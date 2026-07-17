Claves del Día: Nasdaq cae 1,6% por ventas masivas en acciones de chips

Los futuros estadounidenses cotizan a la baja tras las caídas de ayer, en las que las acciones retrocedieron lideradas por el Nasdaq, ante las crecientes preocupaciones sobre las valoraciones de la inteligencia artificial, que pesaron sobre el sector tecnológico. El retroceso se produjo pese a que TSMC presentó sólidos resultados trimestrales, ya que estos no cumplieron con las elevadas expectativas de los inversores pese a un aumento de su capitalización; la acción cerró finalmente en negativo, en línea con el conjunto del complejo de semiconductores. La presión se intensificó al cierre de la sesión con Alphabet (GOOGL), tras conocerse informes de que habría retrasado el lanzamiento de Gemini 3.5 al no alcanzar el modelo los objetivos internos de rendimiento. No obstante, bajo la superficie de los índices generales la amplitud del mercado mostró un tono más constructivo: el S&P 500 de peso igual subió en torno al 0,75% y una ligera mayoría de los sectores terminó en territorio positivo.

En el plano geopolítico, Estados Unidos mantuvo sus ataques sobre Irán por sexta noche consecutiva, y Teherán afirmó que se alcanzaron instalaciones eléctricas, puentes e infraestructuras civiles. El portavoz del Ejército iraní advirtió que, si Estados Unidos ataca la infraestructura del país, toda la infraestructura de la región pasaría a ser un objetivo legítimo, y añadió que “o todos los países de la región pueden exportar petróleo, o ninguno puede”. Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que pronto se verán los frutos del trabajo en Irán.

En los mercados internacionales, las bolsas de Asia-Pacífico registraron presiones, con el Nikkei 225 (-5%) liderando las caídas, mientras que los futuros de la renta variable europea anticipan una apertura más débil. En el mercado de divisas, el índice dólar se muestra algo más firme esta mañana, con las divisas del G10 cotizando en general a la baja, aunque de forma moderada.



Fuente: xStation5

Noticias Clave

Geopolítica: Estados Unidos atacó Irán por sexta noche consecutiva, según CENTCOM , con impactos sobre el aeropuerto de Iranshahr , una estación de tren en Bandar Abbas , cinco puentes en el sur del país y bases aéreas y navales en Bushehr . En respuesta, Irán atacó con drones radares estadounidenses en Kuwait y reportó explosiones en instalaciones militares de EE. UU. en Baréin , Catar e Irak , mientras el CGRI advirtió que no se exportará petróleo ni gas por el Estrecho de Ormuz mientras continúen los ataques. Las fuerzas armadas iraníes amenazaron con considerar objetivo legítimo toda la infraestructura de la región —“o todos los países pueden exportar petróleo o nadie puede”—, y Trump afirmó que pronto se verán los frutos del trabajo en Irán.

Aranceles: El vicepresidente de Brasil , Geraldo Alckmin , calificó los aranceles estadounidenses de injustos e irrazonables, subrayando que EE. UU. mantiene un superávit comercial con Brasil. Añadió que la ley de reciprocidad es un instrumento legal y no un mecanismo de represalia.

Divisas: El dólar se movió en rango durante la noche, pero conservó las ganancias del día anterior tras unos datos favorables de desempleo y ventas minoristas , junto a comentarios más restrictivos de la Fed . El EUR/USD careció de dirección en torno a 1,1400 , el GBP/USD se mantuvo por debajo de 1,3500 ante datos débiles del PIB británico y el ruido político interno, y el USD/JPY se sostuvo cerca de 162,00 apoyado en los rendimientos estadounidenses, con recorrido limitado por los habituales comentarios del ministro de Finanzas japonés.

Bonos: Los futuros del Treasury estadounidense a 10 años subieron gradualmente por la búsqueda de refugio, aunque con techo tras los datos económicos alentadores, los comentarios agresivos de la Fed y el alza del petróleo . Los futuros del Bund lograron ligeras ganancias y recuperaron el nivel de 125,00 , mientras que los JGB a 10 años cotizaron irregulares y terminaron beneficiándose de la caída de las tecnológicas.

