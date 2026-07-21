Claves del Día: Repuntan las acciones de semiconductores: ¿podrán mantenerse?

Los futuros de acciones estadounidenses cotizan al alza tras una sesión previa de cierre mixto, en la que el Nasdaq 100 fue el único gran índice que terminó ligeramente en positivo, impulsado por su fuerte componente tecnológico. Los sectores de Tecnología, Servicios de Comunicación y Energía fueron los únicos que superaron al mercado; el primero se vio respaldado por las expectativas ante los resultados de Alphabet del miércoles, luego de los informes de que la compañía estaría desarrollando un nuevo chip para servidores. En contraste, Sanidad y Materiales quedaron rezagados, en una jornada con escasos catalizadores macroeconómicos, sin datos económicos en EE. UU. y con los funcionarios de la Fed en su periodo de silencio previo a la reunión del FOMC de la próxima semana.

En el plano geopolítico, un alto funcionario estadounidense declaró a Fox News que se espera que el presidente Trump decida en los próximos días si amplía las operaciones militares contra Irán y retoma un combate a gran escala. Según Axios, altos funcionarios estadounidenses e israelíes sostienen que Trump cuenta con solo dos opciones realistas: impulsar un nuevo alto el fuego de diez días orientado a reabrir el Estrecho de Ormuz, o lanzar una guerra a gran escala contra Irán. En caso de optar por ampliar el conflicto, los ataques incluirían Teherán y emplazamientos nucleares, de acuerdo con Al Arabiya.

En el Reino Unido, el primer ministro Burnham nombró de forma inesperada a John Healey como canciller, una decisión que mantiene en alerta a los gilts y a los valores del sector de defensa británico.



Fuente: xStation5

Noticias Clave

Geopolítica: El presidente Trump advirtió que Irán pagará “muchas veces” por cada soldado estadounidense abatido y señaló que ya se emitió una directiva a mandos militares clave. Se espera que en los próximos días decida si amplía las operaciones contra Irán y retoma un combate a gran escala; según Axios , dispone de dos opciones realistas: impulsar un nuevo alto el fuego de diez días para reabrir el Estrecho de Ormuz o lanzar una guerra a gran escala junto a Israel . De ampliarse el conflicto, los ataques incluirían Teherán y sitios nucleares, según Al Arabiya . El CENTCOM anunció nuevas ofensivas contra centros de mando, capacidades marítimas, lanzaderas de misiles y defensas aéreas iraníes, con explosiones reportadas en Isfahán , Bandar Abbas y otras ciudades, mientras Irán respondió atacando instalaciones estadounidenses en Baréin y Kuwait .

Aranceles: Trump firmó una proclama que ofrece una reducción del 50% en los aranceles al aluminio para incentivar la relocalización de inversiones. En paralelo, EE. UU. impondrá aranceles adicionales del 50% a ciertos productos canadienses —incluidos algunos bajo la USMCA en bebidas alcohólicas, lácteos y vehículos— con entrada en vigor el 19 de agosto de 2026 . El primer ministro canadiense Carney respondió mostrando disposición a dialogar intensamente con Washington y a abordar la modernización de la USMCA.

Divisas: El dólar apenas varió tras su avance generalizado frente a los pares del G10 en la sesión previa, con movimientos contenidos ante la ausencia de datos y el silencio de la Fed antes del FOMC y el PCE de la próxima semana, aunque las fricciones comerciales con Canadá aportaron cierto respaldo. El EUR/USD se mantuvo cerca del mínimo del día anterior por falta de catalizadores propios, mientras el GBP/USD trató de contener pérdidas sin beneficiarse del cambio de liderazgo británico, con la atención puesta en los datos de empleo y salarios. El USD/JPY operó lateralmente dentro del rango de 162,00 .

Bonos: Los futuros del Treasury a 10 años carecieron de dirección firme tras la caída previa, con rendimientos al alza en medio de la volatilidad del petróleo y las tensiones en Oriente Medio . Los futuros del Bund se mantuvieron moderados ante la oferta próxima, que incluye una emisión de 6.000 millones de euros en Bobl y otra de 2.000 millones en Bunds . Los JGB a 10 años siguieron la reciente caída de sus pares globales tras el fin de semana largo, sin apoyo de un calendario nocturno muy tranquilo.

