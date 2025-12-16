Citi cierra anticipadamente la venta del 25% de Banamex

- El cierre anticipado de la venta del 25% de Banamex reduce incertidumbre regulatoria y política para Citi.
- La llegada de Fernando Chico Pardo estabiliza gobernanza y prepara el camino para una futura IPO.
- La acción mantiene una estructura técnica alcista con resistencias en USD 115–116 y soporte en USD 109–110.
- El cierre anticipado de la venta del 25% de Banamex reduce incertidumbre regulatoria y política para Citi.
- La llegada de Fernando Chico Pardo estabiliza gobernanza y prepara el camino para una futura IPO.
- La acción mantiene una estructura técnica alcista con resistencias en USD 115–116 y soporte en USD 109–110.
Citigroup informó la finalización de la venta del 25% de Banamex al empresario mexicano Fernando Chico Pardo, tras recibir las autorizaciones regulatorias necesarias. Con el cierre, Chico Pardo asume de inmediato la presidencia del directorio, marcando el retorno parcial del banco al control local después de más de dos décadas bajo la estructura de Citi. El acuerdo, anunciado en septiembre, se concreta antes de lo previsto inicialmente, lo que reduce la incertidumbre en torno al futuro de la unidad.
La transacción dentro del plan estratégico de Citi
La transacción representa un paso clave dentro del plan estratégico de Citi para separar y desinvertir progresivamente su banca minorista en México, al tiempo que concentra su operación en el negocio institucional en el país. La entidad reiteró que su intención es avanzar hacia una colocación pública de Banamex, aunque la estructura y el calendario exactos dependerán de las condiciones de mercado y de nuevos trámites regulatorios. La participación de Chico Pardo facilita esta transición, contribuye a estabilizar la gobernanza del banco y prepara el terreno para sumar nuevos inversionistas en una etapa posterior.
Un proceso largo que ahora se acelera bajo Jane Fraser
Para Citi, el cierre anticipado del acuerdo permite acelerar la simplificación operativa y regulatoria del grupo, un objetivo central bajo la dirección de Jane Fraser. Además, despeja un proceso que había sido prolongado y políticamente sensible, especialmente tras intentos previos de venta total que no prosperaron por diferencias regulatorias o por las condiciones de mercado. La clarificación del camino hacia una eventual oferta de acciones de Banamex mejora la visibilidad estratégica para 2026 y reduce la carga gestora asociada a la unidad minorista.
Análisis técnico: tendencia alcista consolidada
Desde el punto de vista técnico, la acción de Citi mantiene una estructura alcista robusta, con el precio consolidado sobre USD 112 y una secuencia de máximos crecientes que refleja un sesgo comprador sostenido. El movimiento no muestra divergencias relevantes y encuentra su primera zona de resistencia en torno a USD 115–116, mientras que el soporte inmediato se ubica en la región de USD 109–110, nivel que ha funcionado como base del último tramo de avance.
Fuente: xStation5.
__________________
Alphabet compra Intersect Power por US$4.750 millones para IA
Netflix refinancia parte de su préstamo puente y refuerza su oferta por Warner Bros. Discovery
Resumen diario: dólar cae y petróleo sube por tensión EE. UU.–Venezuela (22.12.2025)
El desplome del cacao en 2025: resaca del shock, alivio parcial y rebotes técnicos
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "