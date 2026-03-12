Cierre de mercado: el petróleo supera los $100 y golpea a Wall Street por la escalada entre Irán e Israel

La sesión dejó un tono claramente defensivo en los mercados globales. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cerraron en sus mínimos del año, reflejando una combinación de aversión al riesgo, presión geopolítica y temor a un nuevo ciclo de inflación impulsado por la energía.

El Dow Jones cayó 739 puntos, equivalente a un -1,56%, hasta los 46.677 puntos. Por su parte, el S&P 500 retrocedió un -1,52% hasta los 6.672 puntos, mientras que el Nasdaq perdió un -1,78% y terminó en 22.311 puntos.

La caída no fue aislada ni concentrada en unos pocos nombres. El mapa del mercado confirmó una jornada de ventas amplias y generalizadas, con predominio absoluto del rojo en prácticamente todos los sectores. El mensaje del mercado fue claro: los inversores están repricing un escenario de mayor tensión internacional, costos energéticos más altos y deterioro de las condiciones financieras.

Noticias clave del día

Geopolítica — Día 13 del conflicto Israel-Irán

El nuevo Ayatollah iraní reiteró su compromiso de mantener bloqueado el Estrecho de Ormuz. Israel detectó múltiples oleadas de misiles iraníes durante la jornada, la quinta alerta de misiles del día, mientras Hezbollah volvió a lanzar cohetes desde el norte. Drones iraníes golpearon el aeropuerto internacional de Kuwait en la capital, causando daños materiales sin víctimas. Trump declaró que detener el programa nuclear iraní es su prioridad máxima por encima de controlar el precio del petróleo. El Estrecho permanece efectivamente cerrado al tráfico de petroleros, con inteligencia estadounidense confirmando la colocación de minas navales iraníes en la zona.

Estados Unidos

Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo bajaron levemente a 213.000 para la semana terminada el 7 de marzo, por debajo del consenso de 215.000. Sin embargo, el contexto laboral sigue deteriorado tras la pérdida de 92.000 empleos en febrero. El rendimiento del bono a 10 años escaló hasta el 4,24%, reforzando la narrativa de tasas altas por más tiempo y ejerciendo presión adicional sobre las valoraciones tecnológicas.El Secretario de Energía Wright reconoció ante CNBC que la Marina estadounidense aún no está lista para escoltar petroleros por el Estrecho, aunque estimó que podría estarlo antes de fin de mes.

Europa

El Brent volvió a superar los 100 dólares por barril durante la sesión, días después de haber tocado 120 dólares en el pico de la crisis. Los índices europeos cayeron de forma moderada: el DAX perdió 0,29%, el CAC40 retrocedió 0,71% y el WIG20 polaco cedió 0,65%. La persistencia del shock energético complica el margen de maniobra del BCE, que debe decidir entre mantener su postura o ajustarla ante el riesgo inflacionario importado.

China

Irán ha continuado enviando barriles de crudo a China a través del Estrecho de Ormuz: al menos 11,7 millones de barriles desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, todos con destino a puertos chinos. No obstante, los datos de seguimiento satelital muestran que los buques chinos también han reducido drásticamente sus tránsitos por el Estrecho, con solo 78 pasos detectados desde el 1 de marzo frente a una media habitual de 153 diarios. Beijing enfrenta un dilema estratégico: el conflicto distrae a Washington del Indo-Pacífico, pero amenaza directamente sus intereses energéticos y comerciales en la región.

Petróleo

El WTI cerró con una suba de 9,72% a 95,73 dólares, mientras el Brent liquidó en 100,46 dólares, su primer cierre por encima de los 100 dólares desde agosto de 2022. La estructura de la curva muestra un fuerte contango invertido (backwardation extremo), con los contratos del frente disparados y los plazos largos cerca de los 70 dólares. El Atlantic Council señala que Irán ha demostrado cómo un país estratégicamente posicionado puede crear shocks económicos globales a bajo costo, usando la geografía como arma.

Metales

El oro operó con presión durante la jornada, afectado por la fortaleza del dólar. El oro al contado cotizó en torno a los 5.175 dólares por onza, en el rango de 5.050-5.200 donde ha operado toda la semana. La plata retrocedió cerca de 0,8%, replicando la dinámica del oro pero con mayor sensibilidad al deterioro del panorama industrial global ante el encarecimiento de la energía.

Acciones / Crédito Privado

Morgan Stanley lideró las caídas del sector financiero tras anunciar que honrará solo el 5% de las solicitudes de rescate de su North Haven Private Income Fund, que recibió pedidos por el 10,9% de las acciones en circulación. Las acciones de Morgan Stanley cayeron 3,6%. Blue Owl Capital perdió 3,1%, mientras Blackstone y Apollo Global cedieron 2% cada una. Las caídas se producen en un contexto en que tanto Morgan Stanley como Cliffwater impusieron topes a los retiros de sus fondos de crédito privado

Resultados corporativos: Adobe bate expectativas, Oracle mantiene impulso



Fuente: xStation

En el plano corporativo, Adobe reportó tras el cierre resultados récord para el primer trimestre fiscal de 2026. La compañía informó ingresos por $6,40 mil millones, un crecimiento interanual del 12%. El BPA no-GAAP fue de $6,06, por encima de los $5,87 esperados, mientras que el flujo de caja operativo alcanzó $2,96 mil millones.

El CEO, Shantanu Narayen, anunció que iniciará una transición una vez se nombre a su sucesor, aunque permanecerá como presidente del directorio. A pesar de superar expectativas, la acción cayó en el after hours, reflejando que en el actual entorno macro el mercado exige bastante más que un simple beat de resultados.

Por su parte, Oracle, que había reportado el 10 de marzo, mostró ingresos por $17,2 mil millones, un avance del 22%, con cloud infrastructure creciendo 84% y un backlog de obligaciones pendientes de $553 mil millones. Estas cifras impulsaron un alza acumulada del 11% en la semana.