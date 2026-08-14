🔒 CIERRE SEMANAL DE MERCADOS (14.08.2026)

- Analizamos con nosotros los principales movimientos que marcaron la semana en los mercados globales. Revisamos el comportamiento de los activos financieros más destacados de la semana junto con los factores macroeconómicos que influyeron en su evolución.
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