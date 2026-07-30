Claves del Día: ¿Podrá Microsoft salvar al Nasdaq?

Los futuros de las acciones estadounidenses se recuperan tras la sesión bajista de ayer, cuando el mercado retrocedió lastrado por la persistente debilidad del sector de la inteligencia artificial y por una mayor volatilidad en torno a la reunión del FOMC. Tal como se anticipaba, la Reserva Federal mantuvo los tipos de interés sin cambios, si bien la decisión se adoptó con una votación dividida de 9 a 3, con Logan, Hammack y Kashkari a favor de una subida de 25 puntos básicos. Ante una probabilidad de alza cercana a un tercio que descontaba el mercado antes de la reunión, la ausencia de subida generó inicialmente una reacción moderada (dovish) en las distintas clases de activos. No obstante, los movimientos en la renta variable, el oro y el bono del Tesoro a 10 años se revirtieron con rapidez durante la rueda de prensa del presidente Warsh, quien reiteró su compromiso con la estabilidad de precios, evitó ofrecer orientación futura y restó relevancia al dato del IPC de junio en la decisión de política monetaria.

En el frente cambiario, el índice dólar (DXY) se vio presionado al no confirmar la Fed las expectativas más agresivas del mercado, aunque los comentarios de Warsh, en el sentido de que los tipos podrían formar parte de la solución si la inflación se mantiene elevada, provocaron un marcado empinamiento de la curva de los bonos del Tesoro. En el plano geopolítico, el Comando Central estadounidense (CENTCOM) informó que sus fuerzas completaron con éxito una intensa oleada de ataques contra Irán, mientras que Jordania interceptó cinco misiles lanzados desde territorio iraní. Estos acontecimientos añaden un factor de incertidumbre adicional que los inversores seguirán de cerca en las próximas sesiones.

En cuanto a los resultados corporativos publicados tras el cierre, la reacción fue dispar: ARM Holdings retrocedió un 5,7 %, Meta Platforms un 7,5 % y QUALCOMM un 4,7 %, mientras que Microsoft avanzó un 8,9 %. De cara a la jornada, la atención del mercado se centrará en la evolución de las tensiones geopolíticas y en la publicación de los resultados de Apple y Amazon tras el cierre.



Fuente: xStation5

Noticias Clave

Geopolítica: El presidente Trump afirmó que responderá con dureza a Irán tras ser informado del incidente en Egipto , señalando que Teherán habría pedido cese de ataques, y planteó incluir aranceles a Irán en la ley de sanciones a Rusia. El CENTCOM confirmó una fuerte oleada de ataques contra decenas de objetivos del IRGC —centros de mando, instalaciones de misiles y drones, y capacidades marítimas— en respuesta a los intentos de ataque del día previo, con un plan de dos semanas para intensificar las operaciones. En paralelo, Jordania interceptó cinco misiles iraníes sin víctimas, una instalación flotante de GNL de bandera estadounidense fue alcanzada por un dron en el puerto egipcio de Damietta , y el aeropuerto de Riad suspendió operaciones tras reportarse explosiones en la capital saudí.

El presidente afirmó que responderá con dureza a tras ser informado del incidente en , señalando que Teherán habría pedido cese de ataques, y planteó incluir en la ley de sanciones a Rusia. El confirmó una fuerte oleada de ataques contra decenas de objetivos del —centros de mando, instalaciones de misiles y drones, y capacidades marítimas— en respuesta a los intentos de ataque del día previo, con un plan de dos semanas para intensificar las operaciones. En paralelo, interceptó cinco misiles iraníes sin víctimas, una instalación flotante de de bandera estadounidense fue alcanzada por un dron en el puerto egipcio de , y el aeropuerto de suspendió operaciones tras reportarse explosiones en la capital saudí. Aranceles: El MOFCOM chino criticó la prohibición estadounidense sobre robots por discriminar y suprimir a empresas y productos chinos, acusando a la FCC de escalar restricciones e ignorar las negociaciones. Pekín instó a Washington a retirar las medidas de inmediato y advirtió que responderá con determinación para salvaguardar sus derechos e intereses si Estados Unidos insiste en actuar de forma unilateral.

