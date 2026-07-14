Cierre de Mercado: Inflación de EE.UU. cae e impulsa a acciones y bonos

Las acciones y los bonos estadounidenses avanzaron después de que un dato de inflación más moderado de lo esperado redujera las expectativas de una subida de tasas por parte de la Reserva Federal. El S&P 500 amplió sus ganancias, el Nasdaq 100 subió apoyado por los semiconductores y los bonos del Tesoro de corto plazo tuvieron un mejor desempeño, mientras el dólar se debilitó. En el plano corporativo, IBM cayó con fuerza tras incumplir las previsiones de ingresos. El petróleo también subió, aunque cerró por debajo de los 80 dólares por barril después de que Donald Trump retirara su propuesta de imponer un arancel a los envíos por el estrecho de Ormuz. A pesar del alivio en los mercados, las tensiones geopolíticas en el Golfo Pérsico siguen siendo un riesgo para la inflación por su impacto sobre los precios de la energía.

Fuente: xStation5

Noticias Claves

Geopolítica: La tensión en el Golfo Pérsico continúa aumentando, con nuevos enfrentamientos entre Irán y Estados Unidos , ataques contra instalaciones militares y buques cisterna , y mayores riesgos para el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz . La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que mantiene el control de la zona en tiempos de guerra y advirtió que no permitirá la exportación de petróleo ni gas mientras continúe la presencia militar estadounidense. Paralelamente, Donald Trump sustituyó su propuesta de imponer una tasa del 20 % al tránsito marítimo por un bloqueo total de los puertos iraníes . El conflicto también amenaza con extenderse a otros países de la región, tras los ataques registrados en Kuwait , Bahréin y Emiratos Árabes Unidos , así como por la posible participación de los hutíes .

Aranceles: El Senado estadounidense publicó una versión actualizada del proyecto de ley de sanciones contra Rusia , negociada con la administración Trump , que reduce del 500 % al 100 % los aranceles máximos aplicables a los cinco mayores compradores de petróleo y gas rusos. La propuesta flexibiliza el régimen de sanciones al permitir que el presidente conceda exenciones cuando lo considere de interés nacional para Estados Unidos . También contempla excepciones para los países que representen menos del 15 % de las exportaciones rusas de gas natural y que adopten medidas significativas para reducir progresivamente dichas importaciones.

Estados Unidos: Los datos de inflación de junio resultaron mejores de lo esperado, con un IPC interanual del 3,5 %, una inflación subyacente del 2,6 % y una caída mensual de los precios del 0,4 %, mientras que la inflación subyacente mensual se mantuvo estable. En este contexto, los swaps de inflación a un año descendieron por debajo del 2 % por primera vez desde 2024. Funcionarios de la Reserva Federal destacaron la necesidad de ampliar el crecimiento económico, limitar las presiones inflacionarias y reafirmar el compromiso con el objetivo de inflación del 2 % . Kevin Warsh defendió que la Fed dispone de las herramientas necesarias para garantizar la estabilidad de precios , mientras que Austan Goolsbee calificó los datos como alentadores, aunque señaló que serán necesarios varios meses de moderación para confirmar una tendencia sostenible.

Petróleo: El petróleo alcanzó su nivel más alto en un mes, impulsado por la escalada de las tensiones en Oriente Medio , los nuevos ataques iraníes contra buques y la incertidumbre sobre el tránsito por el estrecho de Ormuz . Los futuros del WTI subieron un 1,5 % y cerraron por encima de los 79 dólares por barril , mientras que el Brent terminó cerca de los 85 dólares . La retirada del plan de Donald Trump de imponer un arancel del 20 % a los cargamentos que atravesaran el estrecho fue recibida positivamente por los transportistas, aunque persisten los riesgos de nuevas interrupciones en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Oro: El oro recuperó parte de sus pérdidas y volvió a situarse cerca de los 4.020 dólares por onza , tras haber caído por debajo de los 4.000 dólares y retrocedido un 2,9 % en la jornada anterior. El aumento de las tensiones en Oriente Medio y el repunte de los precios del petróleo y del gas natural europeo reforzaron las expectativas de una política monetaria más restrictiva para contener la inflación . A pesar del rebote, el entorno de corto plazo continúa siendo complejo, después de que el metal acumulara una caída del 14 % durante el segundo trimestre .

Acciones: IBM presentó resultados preliminares del segundo trimestre por debajo de sus previsiones internas, con ingresos de 17.200 millones de dólares frente a los 17.860 millones esperados, afectados por la debilidad en las ventas de mainframes, software e infraestructura, así como por el retraso en el cierre de grandes contratos. Aunque el beneficio ajustado por acción aumentó un 5 %, hasta 2,93 dólares, y el flujo de caja libre acumulado alcanzó los 4.800 millones, la compañía reconoció una repriorización inesperada del gasto de sus clientes hacia servidores, almacenamiento y memoria, además de una mayor atención a los riesgos de ciberseguridad. Por otro lado, las acciones de Lucid se desplomaron un 49,2 % tras conocerse que el fabricante de vehículos eléctricos estaría evaluando alternativas como su privatización o una posible acogida al Capítulo 11 de la ley de quiebras.

Análisis US100

El precio se ha consolidado sobre el soporte de los 29.570 puntos y por encima de su media móvil de largo plazo, que comienza a mostrar un cambio de tendencia. En este contexto, la resistencia más relevante se ubica en torno a los 30.089 puntos, nivel que pasa a ser la principal referencia técnica.

Una superación de los 30.089 puntos podría extender el movimiento hacia los siguientes puntos pivote, ubicados en torno a los 30.324 y 30.599 puntos. En cambio, si el precio vuelve a rechazar esta zona y se reactiva la presión bajista, podría desarrollar un movimiento correctivo hacia el punto pivote de los 29.304 puntos.



Fuente: xStation5

Análisis GOLD

El oro encontró resistencia en torno a su directriz bajista y a la media móvil de largo plazo, desde donde ha retrocedido hacia niveles cercanos al 61,8% de Fibonacci, ubicados en la región de los 4.030 puntos.

Si el precio logra sostener este soporte, podría frenar la presión bajista y desarrollar un rebote hacia la resistencia más relevante de corto plazo, ubicada en torno a los 4.137 puntos. En cambio, una extensión de la caída abriría espacio para un movimiento hacia el siguiente punto pivote, ubicado en torno a los 3.985 puntos.



Fuente: xStation5 ​​​​​​