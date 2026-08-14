ÚLTIMA HORA: el dólar cae tras débiles datos de ventas minoristas en EE. UU. 💥

El consumidor se está enfriando oficialmente. Estas son las cifras:

Ventas minoristas: -0,6% mensual (esperado: +0,1%)

-0,6% mensual (esperado: +0,1%) Ventas minoristas excluyendo automóviles: -0,3% mensual (esperado: +0,2%)

-0,3% mensual (esperado: +0,2%) Grupo de control: -0,4% mensual (esperado: +0,3%)

El dólar estadounidense (USD) está recibiendo un fuerte golpe. Las malas noticias para la economía son noticias moderadas para la Fed. Esta considerable decepción señala una fuerte desaceleración del gasto de los consumidores, lo que aumenta drásticamente las probabilidades de recortes de tasas de interés más rápidos y profundos.

El dólar pierde terreno mientras los rendimientos caen en respuesta a los datos. Los traders reducen sus apuestas a más de un alza de tasas de la Fed de aquí a mediados de 2027.

Fuente: xStation