El criticó la prohibición estadounidense sobre por discriminar y suprimir a empresas y productos chinos, acusando a la de escalar restricciones e ignorar las negociaciones. instó a a retirar las medidas de inmediato y advirtió que responderá con determinación para salvaguardar sus derechos e intereses si insiste en actuar de forma unilateral. Divisas: El dólar recuperó algo de terreno tras debilitarse por un FOMC que no cumplió las expectativas más agresivas, pese a los tres votos a favor de subir 25 pb , en un probable desmontaje de posiciones agresivas previas a la reunión. El EUR/USD hizo una pausa tras superar de nuevo 1,1400 , con datos del PIB de la UE en agenda; el GBP/USD cedió parte de sus avances de cara a la reunión del BoE ; y el USD/JPY se mostró inestable en torno a 163,00 a la espera del BoJ mañana.

El recuperó algo de terreno tras debilitarse por un que no cumplió las expectativas más agresivas, pese a los tres votos a favor de subir , en un probable desmontaje de posiciones agresivas previas a la reunión. El hizo una pausa tras superar de nuevo , con datos del en agenda; el cedió parte de sus avances de cara a la reunión del ; y el se mostró inestable en torno a a la espera del mañana. Bonos: Los futuros del UST a 10 años se mantuvieron apagados tras el pronunciado empinamiento posterior al FOMC , donde la Fed mantuvo tipos con tres disidentes ( Logan, Hammack y Kashkari ) que preferían una subida de 25 pb . La declaración generó una reacción acomodaticia inicial con caída de rendimientos, pero la rueda de prensa de Warsh terminó empinando la curva, con el rendimiento a 30 años superando brevemente el 5,20 % , su nivel más alto desde 2007 . Los Bund extendieron pérdidas ante el alza del petróleo y a la espera de datos de PIB , mientras los JGB a 10 años cedieron presionados por una subasta débil y el inicio de la reunión del BoJ .

Los futuros del se mantuvieron apagados tras el pronunciado empinamiento posterior al , donde la Fed mantuvo tipos con tres disidentes ( ) que preferían una subida de . La declaración generó una reacción acomodaticia inicial con caída de rendimientos, pero la rueda de prensa de Warsh terminó empinando la curva, con el superando brevemente el , su nivel más alto desde . Los extendieron pérdidas ante el alza del y a la espera de datos de , mientras los cedieron presionados por una subasta débil y el inicio de la reunión del . EE.UU. (Fed): La Reserva Federal mantuvo los tipos en 3,50-3,75 % , como se esperaba, aunque con tres votos en contra a favor de una subida de 25 pb y sin ofrecer orientación futura explícita. El comunicado reiteró el compromiso con la estabilidad de precios y una evaluación económica sólida, con actividad en expansión, fuerte inversión y un mercado laboral estable. Warsh calificó la discusión de colegiada, negó un objetivo de inflación flexible y subrayó que más de cinco años de inflación elevada no se corrigen en semanas, adelantando que la Fed no dudará en actuar cuando sea necesario.

La mantuvo los tipos en , como se esperaba, aunque con tres votos en contra a favor de una subida de y sin ofrecer orientación futura explícita. El comunicado reiteró el compromiso con la y una evaluación económica sólida, con actividad en expansión, fuerte inversión y un mercado laboral estable. Warsh calificó la discusión de colegiada, negó un objetivo de inflación flexible y subrayó que más de cinco años de inflación elevada no se corrigen en semanas, adelantando que la Fed no dudará en actuar cuando sea necesario. Asia (Japón y China): El Nikkei 225 cerró en positivo, liderado por la tecnología, con los inversores atentos al BoJ , que inició su reunión de dos días y se prevé mantenga tipos tras la subida anterior. Los índices chinos quedaron apagados: Hong Kong en rango tras mantener la HKMA los tipos en sincronía con la Fed, y el continente presionado por las fricciones comerciales con EE. UU. , con el MOFCOM amenazando represalias por la prohibición sobre robots.

