🔴CIERRE SEMANAL DE MERCADOS (07.11.2025)

- Repaso de lo más importante de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación de los movimientos bajistas y alcistas más destacados en renta variable, divisas y materias primas, análisis del sentimiento de los inversores.
- Recorrido por la situación que atraviesan los principales activos del mercado desde un enfoque de corto plazo y por supuesto análisis de aquellos activos que proponga la audiencia
Resumen diario: el gobierno sigue cerrado, el mercado cae y las criptomonedas se recuperan
Caída prolongada al cierre de la semana 🚨
APERTURA EE. UU.: El mercado amplía su caída al cierre de la semana
El dólar canadiense sube tras sólidos datos del mercado laboral en Canadá 💡