EEUU: En un discurso en horario de máxima audiencia, Trump anunció la desclasificación inmediata de inteligencia sobre las elecciones y acusó a China de interferir en 2020 fabricando papeletas para Biden y presionando a empresas. Sostuvo que los documentos revelan vulnerabilidades en el sistema electoral, señaló que 278.000 no ciudadanos estarían registrados para votar e instó al Congreso a aprobar la Ley SAVE America . En el plano monetario, Logan (votante en 2026) defendió un tipo de interés algo más alto para equilibrar riesgos, advirtió que la inflación no regresa de forma sostenible al 2% y consideró prematuro relajar la política monetaria .

Europa: La tasa de inflación interanual final de la eurozona se situó en el 2,8% en junio, en línea con lo esperado y por debajo del 3,2% previo, mientras que la lectura mensual fue del -0,1% . La inflación subyacente interanual se moderó al 2,4% , frente al 2,6% anterior.

Japón: El Nikkei 225 tuvo un desempeño inferior y concentró buena parte de las caídas del sector de semiconductores , en ausencia del mercado surcoreano por festivo. Kioxia estuvo especialmente presionada y acumula una pérdida del 50% de su capitalización bursátil desde el máximo del mes pasado.

China: Los índices se sumaron al tono deprimido por los problemas tecnológicos y el discurso de Trump , que acusó al país de interferir en las elecciones estadounidenses. En la Conferencia Mundial de IA en Shanghái , Xi Jinping afirmó que el mundo ha entrado en un periodo sin precedentes de innovación y apeló a impulsar la IA de código abierto . El regulador de divisas destacó entradas netas de inversión extranjera en el primer semestre y anunció nuevas medidas para facilitar los flujos transfronterizos y asignar cuotas QDII adicionales.

Oil: Los futuros del crudo subieron mientras Estados Unidos mantenía sus ataques contra infraestructuras iraníes —aeropuerto, estación de tren y puentes— por sexta noche consecutiva. El repunte se apoyó además en los datos de tráfico marítimo , que mostraron que solo tres barcos cruzaron el Estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas.

Metales: El oro spot intentó contener las pérdidas, pero cotizó inestable en torno a los 4.000 USD/oz, presionado por un dólar más firme y encaminado a su mayor caída semanal en seis semanas. Los futuros del cobre ampliaron los descensos previos ante el apetito negativo por el riesgo y la venta masiva en el sector tecnológico.

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Análisis US100

Tras perder la estructura de canal, el precio desarrolló un movimiento bajista hacia la zona de soporte ubicada entre los 28.580 y 28.239 puntos, niveles que actúan como referencias pivote relevantes dentro de la estructura de las últimas semanas. Además, se mantiene una amplia distancia entre el precio y su media móvil, lo que refleja la aceleración de la presión vendedora. Sin embargo, el MACD comienza a mostrar pérdida de momentum bajista y una divergencia alcista.

Si el precio logra consolidarse sobre el rango de 28.580–28.239 puntos, podría desarrollar un rebote correctivo hacia los 29.397 puntos, que se mantiene como el pivote de mayor relevancia en el corto plazo. En cambio, una pérdida de estos soportes podría dar continuidad a la presión bajista, con una siguiente zona de apoyo relevante en torno a los 27.034 puntos.

🔹 Punto Clave: 28.580 - 28.239

🔺 Escenario Alcista: 29.397

🔻 Escenario Bajista: 27.034



Fuente: xStation5

Gráfico del Día

El oro continúa bajo presión ante el aumento de la incertidumbre geopolítica, con el precio marcando un nuevo mínimo cerca de los 3.985. A nivel técnico, el MACD muestra una divergencia alcista, lo que sugiere una pérdida de impulso en la presión bajista. Sin embargo, la estructura del precio sigue mostrando máximos y mínimos decrecientes, por lo que el sesgo de corto plazo continúa siendo frágil.

En este contexto, el nivel clave para la sesión se ubica en torno a los 3.985. Si el precio logra consolidarse sobre esta zona, podría desarrollar un rebote correctivo hacia la directriz bajista o el punto pivote cercano a los 4.082. En cambio, la formación de un nuevo mínimo podría dar continuidad a la presión bajista, con soportes relevantes en los 3.943 y posteriormente en los 3.890.

🔹 Punto Clave: 3.985

🔺 Escenario Alcista: 4.082

🔻 Escenario Bajista: 3.943 - 3.890



Fuente: xStation5