Claves del Día: Petróleo sube por tensión entre EE.UU. e Irán

Los futuros de las acciones estadounidenses se recuperan después de que la renta variable cerrara la última sesión de la semana en números rojos. Los sectores de Servicios de Comunicación, Consumo Discrecional y Tecnología figuraron entre los más rezagados, en la antesala del inicio de la temporada de resultados de las Mag-7 prevista para la próxima semana. La energía fue el único sector en terreno positivo, impulsado por los avances en el complejo del crudo ante la continua escalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

En el plano geopolítico, Irán afirmó haber suspendido la implementación del memorando de entendimiento (MoU), al sostener que Estados Unidos había “violado” los compromisos establecidos dentro de dicho marco, lo que llevó al Brent a subir un 2,4%. Ambos países continuaron intercambiando ataques: Irán causó la muerte de dos militares estadounidenses en Jordania y de uno en Irak, mientras que Estados Unidos mantuvo sus ataques contra las capacidades militares iraníes. Según un funcionario estadounidense citado por el Washington Post, Washington estaría planeando un conflicto de mayor alcance.

En los mercados asiáticos, las plazas de la región de Asia-Pacífico (APAC) cerraron mixtas, con el bajo rendimiento del sector tecnológico pesando sobre el KOSPI. En el mercado de divisas, el dólar operó de forma estable; las divisas antípodas (el dólar australiano y el neozelandés) lideraron las ganancias, mientras que el franco suizo (CHF) y el yen japonés (JPY) se mantuvieron sin grandes variaciones.



Fuente: xStation5

Noticias Clave

Geopolítica: Estados Unidos e Irán intensificaron su intercambio de ataques luego de que una ofensiva iraní en Jordania causara la muerte de dos militares estadounidenses el viernes, a lo que se sumó el fallecimiento de un tercer militar en el norte de Irak durante la neutralización de un dron iraní. En respuesta, Teherán suspendió sus compromisos bajo el acuerdo de paz provisional. El CENTCOM anunció la novena noche consecutiva de ataques contra objetivos militares iraníes,centros de mando, defensa aérea, capacidades marítimas y sitios de lanzamiento de misiles, con el fin de reducir la amenaza sobre el tránsito en el Estrecho de Ormuz. Irán respondió con lanzamientos de misiles y explosiones reportadas en bases estadounidenses en Kuwait, Baréin y los EAU. Según el Washington Post, Washington estaría planeando un conflicto de mayor alcance, aunque el secretario de Estado Rubio reiteró que Estados Unidos sigue abierto a una resolución diplomática.

Aranceles: El secretario Rubio anticipó que el presidente chino Xi Jinping visitaría Estados Unidos en septiembre, y señaló que Beijing ya envía equipos técnicos para preparar el encuentro. En el plano europeo, los negociadores británicos habrían realizado concesiones de última hora a India que, según expertos del sector citados por el FT, podrían comprometer la planta de Tata Steel UK en Llanwern (Newport) con tal de asegurar un acuerdo comercial de alto perfil.

Divisas: El dólar operó con pocos cambios ante la ausencia de catalizadores relevantes y con la Fed en periodo de bloqueo. El EUR/USD moderó sus pérdidas iniciales para anotar leves ganancias, aunque con potencial alcista limitado y de cara a la decisión de tipos del BCE, que se espera mantenga su posición con opción abierta a un movimiento en septiembre. El GBP/USD revirtió sus caídas hacia terreno positivo, en medio de la transición política con Andy Burnham y de señales contradictorias sobre el petróleo del Mar del Norte. El USD/JPY se mostró indeciso ante un apetito de riesgo mixto y la baja participación japonesa por el Día Marítimo.

Bonos: Los futuros del UST a 10 años se mantuvieron contenidos ante el alza de los precios del petróleo, que reavivó las presiones inflacionarias, con el mercado de contado cerrado por el feriado en Japón. Los futuros del Bund revisitaron los mínimos de la semana previa por la misma dinámica del crudo, mientras los participantes aguardan la reunión del BCE con la expectativa de una postura firme que deje abierta la puerta a una subida en septiembre.

