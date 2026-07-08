Cierre de mercado: Petróleo sube y vuelve a presionar a las bolsas

La sesión estuvo marcada por una elevada incertidumbre geopolítica ante la escalada entre Estados Unidos e Irán, con el estrecho de Ormuz como foco de riesgo para el mercado energético y el Brent operando por encima de los 80 dólares. En el frente macroeconómico, el FMI ajustó sus previsiones globales, recortando levemente el crecimiento esperado para 2026 y mejorando la perspectiva para 2027, mientras que las actas de la Fed reflejaron un tono prudente, con mayor preocupación por la inflación y menor disposición a anticipar recortes de tasas. En mercados, el petróleo se mantuvo volátil por inventarios superiores a lo esperado, bajas reservas estratégicas y restricciones rusas a las exportaciones de diésel; el oro retrocedió ante la posibilidad de tasas elevadas por más tiempo; y las acciones tecnológicas recibieron apoyo por noticias favorables vinculadas a OpenAI, NVIDIA y la inteligencia artificial en China.



Fuente: xStation5

Noticias Claves

Geopolítica: La situación geopolítica está marcada por una fuerte escalada entre Estados Unidos e Irán , con el estrecho de Ormuz como principal punto de tensión debido a su relevancia estratégica para el comercio mundial de petróleo . Irán ha amenazado con cerrar o controlar el paso marítimo bajo sus propias condiciones, mientras Washington evalúa medidas como un eventual bloqueo naval y nuevos ataques militares. El presidente Donald Trump acusó a Teherán de intentar asesinarlo, dio por terminado el alto el fuego y reiteró que Estados Unidos no permitirá que Irán desarrolle armas nucleares, aunque evitó presentar la ofensiva como una guerra orientada al cambio de régimen.

Economía: El FMI revisó levemente a la baja su previsión de crecimiento mundial para 2026 , hasta el 3,0% desde el 3,1% estimado en abril, mientras elevó la proyección para 2027 al 3,4% desde el 3,2% . Para la zona euro , redujo la previsión de crecimiento de 2026 al 0,9% y mantuvo la de 2027 en 1,2% . En Japón , el organismo recortó la estimación de 2026 al 0,6% y elevó marginalmente la de 2027 al 0,7% . Para China , mejoró las previsiones a 4,6% en 2026 y 4,1% en 2027 , mientras que para Oriente Medio y Asia Central redujo de forma significativa la expectativa de 2026 al 0,7% , aunque elevó la de 2027 al 6,5% .

Estados Unidos: Los inventarios crecieron apenas 0,1% mensual, por debajo de la previsión de 0,3% , mientras que las ventas mayoristas avanzaron 3,4% , superando ampliamente el 0,8% esperado. Por su parte, las actas de la Reserva Federal reflejaron un compromiso firme del FOMC con su doble mandato de estabilidad de precios y pleno empleo, aunque la mayoría de los participantes prefirió evitar un lenguaje que sugiriera un sesgo explícito hacia una futura flexibilización monetaria. Además, el personal de la Fed elevó sus previsiones de inflación para 2026 y 2027 , incorporando los efectos de la guerra en Oriente Medio y del desarrollo de la inteligencia artificial , mientras que las estimaciones de crecimiento del PIB fueron revisadas ligeramente a la baja frente a abril.

Japón: El rendimiento de los bonos soberanos a 10 años alcanzó su nivel más alto desde 1996 , reflejando mayores presiones sobre el mercado de deuda y expectativas de un entorno monetario menos acomodaticio. Paralelamente, los fondos de cobertura han acumulado la mayor posición corta en yenes japoneses desde el periodo previo a la crisis financiera global, lo que evidencia una creciente presión bajista sobre la moneda y una mayor sensibilidad del mercado a posibles cambios en la política del Banco de Japón .

Chile: La inflación mensual de junio se ubicó en 0,0% , por encima de la previsión de -0,2% , aunque por debajo del registro anterior de 0,2% .

Petróleo: Los inventarios de crudo de la EIA aumentaron en 2,998 millones de barriles , frente a una expectativa de caída de 1,9 millones , mientras que las reservas de crudo de Estados Unidos , incluidas las reservas estratégicas, descendieron a su nivel más bajo desde mayo de 1984 . A esto se suma la decisión de Rusia de prohibir las exportaciones de diésel para evitar una escasez interna, tras una serie de ataques de drones ucranianos contra refinerías del país. Estos elementos refuerzan la volatilidad del mercado energético en un contexto de elevada incertidumbre geopolítica.

Oro: El oro retrocedió después de que Donald Trump anunciara el fin del alto el fuego con Irán , ya que el mercado comenzó a anticipar que una reanudación de los combates podría incrementar las presiones inflacionarias y mantener elevadas las tasas de interés por más tiempo.

Acciones: La Administración Trump levantó restricciones relacionadas con GPT-5.6 de OpenAI, según Axios, mientras que China planea permitir que sus principales empresas de inteligencia artificial compren una cantidad limitada de chips NVIDIA H200.

Análisis US100

El precio ha tenido una sesión volátil, pero logró volver a consolidarse por encima de los 29.197 puntos, enfrentando ahora una resistencia dinámica asociada a sus medias móviles de mediano y largo plazo. En este contexto, la zona de resistencia más relevante se ubica en torno a los 29.570 puntos.

Si el precio no logra superar esta resistencia y vuelve a consolidarse por debajo de ella, podría extender las caídas hacia la zona de los 28.891 puntos. En cambio, una ruptura sostenida por encima de los 29.570 puntos podría favorecer una extensión del movimiento hacia la región de los 30.089 puntos.



Fuente: xStation5

Análisis GOLD

​​​El oro se mantiene por debajo de su media móvil, tras haber alcanzado una zona de soporte cercana al retroceso del 61,8% de Fibonacci, ubicada en torno a los 4.041 puntos. Este nivel se mantiene como una referencia técnica.

Si el precio logra sostenerse sobre esta zona, podría desarrollar un rebote hacia la resistencia de los 4.170 puntos. En cambio, una pérdida de este soporte abriría la puerta a una nueva extensión bajista, hacia la región de soporte de los 3.890 puntos.



Fuente: xStation5