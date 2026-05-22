Dólar Hoy Colombia: cae a niveles de inicio de mayo por alivio geopolítico entre EE.UU. e Irán

- El alivio geopolítico y los avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán redujeron la demanda por dólar refugio y favorecieron la recuperación del peso colombiano.
- Los datos de inflación de la Universidad de Michigan reforzaron la idea de una Fed restrictiva, aunque el deterioro del sentimiento del consumidor mostró señales de una economía más vulnerable.
- El USDCOP perdió la zona de soporte de 3.676–3.690 y, mientras no recupere 3.773, el mercado podría extender la corrección hacia niveles cercanos a 3.609.
- El alivio geopolítico y los avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán redujeron la demanda por dólar refugio y favorecieron la recuperación del peso colombiano.
- Los datos de inflación de la Universidad de Michigan reforzaron la idea de una Fed restrictiva, aunque el deterioro del sentimiento del consumidor mostró señales de una economía más vulnerable.
- El USDCOP perdió la zona de soporte de 3.676–3.690 y, mientras no recupere 3.773, el mercado podría extender la corrección hacia niveles cercanos a 3.609.
El dólar en Colombia cae hacia la zona de 3.692, niveles no vistos desde comienzos de mayo, en una sesión marcada por la mejora del sentimiento geopolítico. El USDCOP pierde terreno ante reportes de que mediadores regionales de Pakistán y Qatar viajaron a Teherán para impulsar un acuerdo entre Estados Unidos e Irán y evitar una reanudación de la guerra a gran escala.
Mediadores en Teherán reducen la demanda por dólar
Fuentes citadas por Al Arabiya señalaron que el jefe del ejército paquistaní, Asim Munir, se dirige a Teherán para participar en una nueva ronda de conversaciones, mientras delegaciones de Pakistán y Qatar buscan acercar posiciones entre Washington y Teherán.
El avance diplomático no implica un acuerdo cerrado, pero sí mejora el apetito por riesgo y reduce la demanda por activos refugio. En ese contexto, el dólar se debilita frente a monedas emergentes y el peso colombiano recupera parte del terreno perdido en las últimas sesiones.
Datos de Michigan agregan volatilidad al dólar
Los datos de la Universidad de Michigan generaron volatilidad adicional en el mercado estadounidense. Las expectativas de inflación a un año subieron a 4,8%, por encima del 4,6% esperado y del 4,5% previo, mientras las expectativas a cinco años avanzaron a 3,9%, frente al 3,4% previsto. Al mismo tiempo, el índice de sentimiento cayó a 44,8, por debajo del consenso de 48,2.
Fuente: xStation5
Las mayores expectativas inflacionarias podrían respaldar una Fed más restrictiva, pero el deterioro del sentimiento del consumidor apunta a una economía más vulnerable. En la sesión, predominó el alivio geopolítico y el USDCOP extendió la corrección.
Análisis técnico
El USDCOP pierde la zona de 3.676–3.690 y pierde fuerza tras rechazar la resistencia de 3.773. Si no recupera ese umbral, el siguiente soporte relevante aparece en 3.609; al alza, una vuelta sobre 3.773 reactivaría el sesgo alcista hacia 3.844.
Fuente: xStation5
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