Estados Unidos: El presidente Trump destacó en sus redes que Giant Eagle, una importante cadena de supermercados estadounidense, reducirá de forma significativa los precios de más de 300 productos durante el verano, hasta el Día del Trabajo, como medida de apoyo a las familias trabajadoras.

KOSPI: El índice tuvo un rendimiento inferior al reflejar, tras un fin de semana de tres días, las pérdidas del sector tecnológico registradas al cierre de la semana previa. A ello se sumó la decisión de Corea del Sur de prohibir temporalmente nuevas cotizaciones de ETFs apalancados de acción única vinculados a firmas tecnológicas como Samsung Electronics y SK Hynix, con el objetivo de contener la volatilidad extrema del mercado.

China: Los índices repuntaron con fuerza, impulsados por los sectores de energía y tecnología, ante los mayores precios del petróleo y el anticipo del modelo insignia Qwen3.8 Max, considerado comparable a los principales sistemas de IA de vanguardia. El PBoC mantuvo sus tasas LPR de referencia por decimocuarto mes consecutivo (1 año en 3,00% y 5 años en 3,50%), mientras se espera que la cúpula china defina nuevas medidas de estímulo —con foco en acelerar la emisión de bonos— durante la reunión del Politburó prevista para la última semana de julio, tras la desaceleración del PIB en el segundo trimestre.

Petróleo: Los futuros del crudo repuntaron con fuerza, llevando al Brent por encima de los 90 USD/barril, tras la escalada de ataques entre Estados Unidos e Irán y la novena noche consecutiva de ofensivas del CENTCOM. En el plano logístico, Siria se ha consolidado como centro regional para las exportaciones de fuelóleo iraquí, con más de una cuarta parte de los envíos de Oriente Medio transitando por sus puertos mediterráneos, mientras que las cargas en la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio, en el Mar Negro, fueron suspendidas tras un ataque con drones.

Metales: El oro spot se mostró indeciso y negoció en ambos lados del nivel de los 4.000 USD/onza, con presión inicial por el alza del petróleo antes de regresar gradualmente a terreno plano. Los futuros del cobre lograron leves ganancias, en línea con el mejor desempeño del principal comprador mundial del metal rojo.

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Análisis US100

El precio ha respetado el soporte de los 28.423 puntos, zona donde el MACD venía mostrando una divergencia alcista. Desde ese nivel, se observa una continuidad de la estructura de giro, con el precio intentando acercarse hacia la siguiente zona de puntos pivote. Además, el MACD mantiene momentum alcista y la cotización se ubica por encima de su media móvil de largo plazo, lo que refuerza una mejora en la dinámica de corto plazo.

Mientras el precio logre sostenerse sobre los mínimos en torno a los 28.423 puntos, podría extender el rebote hacia el punto pivote ubicado en la región de los 29.526 puntos. En cambio, una pérdida de este soporte podría reactivar la presión bajista, con una zona de apoyo de mayor relevancia en torno a los 27.034 puntos.

🔹 Punto Clave: 28.423

🔺 Escenario Alcista: 29.526

🔻 Escenario Bajista: 27.034



Fuente: xStation5

Gráfico del Día

El oro mantiene el soporte de los 3.985 y se acerca nuevamente a su directriz bajista y a la media móvil de largo plazo, zonas que actúan como la primera resistencia relevante para el precio. En este contexto, la reacción frente a esta área será clave para evaluar si el rebote logra consolidarse o si la presión bajista vuelve a imponerse.

Si el precio logra superar la directriz bajista y consolidarse por encima de esta zona, podría extender el movimiento alcista hacia el siguiente punto pivote, ubicado en torno a los 4.101 puntos. En cambio, un rechazo desde esta región y una pérdida del soporte de los 3.985 podrían indicar una continuidad de la presión bajista, con siguientes zonas de apoyo en los 3.943 y 3.890 puntos.

🔹 Punto Clave: 3.985

🔺 Escenario Alcista: 4.101

🔻 Escenario Bajista: 3.943 - 3.890



Fuente: xStation5