Cierre de mercado: Bolsas retroceden antes de la decisión de tasas de la Fed

La jornada estuvo marcada por una pausa en el repunte de las acciones estadounidenses, mientras los inversionistas esperan la primera decisión de política monetaria de la Reserva Federal bajo la presidencia de Kevin Warsh. La caída del petróleo por debajo de los 80 dólares por barril favoreció a los bonos y presionó a la baja sus rendimientos, en un contexto de expectativas de recuperación de la oferta global y posible firma de un acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán. En renta variable, continuó la rotación fuera del sector tecnológico, con especial presión sobre semiconductores tras su reciente rally, lo que llevó al S&P 500 y al Nasdaq 100 a retroceder cerca de 2%.



Fuente: xStation5

Noticias Claves

Geopolítica: La jornada estuvo marcada por señales de distensión en Medio Oriente , luego de que se redujeron parcialmente los temores sobre el estrecho de Ormuz tras la firma virtual de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán . El entendimiento contempla el fin del bloqueo naval estadounidense en la región del Golfo y el inicio de 60 días de negociaciones nucleares , aunque la normalización de los flujos energéticos podría tardar varios meses. En paralelo, Irán reiteró que cualquier acuerdo de paz debe incluir la retirada israelí del sur del Líbano , mientras autoridades libanesas e iraníes pidieron a Estados Unidos y a la comunidad internacional presionar a Israel para detener sus operaciones y respetar la soberanía libanesa. Pese a la menor percepción de riesgo en Hormuz , la incertidumbre regional persiste, reflejada en una baja probabilidad de acuerdo permanente entre Israel y Hezbolá antes del 30 de junio de 2026.

Estados Unidos: En el frente macroeconómico , los datos mostraron señales mixtas para la actividad. El empleo ADP registró una variación semanal de 25.500 puestos, por debajo del dato anterior de 29.000, mientras que los inicios de construcción de viviendas cayeron con fuerza en mayo, con una contracción mensual de 15,4%, muy por encima del retroceso esperado de 2% y su peor desempeño desde marzo de 2024. Los permisos de construcción , en tanto, disminuyeron 0,7% mensual, en línea con las expectativas. A pesar de estos datos, el modelo GDPNow de la Fed de Atlanta estimaba al 16 de junio un crecimiento del PIB real de 2,8% para el segundo trimestre de 2026.

Europa: En la zona euro , los comentarios de autoridades del Banco Central Europeo (BCE) mantuvieron un tono prudente frente al escenario inflacionario. Philip Lane destacó que existen elementos positivos y que el shock energético se produce en un contexto de mayor resiliencia, aunque reiteró que el BCE seguirá actuando de forma proactiva en política monetaria . Por su parte, Gabriel Makhlouf restó importancia a la posibilidad de que un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán modifique rápidamente la trayectoria de la inflación , señalando que el fin del conflicto no implica una normalización inmediata de las cadenas de suministro ni de los precios de la energía .

Petróleo: Los precios del petróleo profundizaron sus pérdidas durante la jornada, con el crudo estadounidense cayendo más de 7% y ubicándose por debajo de los 76 dólares por barril, presionado por la expectativa de que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán incluya un alivio de sanciones . A esto se suman elevados niveles de exportación de crudo ruso , que se mantienen cerca de máximos recientes pese a los ataques de Ucrania contra refinerías rusas. En la semana finalizada el 14 de junio, los envíos promedio de crudo ruso se mantuvieron en 3,83 millones de barriles diarios , el mayor ritmo del año hasta la fecha.

Oro: El oro avanzó luego de que el presidente estadounidense Donald Trump señalara que el estrecho de Ormuz podría reabrirse el viernes, lo que contribuiría a aliviar las presiones energéticas e inflacionarias que han afectado a los mercados globales. El anuncio de un acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán redujo parcialmente la tensión geopolítica , aunque los aliados de Washington se mostraron más cautelosos respecto de la velocidad con que podrían reanudarse los flujos de energía y materias primas por esta vía estratégica. La caída del petróleo también favoreció una baja en los rendimientos de los bonos , apoyando el desempeño del metal precioso .

Acciones: En renta variable, la jornada estuvo marcada por noticias corporativas relevantes en tecnología y vehículos eléctricos. SpaceX anunció la adquisición oficial de Anysphere, la startup de inteligencia artificial creadora de Cursor, en una operación valorizada en 60.000 millones de dólares en acciones. Meta Platforms informó que Threads alcanzó los 500 millones de usuarios activos mensuales, junto con el lanzamiento de nuevas funciones para fortalecer la participación de la comunidad. En tanto, Rivian Automotive anunció recortes de cientos de empleos, equivalentes a menos del 2% de su plantilla, como parte de un plan de reducción de costos enfocado principalmente en áreas de servicio y atención al cliente.

Análisis US100

El Nasdaq mantiene presión bajista tras perder una zona de soporte relevante entre los 30.197 puntos. Aunque el precio ya cotiza por debajo de este rango, esta área continúa siendo la principal referencia técnica..

Si el precio logra consolidarse por debajo de este nivel, podría extender las caídas hacia su siguiente soporte de mayor relevancia en la zona de los 29.591 puntos. En cambio, un fallo en la ruptura podría dar paso a un rebote correctivo, con una resistencia relevante en torno a los 31.452 puntos.



Fuente: xStation5

Análisis GOLD

La presión alcista se mantiene, con el precio sosteniéndose sobre su media móvil de largo plazo y sobre el soporte de los 4.244, nivel que continúa siendo la referencia más relevante dentro de la estructura de corto plazo.

Si el precio logra mantenerse sobre este nivel, podría confirmar una ruptura y una reestructuración del rango alcista, con espacio para extenderse hacia la resistencia de los 4.477. En cambio, una pérdida del soporte de los 4.244 sería una señal de mayor debilidad y podría interrumpir el movimiento positivo de corto plazo.



Fuente: xStation5