Cierre de Mercado: Nasdaq cae a mínimos de una semana, oro y plata borran sus alzas (18.08.2026)

📊 Índices y empresas
- Los índices estadounidenses ampliaron sus caídas, presionados por una ola de ventas en el sector de semiconductores y memorias (Índice de Semiconductores de Filadelfia: -5,5%) y por la preocupación ante el aumento de los rendimientos de los bonos soberanos a nivel global. Los futuros del Nasdaq 100 lideraron las caídas (US100: -1,6%), seguidos por el Russell 2000 (US2000: -1,1%), el S&P 500 (US500: -0,5%) y el Dow Jones (US30: -0,1%).
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Las caídas también predominaron en Europa. Los mayores descensos se registraron en los futuros del FTSE MIB italiano (ITA40: -0,8%), el AEX neerlandés (NED25: -0,7%) y el CAC 40 francés (FRA40: -0,6%). Solo el FTSE 100 británico (UK100: +0,05%) y el SMI suizo (SUI20: +0,45%) resistieron la tendencia bajista.
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Apple (AAPL.US: +1,5%) cambiará sus normas para desarrolladores en la UE a partir de octubre, poniendo fin a una disputa antimonopolio con la Comisión Europea. Las nuevas regulaciones unifican las tasas de comisión y bloquean las redirecciones a pagos externos para usuarios menores de 13 años, lo que permite a la compañía evitar multas de hasta el 10% de su facturación anual global. AAPL.US:
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Meta (META.US: -3,1%) enfrenta un juicio federal presentado por 29 estados por acusaciones de fomentar intencionalmente la adicción entre los jóvenes y violar las leyes de privacidad infantil. La compañía se enfrenta a posibles cambios en sus plataformas ordenados por los tribunales y a potenciales sanciones financieras de entre US$193.000 millones y US$1,4 billones.
🌍 Economía y geopolítica
- Donald Trump anunció la reapertura y el desminado del estrecho de Ormuz por parte de la Armada de Estados Unidos, mientras mantiene el bloqueo de los puertos iraníes. El presidente añadió que no se están llevando a cabo conversaciones con Irán. Teherán amenazó con realizar ataques de sabotaje contra los buques que transiten por la zona, manteniendo elevados los riesgos para el transporte de energía.
💱 Divisas, materias primas y criptomonedas
- Se observa un moderado tono de aversión al riesgo en el mercado Forex. El índice del dólar estadounidense (USDIDX) rebotó un 0,1%, con salidas de capital que afectaron principalmente a las divisas de las Antípodas (AUD/USD: -0,2%; NZD/USD: -0,4%). El USD/JPY avanzó un 0,15% y cotiza cerca de su nivel más alto desde la última intervención cambiaria, situada en 159,60. El EUR/USD cotizó sin cambios cerca de 1,157.
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Oro borró casi todas las alzas de las dos sesiones anteriores (-1,2%, hasta aproximadamente US$4.360). Plata cayó un 2,8%, hasta aproximadamente US$64.
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Los futuros del petróleo Brent cotizan sin una dirección clara cerca de US$91 por barril en medio del estancamiento diplomático en Medio Oriente. Los futuros del gas natural subieron tanto en Europa como en NYMEX (+2,7% y +2,2%, respectivamente).
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Bitcoin registró un alza moderada del 0,6%, hasta US$64.820, mientras que Ethereum subió un 0,5%, hasta US$1.916. El sentimiento en el mercado de criptomonedas en general sigue siendo mixto (Polygon: +2,8%; Graph: -1,5%; Dogecoin: -0,15%).
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