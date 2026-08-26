Cierre de mercado: Nvidia no convence al mercado pese a superar previsiones

La jornada estuvo marcada por la cautela y por un fuerte repunte de los rendimientos de los bonos, ante la creciente expectativa de que la Reserva Federal pueda subir las tasas de interés antes de final de año. El S&P 500 se movió sin una dirección clara, mientras los datos económicos mostraron una economía estadounidense todavía resistente, la inflación subyacente PCE se situó en el 3,3% interanual en julio y el PIB del segundo trimestre creció un 1,5%, con un consumo y una inversión empresarial más sólidos de lo estimado. Tras el cierre, Nvidia presentó resultados mejores de lo esperado, con ingresos de 96.200 millones de dólares, frente a los 92.380 millones previstos, y 89.000 millones en centros de datos; además, anticipó unos 108.000 millones de ingresos para el tercer trimestre. Pese a estas cifras sólidas, las acciones de la compañía cayeron tras la publicación, reflejando unas expectativas del mercado muy exigentes. Al mismo tiempo, el petróleo fluctuó por la escalada del conflicto en Ucrania y Anthropic destacó en el sector tecnológico tras comprometer 45.000 millones de dólares para alquilar capacidad de computación de IA en Virginia Occidental.

Fuente:Xstation5

Noticias Claves

Geopolítica: Rusia estaría evaluando una nueva escalada militar en Ucrania ante el estancamiento de las negociaciones de paz. Según fuentes cercanas al Kremlin citadas por Bloomberg, Moscú podría intensificar los ataques con misiles balísticos convencionales contra Kiev, incluido el centro de la capital, y contra infraestructura estratégica en otras ciudades, elevando el riesgo de una nueva fase de mayor intensidad en el conflicto si no se reactiva la vía diplomática.

Estados Unidos: Los datos económicos de EE.UU. mostraron un crecimiento estable pero acompañado de presiones inflacionaria. El PIB anualizado del segundo trimestre se mantuvo en 1,5%, en línea con las previsiones, mientras que el consumo personal fue más sólido de lo esperado, con un avance del 3,4%. Al mismo tiempo, tanto el índice de precios del PIB como el PCE superaron ligeramente las estimaciones, y el PCE subyacente anual se mantuvo en 3,3%. Los ingresos personales también sorprendieron al alza en julio, aunque el gasto real permaneció estancado, reforzando la percepción de una economía resistente pero con una inflación todavía elevada.

Brasil: La inflación brasileña sorprendió favorablemente en agosto, con una caída mensual del 0,40%, superior al descenso del 0,30% esperado y frente al aumento del 0,06% del periodo anterior. En términos interanuales, la inflación se moderó hasta el 4,24%, por debajo tanto del 4,34% previsto como del 4,52% anterior, una evolución que apunta a una reducción de las presiones de precios y podría favorecer expectativas de una política monetaria menos restrictiva.

Petróleo: Los inventarios de crudo aumentaron por cuarta semana consecutiva, aunque de forma marginal, con un incremento de apenas 95.000 barriles, mientras que las reservas en Cushing registraron una ligera recuperación desde niveles mínimos. En contraste, los inventarios de productos refinados mostraron descensos importantes. Paralelamente, la administración Trump retiró otros 3,6 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo, reduciéndola hasta 289,7 millones de barriles, su nivel más bajo desde 1983 y cada vez más próximo al mínimo operativo de las instalaciones de almacenamiento.

Oro: El oro retrocedió desde máximos de tres meses mientras los inversores ajustaban posiciones antes del simposio de Jackson Hole, con el foco puesto en las señales que pueda ofrecer la Reserva Federal sobre la evolución futura de los tipos de interés. Las expectativas sobre la política monetaria estadounidense siguen siendo el principal catalizador para el metal precioso en el corto plazo.

Trigo: Los futuros del trigo alcanzaron máximos de tres años ante una creciente combinación de riesgos para la oferta mundial. Los ataques contra infraestructura portuaria y marítima en el Mar Negro están dificultando las exportaciones de Rusia y Ucrania, mientras que las olas de calor en el hemisferio norte y las interrupciones en el estrecho de Ormuz aumentan las preocupaciones sobre las cadenas de suministro agrícolas, alimentando el riesgo de un nuevo repunte de la inflación alimentaria durante el próximo año.

Acciones: Amazon anunció la adquisición de DuckLabs, empresa con sede en Ámsterdam vinculada al desarrollo de DuckDB, reforzando su exposición a tecnologías de gestión y análisis de datos de código abierto. Por su parte, Nvidia presentó unos resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado, con ingresos de 96.200 millones de dólares frente a los 92.380 millones previstos y un beneficio ajustado por acción de 2,22 dólares. El negocio de centros de datos alcanzó 89.000 millones, también por encima de las estimaciones, mientras que la compañía anticipó para el tercer trimestre ingresos de alrededor de 108.000 millones de dólares, superando el consenso. A pesar de estas cifras sólidas y de confirmar que Vera Rubin ya está en plena producción, las acciones de Nvidia cayeron tras la publicación de los resultados.

Análisis US100

El precio se mantuvo cotizando dentro de un rango durante la sesión y actualmente busca consolidarse por encima del nivel de los 29.238 puntos, aunque continúa encontrando resistencia en sus medias móviles. En este contexto, la zona de los 29.238 puntos sigue siendo una referencia de soporte relevante para la estructura.

Si el precio logra consolidarse sobre este nivel, podría extender el movimiento en busca del punto pivote ubicado en torno a los 29.750 puntos. En cambio, una pérdida de los 29.238 puntos podría abrir espacio para una continuidad bajista, con un siguiente soporte relevante en torno a los 28.738 puntos.

Fuente:Xstation5

Análisis GOLD

El precio mantiene una estructura de canal bajista y se consolida por debajo de su EMA de 50 periodos. Esta dinámica refleja una presión correctiva de corto plazo, con el precio operando bajo los 4.627 dólares, nivel que se mantiene como la resistencia más relevante dentro de la estructura.

Mientras el precio se mantenga por debajo de los 4.627 dólares, podría extender el movimiento bajista hacia las zonas de soporte ubicadas en torno a los 4.506 y 4.450 dólares. En cambio, una superación de esta resistencia podría abrir espacio para una recuperación de mayor amplitud, con una siguiente referencia en torno a los 4.891 dólares.

​​​​​​​Fuente:Xstation5