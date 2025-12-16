Citi cierra anticipadamente la venta del 25% de Banamex

Citigroup informó la finalización de la venta del 25% de Banamex al empresario mexicano Fernando Chico Pardo, tras recibir las autorizaciones regulatorias necesarias. Con el cierre, Chico Pardo asume de inmediato la presidencia del directorio, marcando el retorno parcial del banco al control local después de más de dos décadas bajo la estructura de Citi. El acuerdo, anunciado en septiembre, se concreta antes de lo previsto inicialmente, lo que reduce la incertidumbre en torno al futuro de la unidad.

La transacción dentro del plan estratégico de Citi

La transacción representa un paso clave dentro del plan estratégico de Citi para separar y desinvertir progresivamente su banca minorista en México, al tiempo que concentra su operación en el negocio institucional en el país. La entidad reiteró que su intención es avanzar hacia una colocación pública de Banamex, aunque la estructura y el calendario exactos dependerán de las condiciones de mercado y de nuevos trámites regulatorios. La participación de Chico Pardo facilita esta transición, contribuye a estabilizar la gobernanza del banco y prepara el terreno para sumar nuevos inversionistas en una etapa posterior.

Un proceso largo que ahora se acelera bajo Jane Fraser

Para Citi, el cierre anticipado del acuerdo permite acelerar la simplificación operativa y regulatoria del grupo, un objetivo central bajo la dirección de Jane Fraser. Además, despeja un proceso que había sido prolongado y políticamente sensible, especialmente tras intentos previos de venta total que no prosperaron por diferencias regulatorias o por las condiciones de mercado. La clarificación del camino hacia una eventual oferta de acciones de Banamex mejora la visibilidad estratégica para 2026 y reduce la carga gestora asociada a la unidad minorista.

Análisis técnico: tendencia alcista consolidada

Desde el punto de vista técnico, la acción de Citi mantiene una estructura alcista robusta, con el precio consolidado sobre USD 112 y una secuencia de máximos crecientes que refleja un sesgo comprador sostenido. El movimiento no muestra divergencias relevantes y encuentra su primera zona de resistencia en torno a USD 115–116, mientras que el soporte inmediato se ubica en la región de USD 109–110, nivel que ha funcionado como base del último tramo de avance.

Fuente: xStation5.

__________________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí