgo bajista, pero con rebotes puntuales

En el gráfico horario se aprecia una estructura de tendencia bajista dominante, marcada por una directriz descendente (línea azul) que ha actuado como techo dinámico. Los rebotes recientes han chocado en zonas de resistencia donde el precio ha mostrado rechazo (áreas resaltadas), sugiriendo que, por ahora, las subidas siguen enfrentando oferta relevante.

Al mismo tiempo, el precio viene de un tramo de caída fuerte y muestra intentos de recuperación, algo coherente con un mercado de rangos: rebotes técnicos que, mientras no rompan resistencias clave, se interpretan más como correcciones dentro de la tendencia que como un giro confirmado.

Fuente: xStation 5

Niveles técnicos a vigilar

Resistencia 1 (zona de control): área en torno a 929–934 . Mientras el precio permanezca por debajo, el escenario base sigue siendo de rebotes con freno.

Resistencia 2: si logra afirmarse sobre esa zona, el siguiente objetivo razonable aparece cerca de 943 , donde se ve otra referencia relevante.

Soporte 1: zona de 913 , que aparece como nivel pivote de corto plazo.

Soporte 2: si pierde los 905, aumenta el riesgo de continuidad bajista hacia el área de 893.

Lectura de momentum

El oscilador inferior (tipo RSI) se mantiene sin señales extremas, lo que cuadra con la idea de baja volatilidad y avances por tramos. En este contexto, lo más útil es observar si los rebotes pierden fuerza al acercarse a la directriz bajista y resistencias, o si el precio logra romper y sostenerse por encima (señal de cambio de régimen a corto plazo).

Qué puede destrabar el rango

Con la estacionalidad pesando, el “gatillo” más probable suele venir de: