Cierre USDCLP: Tipo de cambio chileno continúa al alza

El tipo de cambio se posiciona en 934 pesos por dólar al cierre de la tarde del miércoles 9 de octubre, impulsado por una combinación de factores que afectan tanto a nivel local como internacional. Estos elementos han deteriorado el valor del peso chileno y podrían seguir generando presiones a corto plazo. Factores principales que afectan al tipo de cambio: Fortalecimiento del dólar estadounidense: El dólar se ha mantenido fuerte debido a las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) mantenga las tasas de interés elevadas por más tiempo.

mantenga las tasas de interés elevadas por más tiempo. Las recientes declaraciones de los banqueros centrales estadounidenses refuerzan la idea de que la inflación sigue siendo un desafío , lo que sugiere que la política monetaria restrictiva no se relajará hasta 2024.

, lo que sugiere que la política monetaria restrictiva no se relajará hasta 2024. Además, el dólar ha funcionado como un activo refugio frente a la creciente incertidumbre geopolítica, especialmente por los conflictos en Medio Oriente. Desempeño del cobre: El precio del cobre , una de las principales exportaciones de Chile, ha descendido un 2% en los últimos días, posicionándose en torno a los 4,4 dólares por libra .

, una de las principales exportaciones de Chile, ha descendido un en los últimos días, posicionándose en torno a los . Esta caída se debe a la falta de estímulos fiscales concretos en China , el mayor comprador mundial de cobre. Aunque se espera que el gobierno chino implemente un paquete de estímulos de entre 2 y 3 billones de yuanes , aún no se han concretado las medidas necesarias para reactivar su economía.

, el mayor comprador mundial de cobre. Aunque se espera que el gobierno chino implemente un paquete de estímulos de entre , aún no se han concretado las medidas necesarias para reactivar su economía. A pesar de este retroceso, el sector minero chileno sigue siendo vital. Proyectos como el de Marimaca Copper, que planea aumentar su producción a 50.000 toneladas de cátodos de cobre anuales para 2025, son fundamentales para satisfacer la creciente demanda global. Datos de inflación en Chile: La inflación en Chile fue menor a lo esperado, lo que, aunque positivo en el control de los precios, refuerza la expectativa de una mayor flexibilización monetaria por parte del Banco Central. Este escenario sugiere que las tasas de interés podrían seguir reduciéndose, lo que normalmente desincentiva la inversión en activos denominados en pesos y contribuye a la depreciación de la moneda. Perspectivas para el tipo de cambio Con estos elementos en juego, el tipo de cambio del peso chileno podría alcanzar los 950 pesos por dólar en el corto plazo, antes de que se observen los primeros descensos en esta tendencia alcista. Los analistas estiman que el tipo de cambio podría oscilar nuevamente hacia los 920 pesos por dólar, dependiendo de factores como los estímulos en China, la evolución del precio del cobre y las decisiones de política monetaria tanto en Chile como en EE. UU. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil USDCLP Fuente: xStation 5

