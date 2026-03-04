Dólar hoy México: el peso mexicano respira mientras el mercado ve señales de alivio en Oriente Medio

Aunque hoy hay alivio por señales de descompresión y moderación de petróleo y gas , el telón de fondo sigue incierto por el arancel global de 15% y por un mercado que recorta apuestas de recortes tempranos de la Fed , desplazando la mirada hacia septiembre más que julio .

El movimiento luce como normalización tras el episodio defensivo ligado a EE.UU.–Irán y al riesgo en el Estrecho de Ormuz , que impulsó al USD y a la energía en la sesión previa.

El dólar en México retrocede cerca de -0,8% y el cruce corrige desde 17,87 hacia 17,56 , en una jornada sin datos locales que reordenen expectativas.

El dólar en México cae cerca de -0,8% este miércoles, corrigiendo parte del fuerte avance de la sesión previa que llevó el tipo de cambio a 17,87, el nivel más alto desde enero de este año. Con el cruce ahora en torno a 17,56, el movimiento luce más como una normalización tras un episodio de tensión que como un cambio estructural de tendencia, especialmente considerando que hoy no hay datos económicos locales que reordenen expectativas.

El repunte de ayer tuvo un componente externo, el mercado entró en modo defensivo por la escalada del conflicto entre EE.UU. e Irán y el riesgo logístico en el Estrecho de Ormuz, lo que impulsó al dólar como refugio y elevó el precio de la energía. En ese contexto, México quedó más expuesto por un posible déficit comercial abultado y por la sensibilidad a shocks de energía, elementos que tienden a amplificar movimientos del tipo de cambio cuando sube la aversión al riesgo y se encarecen los costos de cobertura.

Por qué hoy el peso mexicano respira

En la sesión de hoy, el peso mexicano encuentra algo de alivio porque el mercado vuelve a ponderar señales de posible descompresión con reportes de contactos para explorar términos de cierre del conflicto y anuncios en torno a medidas para asegurar el tránsito marítimo contribuyeron a moderar petróleo y gas, reduciendo parte de la prima geopolítica. Circularon reportes de contactos para discutir condiciones de término de las hostilidades y, además, Donald Trump señaló que Washington aseguraría y escoltaría buques en el Estrecho de Ormuz si fuese necesario.

Aun así, el escenario sigue cargado de incertidumbre,el inicio de un arancel global de 15% esta semana agrega ruido comercial, mientras el salto reciente de energía reaviva temores inflacionarios y empuja a los inversionistas a recortar apuestas de recortes tempranos de la Fed (con la mirada desplazándose hacia septiembre más que julio), lo que mantiene el dólar relativamente apoyado.

Análisis técnico del dólar en México

Gráficamente, USDMXN está en fase de corrección y consolidación tras el impulso vertical a 17,87. El precio ronda 17,57, se mantiene por debajo de la SMA50 pero todavía por encima de la SMA200, lo que sugiere ajuste de corto plazo dentro de una estructura que no pierde del todo su sesgo alcista de fondo. El RSI refleja pérdida de impulso comprador sin llegar a sobreventa, y el ADX indica tendencia moderada, con sesgo levemente vendedor en el margen.

En niveles, el soporte inmediato se ubica en 17,56–17,52 y luego 17,42. Al alza, las resistencias más cercanas aparecen en 17,65 y 17,71, con 17,74–17,78 como zona que el mercado necesitaría recuperar para reactivar la presión hacia los máximos recientes.

