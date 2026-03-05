Dólar hoy México: el peso mexicano retrocede presionado por la escalada del conflicto en Irán

El mercado recorta expectativas de recortes de la Fed a solo uno este año y EE.UU. muestra datos resistentes, mientras USDMXN mantiene sesgo alcista en M30 por encima de sus medias móviles.

El conflicto con Irán entra en su sexto día, sube la prima geopolítica sobre energía y se reactiva el riesgo de un shock inflacionario global, impulsando petróleo y gas .

El dólar en México sube cerca de +0,89% en una jornada sin datos locales, con el mercado privilegiando la seguridad del USD por sobre diferenciales de rendimiento.

El dólar en México continúa al alza y sube cerca de +0,89% en la jornada, en un mercado que vuelve a privilegiar la seguridad del dólar por sobre los diferenciales de rendimiento. Sin datos económicos locales en el calendario, el movimiento de dólar en México se explica casi por completo por el entorno internacional.

El conflicto con Irán entra en su sexto día y el alivio inicial se fue diluyendo a medida que crecieron las señales de que las hostilidades podrían intensificarse. Esa lectura elevó nuevamente la prima geopolítica sobre energía, empujando petróleo y gas al alza y reactivando el canal más sensible para los mercados: el riesgo de un shock inflacionario global.

Energía y tasas

En ese contexto, el dólar actúa como refugio y como ganador relativo por la percepción de que EE.UU. enfrenta con mayor holgura un encarecimiento de la energía, lo que refuerza flujos hacia activos denominados en dólares. El alza de combustibles volvió a encender preocupaciones por inflación y llevó a los operadores a recortar expectativas de recortes de la Fed a solo uno este año, desde dos a comienzos de semana, un cambio que tiende a fortalecer al dólar a través del canal de tasas y condiciones financieras.

A esto se suma un paquete de datos estadounidenses que reafirma una economía resistente, las solicitudes iniciales de desempleo por debajo de lo previsto, productividad mejor de lo esperado en el último trimestre, menor ritmo de recortes de empleo y un ISM de servicios que sorprendió con expansión al mayor ritmo desde mediados de 2022, reforzando la idea de que el ciclo no se enfría lo suficiente como para habilitar una Fed más agresiva.

Análisis técnico del dólar en México

En M30, el par USDMXN opera cerca de 17,727, consolidando tras el impulso previo y manteniéndose sobre las medias móviles, lo que sostiene un sesgo alcista mientras no pierda la zona de soporte 17,705–17,603 (y luego 17,531).

Al alza, el mercado enfrenta resistencia inmediata en 17,771 y el techo técnico relevante sigue en 17,872 (máximo reciente), con extensión potencial hacia 18,092 si se reabre el tramo de aceleración. El RSI sugiere momentum moderado (sin sobrecompra) y el ADX apunta a una tendencia menos intensa que en el rally, consistente con una fase de pausa antes de definir continuidad o corrección.

Fuente: xStation5.

