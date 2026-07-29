Palabras menos hawkish y respuestas más dovish: el EUR/USD alcanza 1,1450 durante la ronda de preguntas y respuestas de Kevin Warsh

Puntos clave de la sesión de preguntas y respuestas

"Disputa familiar" en el FOMC: Warsh admitió que solicitó un debate intenso y profundo dentro del comité, y aseguró que lo obtuvo ("una buena disputa familiar"). A pesar de los tres votos disidentes a favor de una subida de tasas, señaló que la decisión de mantener las tasas sin cambios contó con un sólido respaldo mayoritario.

admitió que solicitó un debate intenso y profundo dentro del comité, y aseguró que lo obtuvo ("una buena disputa familiar"). A pesar de los tres votos disidentes a favor de una subida de tasas, señaló que la decisión de mantener las tasas sin cambios contó con un sólido respaldo mayoritario. Sin obsesión por un solo dato: Destacó algunas señales alentadoras sobre la inflación , pero enfatizó que la lectura del IPC subyacente (Core CPI) de junio no tuvo un impacto determinante en la decisión. La Fed no pretende esperar "con ansiedad" cada nueva publicación económica ni basar sus decisiones en un único indicador.

Destacó algunas señales alentadoras sobre la , pero enfatizó que la lectura del de junio no tuvo un impacto determinante en la decisión. La no pretende esperar "con ansiedad" cada nueva publicación económica ni basar sus decisiones en un único indicador. Todas las opciones siguen sobre la mesa: La decisión de hoy de no actuar es "el comienzo de la historia, no el final". Si la inflación continúa en niveles elevados, una subida de las tasas de interés sigue siendo una posibilidad real.

La decisión de hoy de no actuar es "el comienzo de la historia, no el final". Si la continúa en niveles elevados, una subida de las sigue siendo una posibilidad real. Sin ignorar los shocks económicos: La Fed no pretende actuar como si los shocks económicos (por ejemplo, en los mercados de energía o derivados de la geopolítica) no tuvieran importancia. El banco está evaluando si sus efectos se están extendiendo de manera más amplia al conjunto de la economía.

La no pretende actuar como si los shocks económicos (por ejemplo, en los mercados de energía o derivados de la geopolítica) no tuvieran importancia. El banco está evaluando si sus efectos se están extendiendo de manera más amplia al conjunto de la economía. Distancia respecto al mercado: La Fed quiere dar espacio para que los mercados valoren la situación por sí mismos y no pretende alterar artificialmente las señales del mercado, como el aumento de los rendimientos de los bonos.

¿Cómo interpretar la postura evasiva de Warsh?

Una evasión magistral y ausencia de compromisos

La sesión de preguntas y respuestas de Warsh fue un ejemplo clásico de un banquero central que habla extensamente, pero evita realizar declaraciones concretas. El presidente de la Fed eludió responder con claridad sobre la trayectoria futura de las tasas de interés, especialmente en relación con la reunión de septiembre, construyendo de forma consistente la narrativa de que la Fed no ofrece ni ofrecerá promesas sobre sus próximos movimientos.

Gestionar las expectativas sin tomar decisiones

Warsh recurrió a una estrategia de "doble vía". Por un lado, tranquilizó al mercado destacando las señales positivas provenientes de la inflación y de la resiliencia de la economía. Por otro, mantuvo viva la posibilidad de nuevas subidas de tasas de interés si los shocks inflacionarios persisten.

Esta estrategia le permite mantener una postura hawkish ante el mercado (lo que, por sí mismo, contribuye a enfriar la economía mediante mayores rendimientos) sin que la Fed tenga que elevar efectivamente las tasas.

Normalización de las diferencias dentro de la Fed

Presentar los tres votos disidentes como una saludable "disputa familiar" buscó transmitir fortaleza y apertura por parte del nuevo presidente, en lugar de división o debilidad dentro del comité. De esta manera, Warsh transmite el mensaje de que existen diferencias de opinión, pero que la situación permanece bajo control.

Las declaraciones evasivas de Warsh sugieren que no está preparado para subir las tasas de interés en el corto plazo y que intentará moderar las fuertes expectativas del mercado, al mismo tiempo que mantiene un discurso firme en la lucha contra la inflación. Esto provocó un claro fortalecimiento del EUR/USD, que ascendió hasta 1,1450, alcanzando su nivel más alto desde el 16 de julio.



Fuente: xStation5