Cierre de mercado: Las tecnológicas impulsan al Nasdaq a nuevos máximos históricos



Las acciones alcanzaron nuevos máximos históricos durante la sesión, impulsadas principalmente por el fuerte avance del sector tecnológico y de las megacapitalizaciones, que volvieron a liderar las ganancias del S&P 500. El optimismo se concentró en compañías como Nvidia, Tesla y Apple, cuyos principales directivos se unieron a la delegación empresarial del presidente Donald Trump en su visita a China, reforzando las expectativas de posibles avances comerciales y estratégicos. Este impulso permitió al mercado dejar en segundo plano los recientes datos de inflación, que mostraron mayores presiones sobre los precios y alimentaron la expectativa de que la Reserva Federal mantendrá las tasas elevadas por más tiempo, e incluso podría considerar nuevas subidas el próximo año.



Fuente: xStation5

Noticias Claves

Geopolítica: La directora general del FMI , Kristalina Georgieva , advirtió que una persistencia de precios elevados del petróleo hasta 2027 podría elevar el riesgo de una recesión técnica . En paralelo, el presidente Donald Trump llegó a Pekín para una visita de Estado con el presidente Xi Jinping , en la que se espera que aborde comercio, aranceles , la guerra con Irán , el rol de China en Oriente Medio , Taiwán y el caso de Jimmy Lai , en un contexto de posibles negociaciones para reducir barreras comerciales entre ambas potencias.

Estados Unidos: Los datos de precios al productor sorprendieron al alza, con un IPP interanual de 6,0% y un IPP subyacente de 5,2% , reforzando las preocupaciones inflacionarias. Autoridades de la Fed , como Neel Kashkari y Susan Collins , insistieron en que la inflación sigue siendo demasiado elevada y que las tasas deberían mantenerse sin cambios por algún tiempo, especialmente ante la incertidumbre por el Estrecho de Ormuz y la guerra en Oriente Medio . Además, la subasta de bonos a 30 años marcó un hito al emitirse con rendimiento y cupón superiores al 5% por primera vez desde 2007, mientras Kevin Warsh fue confirmado como presidente de la Reserva Federal .

Europa: Funcionarios del BCE mantuvieron un tono cauteloso ante el nuevo choque energético. Kocher señaló que la decisión de junio estaría entre una subida de tasas o una pausa, mientras Lane destacó que el impacto del conflicto iraní podría transmitirse más rápido que el promedio histórico, aunque posiblemente de forma más contenida que en 2022. El BCE considera que la respuesta monetaria dependerá de la magnitud y persistencia del shock, equilibrando los efectos de destrucción de demanda con posibles estímulos fiscales.

Canadá: El Banco de Canadá analizó distintos escenarios para la trayectoria de tasas en medio de una incertidumbre inusualmente alta, marcada por la guerra con Irán y la revisión del acuerdo comercial de América del Norte . Aunque los funcionarios no descartaron ajustes en la tasa oficial , coincidieron en que, bajo el escenario base, los cambios esperados serían limitados y que la autoridad monetaria deberá mantenerse ágil ante riesgos externos significativos.

Brasil: El real brasileño lideró las pérdidas entre monedas emergentes tras reportes que vincularon al candidato presidencial Flavio Bolsonaro con Daniel Vorcaro , exdirector ejecutivo de un banco en quiebra investigado por fraude. La moneda cayó hasta 2,1% después de que The Intercept Brasil informara que Bolsonaro habría negociado apoyo financiero de Vorcaro para una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro .

Petróleo: La producción de crudo de la OPEP+ cayó a 33,19 millones de barriles diarios en abril de 2026, afectada por recortes en Oriente Medio derivados de la guerra con Irán . La IEA revisó su escenario y ahora prevé que la oferta global quede por debajo de la demanda, con pérdidas acumuladas superiores a 1.000 millones de barriles y un mercado severamente desabastecido al menos hasta finales del tercer trimestre de 2026. En Estados Unidos , los inventarios de crudo también reforzaron el sesgo alcista al caer 4,305 millones de barriles , más de lo esperado.

Wheat: El trigo en Chicago alcanzó máximos de dos años después de que el USDA proyectara una producción estadounidense de trigo para 2026/27 de solo 1.560 millones de bushels , muy por debajo de las expectativas del mercado y encaminada a convertirse en la menor cosecha desde 1972. La revisión reforzó las preocupaciones sobre la oferta y elevó la presión alcista sobre los precios.

Acciones: Nvidia se convirtió oficialmente en la primera empresa de la historia en alcanzar una capitalización bursátil de 5,5 billones de dólares. Sus acciones tocaron un nuevo máximo histórico después de que su CEO, Jensen Huang, fuera invitado a acompañar al presidente Trump en su viaje a China, reforzando el optimismo del mercado en torno al posicionamiento estratégico de la compañía. Análisis US100

El precio mantiene una estructura alcista de corto plazo. Tras el rechazo inicial en la resistencia de los 29.473 puntos, el mercado realizó una corrección hacia la zona de los 29.069 puntos, donde encontró soporte y dio inicio a un segundo impulso alcista. Actualmente, el precio se mantiene por sobre la resistencia de los 29.473 puntos, nivel que pasa a ser una referencia clave para la continuidad del movimiento.

Si el precio logra consolidarse sobre esta zona, podríamos observar una extensión alcista hacia los 29.949 puntos, nivel que coincide con la extensión del 138.2% de Fibonacci. Sin embargo, una incapacidad para sostenerse sobre los 29.473 puntos podría generar una nueva corrección bajista, llevando al precio nuevamente hacia su principal punto de giro de corto plazo en torno a los 29.069 puntos.



Fuente: xStation5



Análisis OIL.WTI

El petróleo mantiene una estructura de giro alcista tras respetar el soporte de los 88.58. Observamos una recuperación sostenida del precio, que ha logrado consolidarse por sobre el nivel del 61.8% de retroceso de Fibonacci, señal que refuerza la continuidad de la tendencia previa. Actualmente, el mercado mantiene como punto pivote de referencia la zona de los 95.95, nivel clave para la estructura de corto plazo.

Mientras el precio se mantenga sobre los 95.95, podría realizar una extensión del movimiento alcista hacia la zona de los 107-110. Sin embargo, una pérdida de este soporte podría generar una corrección bajista de mayor amplitud, llevando nuevamente al precio hacia su soporte más relevante de corto plazo en torno a los 88.58.



Fuente: xStation5