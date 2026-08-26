Claves del día: petróleo cae por menor tensión con Irán mientras US100 y oro esperan el PCE

Futuros de EE. UU. estables y petróleo presionado por señales de distensión con Irán

Los futuros de EE.UU. cotizan estables tras el cierre positivo del martes, en una sesión liderada por el sector tecnológico que impulsó al Nasdaq. El crudo retrocedió ante el optimismo por las negociaciones entre EE.UU. e Irán, cayendo aún más al conocerse informes de un posible acuerdo de alto el fuego que incluiría la libre navegación por el Estrecho de Ormuz, lo que además presionó al dólar y favoreció a los bonos del Tesoro.

El crudo prolonga sus caídas tras retroceder cerca de un 5%

Los futuros del crudo prolongaron sus caídas tras retroceder cerca de un 5%, en un contexto geopolítico más constructivo, aunque Irán advirtió que los dragaminas estadounidenses serían objetivos si ingresan a la región. En divisas, el AUD/USD destacó tras datos de inflación más firmes de lo esperado, por encima del rango objetivo del RBA (2%-3%).

El PCE de EE. UU. y los resultados corporativos concentran la atención

Hoy los inversores están atentos a los datos del PCE de EE.UU. y a los resultados corporativos que se publicarán tras el cierre.

Análisis técnico del US100

US100: El precio se ha mantenido dentro de una estructura lateralizada en torno al nivel de los 29.238 puntos. La SMA de 21 periodos comienza a cruzar el precio, mientras la media móvil de largo plazo se acerca gradualmente, lo que podría indicar una fase de acumulación antes de un movimiento de mayor definición. En este contexto, el soporte de los 29.238 puntos continúa siendo la referencia clave de corto plazo.

Si el precio logra consolidarse sobre este nivel, podría intentar una recuperación hacia el punto pivote más relevante de la estructura, ubicado en torno a los 29.750 puntos. En cambio, una consolidación por debajo de los 29.238 puntos podría mantener activa la presión bajista, con un siguiente soporte relevante en torno a los 28.738 puntos.

Análisis técnico del oro

GOLD: El oro se ha mantenido contenido por debajo del nivel de los 4.697 dólares, máximo de esta semana y referencia clave para evaluar una posible salida de su estructura de canal alcista. Actualmente, el precio cotiza por debajo de su media móvil, lo que refleja cierta pérdida de momentum en el corto plazo.

Mientras el precio se mantenga por debajo de los 4.697 dólares, podría desarrollar un movimiento correctivo hacia la zona de los 4.506 dólares. En cambio, una superación de esta resistencia podría dar paso a una continuidad del movimiento alcista, con una siguiente zona relevante en torno a los 4.891 dólares.