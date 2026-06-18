Cierre de mercado: Nasdaq sube más de 2% y lidera Wall Street

La bolsa estadounidense cerró la sesión con tono positivo antes del festivo en EE. UU., impulsada por una recuperación del apetito por el riesgo tras las señales de desescalada geopolítica en el Golfo Pérsico. El levantamiento de las restricciones en el estrecho de Ormuz redujo la percepción de riesgo sobre el suministro energético y favoreció un entorno más constructivo para los activos de riesgo. Las tecnológicas lideraron el repunte, apoyadas por compras selectivas en grandes nombres del sector y por una mejora general del sentimiento inversor, mientras los mercados equilibraron el alivio geopolítico con la expectativa de una Reserva Federal todavía restrictiva.

Fuente: xStation

Noticias Claves

Geopolítica: El CENTCOM anunció el levantamiento del bloqueo naval estadounidense sobre el estrecho de Ormuz, tras cerca de dos meses de restricciones al tráfico marítimo, en una señal relevante de desescalada en el Golfo Pérsico. Las fuerzas estadounidenses dejarán de impedir el tránsito de buques hacia o desde puertos iraníes, aunque mantendrán presencia militar en la zona para supervisar el cumplimiento del acuerdo. La normalización ya comienza a reflejarse en el movimiento de superpetroleros saudíes hacia Asia, la reactivación de puertos del sur de Irán y las expectativas de Kuwait Petroleum de elevar su producción por encima de los 2 millones de barriles diarios en una semana, con posibilidad de retornar a niveles previos al conflicto si el transporte marítimo internacional se restablece plenamente.

Estados Unidos: Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos se ubicaron en 226.000, ligeramente por encima de la previsión de 225.000. La cifra anterior fue revisada de 229.000 a 230.000, lo que sugiere un mercado laboral todavía resistente, aunque con señales marginales de moderación.

Europa: Philip Lane, del Banco Central Europeo, señaló que se siente cómodo con la trayectoria actual de la política monetaria, incluso en un escenario económico más moderado. Indicó que el BCE está dispuesto a mirar más allá de shocks temporales si estos no persisten, aunque advirtió que, pese a la caída del petróleo, los precios de los alimentos podrían seguir aumentando. También destacó que la economía europea mantiene un desempeño favorable y reiteró que el banco central no busca manipular los tipos de interés.

Reino Unido: El Banco de Inglaterra mantuvo su tasa de política monetaria en 3,75%, en línea con las expectativas y el dato previo. La tasa de desempleo de abril se ubicó en 4,9%, por debajo del 5,0% esperado y anterior, lo que refleja una mejora marginal del mercado laboral. En este contexto, JP Morgan ajustó su previsión y ahora espera que el Banco de Inglaterra suba las tasas de interés en 25 puntos básicos en noviembre de 2026, frente a su estimación previa de un incremento en julio.

México: El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que México, Estados Unidos y Canadá iniciarán prácticamente el 1 de julio las discusiones relacionadas con el T-MEC/USMCA. El anuncio mantiene la atención del mercado en el futuro del acuerdo comercial y en posibles ajustes a la relación económica entre los tres países.

Petróleo: Según datos de Signal Group citados por Bloomberg, se espera que aproximadamente 62 millones de barriles de crudo, transportados en casi tres docenas de superpetroleros, lleguen a Asia en las semanas posteriores a la reapertura del estrecho de Ormuz. Este flujo refleja una rápida normalización del comercio energético marítimo tras el levantamiento de las restricciones.

Gas natural: La EIA reportó una inyección de inventarios de 73 BCF, por debajo de las expectativas, lo que impulsó un fuerte avance en los precios del gas natural. Aunque los inventarios continúan por encima del promedio de cinco años, ya se sitúan por debajo de los niveles del año anterior, lo que sugiere un ajuste gradual entre oferta y demanda. Técnicamente, el NATGAS superó niveles relevantes y se aproxima a máximos recientes, aunque aún necesita mayor impulso para confirmar una tendencia alcista sostenida.

Oro: El oro operó con volatilidad, alternando entre ganancias y pérdidas, mientras los inversionistas evaluaban el impacto de un acuerdo de paz provisional entre Estados Unidos e Irán. Al mismo tiempo, una postura más restrictiva por parte de la Reserva Federal ha impulsado apuestas sobre posibles subidas de tipos de interés desde octubre, limitando el atractivo del metal precioso.

Bitcoin: Bitcoin extendió su caída hacia la zona de los 60.000 dólares, presionado por la preocupación en torno al deterioro del mecanismo de financiación de Strategy Inc. y por el temor a nuevas subidas de tasas de interés.

Acciones: Las acciones de Intel subieron un 11% hasta alcanzar un máximo histórico, después de que el presidente Trump anunciara que la compañía colaborará con Apple en el diseño de chips en Estados Unidos. En paralelo, los banqueros de SpaceX preparan llamadas con inversionistas para discutir una posible emisión de bonos de al menos 20.000 millones de dólares, aunque los términos y el calendario podrían modificarse. Por su parte, las acciones de Accenture cayeron cerca de un 16% tras reportar ingresos del tercer trimestre fiscal y perspectivas para el cuarto trimestre por debajo de las estimaciones, además de señalar impactos derivados de la guerra con Irán.

Análisis US100

La acción del precio se ha mantenido alcista tras las últimas sesiones, con la cotización consolidándose por encima de los 30.147 puntos y acercándose nuevamente a la zona de máximos históricos previos. En este contexto, la principal resistencia se ubica en los 30.814 puntos, nivel que pasa a ser la referencia de corto plazo.

Si el precio logra consolidarse por encima de los 30.814 puntos, podría extender el movimiento hacia los 31.513 puntos, nivel correspondiente a la extensión del 76,4% de Fibonacci. En cambio, un rechazo desde esta resistencia podría dar paso a un movimiento correctivo, con un soporte relevante de corto plazo en torno a los 30.147 puntos.

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Análisis GOLD

El oro ha profundizado su presión bajista, manteniendo una estructura vendedora en el corto plazo. En este contexto, el nivel clave continúa ubicado en los 4.244, que actúa como la principal referencia técnica.

Si el precio logra consolidarse por debajo de los 4.244, podría extender la caída hacia la zona de los 4.025. En cambio, una recuperación por encima de este nivel podría dar paso a un rebote correctivo, con una resistencia de mayor relevancia en el corto plazo en torno a los 4.381.



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