El cerró en positivo, liderado por la tecnología, con los inversores atentos al , que inició su reunión de dos días y se prevé mantenga tipos tras la subida anterior. Los índices chinos quedaron apagados: en rango tras mantener la los tipos en sincronía con la Fed, y el continente presionado por las fricciones comerciales con , con el amenazando represalias por la prohibición sobre robots. Acciones: La temporada de resultados tras el cierre fue dispar. Microsoft superó ampliamente las previsiones de beneficio e ingresos y avanzó un 8,9 % , mientras que ARM Holdings cayó un 5,7 % pese a batir estimaciones, Meta Platforms retrocedió un 7,5 % por un beneficio inferior al esperado, y QUALCOMM cedió un 4,7 % lastrada por una guía de BPA para el cuarto trimestre por debajo del consenso.

La temporada de resultados tras el cierre fue dispar. superó ampliamente las previsiones de beneficio e ingresos y avanzó un , mientras que cayó un pese a batir estimaciones, retrocedió un por un beneficio inferior al esperado, y cedió un lastrada por una guía de para el cuarto trimestre por debajo del consenso. Petróleo: Los futuros del crudo retrocedieron inicialmente durante la noche tras el repunte previo y pese a los ataques estadounidenses contra Irán , ampliando las pérdidas con la entrada de los operadores europeos. La presión se sumó al comentario de Trump de que el primer ministro británico abriría el Mar del Norte a la producción de petróleo.

Los retrocedieron inicialmente durante la noche tras el repunte previo y pese a los ataques estadounidenses contra , ampliando las pérdidas con la entrada de los operadores europeos. La presión se sumó al comentario de Trump de que el primer ministro británico abriría el a la producción de petróleo. Metales: El oro al contado cotizó de forma irregular por falta de convicción tras la volatilidad posterior al FOMC. El cobre, en cambio, avanzó durante la noche y regresó a máximos recientes impulsado por la reacción dovish inicial, aunque encontró cierta resistencia en esos niveles.

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Análisis US100

El precio ha repuntado dentro de su estructura de canal, tras acercarse a la parte inferior de la formación y desarrollar una señal de giro. A nivel técnico, el MACD comienza a mostrar momentum alcista, lo que acompaña el intento de recuperación hacia zonas de resistencia. En este contexto, la estructura del canal sigue siendo la principal referencia para evaluar la continuidad del movimiento.

La resistencia más relevante se ubica en torno a los 28.181 puntos. Una superación de este nivel podría extender el movimiento hacia el siguiente punto pivote, ubicado en torno a los 28.757 puntos. En cambio, un rechazo desde esta zona mantendría al precio dentro de la estructura de canal y podría llevarlo nuevamente hacia los mínimos recientes, con un soporte de mayor relevancia en torno a los 27.034 puntos.

🔹 Punto Clave: 28.181

🔺 Escenario Alcista: 28.757

🔻 Escenario Bajista: 27.034



Fuente: xStation5

Gráfico del Día

Tras marcar mínimos en torno a los 3.996, el precio formó una estructura de cuña y posteriormente logró romper su directriz bajista de corto plazo. Este movimiento lo acercó a una primera zona de resistencia, ubicada en torno a los 4.117 puntos, nivel que pasa a ser una referencia relevante para evaluar la continuidad del rebote.

Mientras el precio logre mantenerse sobre los 3.196 puntos, podría sostener una estructura de recuperación hacia el punto pivote de los 4.165 puntos. En cambio, una pérdida de este soporte podría reactivar la presión bajista y llevar al precio a testear las siguientes zonas de apoyo, ubicadas en torno a los 3.943 y 3.890 puntos.

🔹 Punto Clave: 4.165

🔺 Escenario Alcista: 3.196

🔻 Escenario Bajista: 3.943 - 3.890



Fuente: xStation5