Reino Unido: Se espera que el primer ministro Burnham anuncie el martes un paquete de recortes en las facturas de energía “totalmente financiado” para aliviar la crisis del coste de la vida , según The Times . Burnham conformó su gabinete nombrando a John Healey como canciller, junto a Louise Haigh , Shabana Mahmood , Ed Miliband , Yvette Cooper , Wes Streeting y Miatta Fahnbulleh en carteras clave. Además, acordó con la presidenta de la Comisión Europea , von der Leyen , estrechar la cooperación de cara a una cumbre Reino Unido-UE a finales de año.

Japón: El primer ministro Takaichi afirmó que guiará la política económica y fiscal atendiendo a la sostenibilidad de las cuentas públicas y a la confianza del mercado. El Gabinete aprobó el documento marco de política económica , que incluye un plan fiscal y reconoce la autonomía del BoJ , pero que no definió una decisión sobre el impuesto sobre las ventas .

Nueva Zelanda: La inflación trimestral del segundo trimestre se situó en el 1,5% , por encima del 1,4% esperado y del 0,9% previo, mientras que la tasa interanual alcanzó el 4,1% , superando tanto la previsión del 4,0% como el 3,1% anterior, lo que apunta a una aceleración de las presiones de precios .

Asia: El KOSPI abandonó la indecisión previa y remontó impulsado por la recuperación tecnológica, con notable fortaleza en Samsung Electronics y SK Hynix . Las bolsas chinas cotizaron mixtas y en rango, tomando un respiro tras el repunte previo, apoyado por las expectativas de estímulo y la compra de cerca de 9.000 millones de dólares en acciones por parte del “equipo nacional”.

Petróleo: Los futuros del crudo cedieron ligeramente en un mercado de rango tras la sesión previa de doble sentido y ante la avalancha de noticias geopolíticas, incluidos los ataques entre EE. UU. e Irán y varios petroleros afectados en el Estrecho de Ormuz . Goldman Sachs señaló que el Brent podría superar los 120 USD por barril en el cuarto trimestre de 2026 si persisten las disrupciones en Ormuz.

Metales: El oro al contado subió tras superar el soporte de los 4.000 USD/oz, acompañado del reciente repunte de la plata desde sus mínimos acumulados. Los futuros del cobre ampliaron sus ganancias y se desmarcaron de la vacilación inicial provocada por el apetito de riesgo mixto.

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Análisis US100

El precio ha encontrado soporte en el retroceso del 61,8% de Fibonacci, ubicado en los 28.711 puntos, desde donde ha desarrollado una estructura de giro que busca dar continuidad al movimiento hacia los máximos previos. Además, la cotización se mantiene por encima de su media móvil y el MACD se ubica en territorio positivo, lo que refuerza una lectura técnica más favorable en el corto plazo.

Mientras el precio logre sostenerse sobre los 28.711 puntos, podría extender la estructura de giro hacia la región de los 29.526 puntos. En cambio, una pérdida del soporte asociado al 61,8% de Fibonacci abriría la puerta a una continuidad de la presión bajista, con un soporte relevante en torno a los 28.239 puntos.

🔹 Punto Clave: 28.711

🔺 Escenario Alcista: 29.526

🔻 Escenario Bajista: 28.239



Fuente: xStation5

Gráfico del Día

El oro ha mantenido una estructura alcista tras la ruptura de su directriz bajista, con el precio posicionándose por encima de sus medias móviles y el indicador mostrando momentum positivo. En este contexto, la resistencia más cercana se ubica en torno a los 4.101 puntos, nivel que será clave para evaluar si la estructura puede mantener una mayor continuidad al alza.

Si el precio logra superar esta resistencia, podría extender el movimiento hacia su siguiente punto pivote de mayor relevancia, ubicado en torno a los 4.203 puntos. En cambio, un rechazo desde esta zona y una pérdida de la directriz podrían dar paso a un movimiento bajista, con un soporte relevante en el gráfico de corto plazo en torno a los 3.943 puntos.

🔹 Punto Clave: 4.101

🔺 Escenario Alcista: 4.203

🔻 Escenario Bajista: 3.943



Fuente: xStation5