Claves del Día: Ventas masivas golpean al sector tecnológico

Los futuros de Estados Unidos operan tras una sesión previa mixta marcada por una clara divergencia, en la que los principales índices cerraron mayormente a la baja. El Nasdaq 100, de fuerte componente tecnológico, quedó rezagado ante la debilidad generalizada de los valores de semiconductores, si bien las compañías del grupo Mag-7 mostraron una consolidación notable. Meta (META +8,8%) destacó como el mejor desempeño de la jornada, impulsada por un informe de Bloomberg según el cual la compañía planea crear un negocio de nube para comercializar el exceso de capacidad de computación de inteligencia artificial.

En el plano geopolítico, las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Doha se centraron en la gestión del Estrecho de Ormuz y en los términos de un memorando de entendimiento (MoU) de 60 días orientado a un acuerdo nuclear integral, según informó Axios; mediadores cataríes y paquistaníes señalaron avances positivos y confirmaron que ambas partes acordaron continuar el diálogo en el próximo periodo, con el Brent cediendo un 0,9%. Por su parte, el USTR indicó que Estados Unidos no ha acordado renovar el USMCA en su forma actual y que mantendrá conversaciones con Canadá y México para corregir las deficiencias del acuerdo y los déficits comerciales bilaterales.

En el mercado de divisas, el índice dólar cotiza ligeramente a la baja, con una acción de precio cautelosa a la espera del informe de nóminas no agrícolas (NFP) previsto para hoy. La atención de los inversores se concentra así en los datos de empleo de Estados Unidos, que marcarán el tono de la jornada.



Fuente: xStation5

Noticias Clave

Geopolítica: Los negociadores de Estados Unidos e Irán reanudaron en Doha las conversaciones centradas en la gestión del Estrecho de Ormuz y en los términos de un memorando de entendimiento (MoU) de 60 días orientado a un acuerdo nuclear integral, según Axios . Aunque sigue vigente un acuerdo temporal de desescalada, Washington advirtió que mantiene la disposición a responder militarmente ante nuevas agresiones. Los mediadores de Catar y Pakistán reportaron avances positivos y confirmaron que las partes acordaron continuar el diálogo próximamente. No obstante, persisten fricciones: Teherán niega el acceso del OIEA a los sitios bombardeados, reclama soberanía sobre el Estrecho de Ormuz frente al CENTCOM y condiciona la seguridad regional a la salida de EE.UU. , mientras se acordó destinar parte de los 6.000 millones de dólares congelados a la compra de bienes según las necesidades iraníes.

Aranceles: El USTR señaló que Estados Unidos no renovará el USMCA en su forma actual, aunque el acuerdo seguirá vigente mientras continúa el diálogo con Canadá y México para corregir sus deficiencias y los déficits comerciales bilaterales. Según Fox Business , Trump optaría por acuerdos comerciales separados de 10 años con ambos países, mientras que el ministro mexicano Ebrard indicó que Greer propuso revisiones anuales durante la próxima década, con una nueva reunión prevista para el 20 de julio y una posible reducción de la Sección 232 sobre acero y aluminio . En paralelo, Apple estaría en conversaciones con la administración sobre compras de chips y la adquisición de memoria a empresas chinas.

Divisas: El dólar se tomó un respiro tras las ligeras ganancias previas, en un entorno de apetito por riesgo contenido y con leves vientos en contra tras el discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed) , Kevin Warsh , en Sintra , cuyo tono resultó menos restrictivo de lo esperado, sumado a la incertidumbre comercial por el USMCA y a la expectativa por el informe de NFP . El EUR/USD recuperó parte de las pérdidas previas pese a un HICP de la zona euro por debajo de lo esperado y a comentarios mixtos del BCE . El GBP/USD logró leves avances hacia 1,3300 , ignorando el tono cauto de Bailey , mientras que el USD/JPY se mantuvo limitado en torno a 162,00 ante el riesgo de intervención y la ausencia de datos relevantes.

Bonos: Los futuros de los Treasuries a 10 años carecieron de convicción tras el irregular desempeño previo, ya que Warsh se ajustó al guion y ofreció pocas sorpresas restrictivas, con los participantes a la espera de los datos de empleo . Los futuros de los bunds se mantuvieron apagados en torno al nivel de 127,00 , generando comentarios del BCE que sugieren que no hay urgencia por ajustar los tipos de interés este mes. Los JGB a 10 años permanecieron en mínimos de tres semanas por el alza reciente de los rendimientos y el riesgo de intervención, con presión adicional tras una subasta más débil que la anterior.

EE.UU.: Se informó que el presidente de la Fed , Kevin Warsh , eligió a un miembro del equipo de Bessent como asesor. Asimismo, según Financial Times (FT) , la Casa Blanca acelera los planes para establecer estándares de modelos de inteligencia artificial , con directrices que podrían anunciarse la próxima semana, tras la intervención gubernamental en los despliegues de Anthropic y OpenAI .

Australia: El mercado se mantuvo limitado por rango, ya que la fortaleza del sector financiero , de mayor ponderación, se compensó con las pérdidas en los sectores de servicios públicos , tecnológico , energético y de consumo . El sentimiento tampoco se vio favorecido por unos datos comerciales débiles: la balanza comercial de mayo arrojó un déficit de 3.000 millones frente a los 2,3 mil millones esperados, con exportaciones que cayeron un 6,9% e importaciones que aumentaron un 2,6% .

Japón: El índice Nikkei 225 retrocedió en la apertura ante las ventas en el sector tecnológico y el alza reciente de los rendimientos . Posteriormente experimentó un repunte parcial, aunque las ventas se reanudaron más adelante en la sesión.

Petróleo: Los futuros del crudo bajaron tras las conversaciones indirectas entre EE.UU. e Irán en Doha , luego de que Catar reportara avances positivos en las cuestiones relacionadas con el MoU de Islamabad . Trump afirmó que los precios del petróleo y de la gasolina están cayendo, anunciando reducciones en estaciones Freedom Fuel del área de Filadelfia . Además, se espera que la producción venezolana se recupere hacia 1,1-1,2 millones de barriles diarios a finales del segundo trimestre de 2026, a medida que EE.UU. amplía las autorizaciones de exportación.

Metales: El oro spot registró leves ganancias tras consolidarse por encima de los 4.000 USD/onza, mientras que una encuesta de OMFIF reveló que los bancos centrales prevén el metal entre 5.000 y 6.000 USD/onza en un horizonte de 12 meses. Por su parte, los futuros del cobre cotizaron en un rango acotado, con la demanda frenada por el apetito por riesgo contenido en Asia.

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Análisis US100

La acción del precio en la sesión nocturna continúa mostrando debilidad, alcanzando el siguiente soporte relevante en torno a los 29.832 puntos, nivel desde el cual ha comenzado a desarrollar una estructura de giro. Aunque el MACD todavía se mantiene en territorio negativo, empieza a mostrar señales de recuperación, lo que refuerza la importancia de esta zona como referencia clave de corto plazo.

Mientras el precio logre sostenerse sobre los 29.832 puntos, podría desarrollar una estructura de consolidación que favorezca un movimiento correctivo hacia la región de los 30.360 puntos. En cambio, una pérdida de este soporte abriría la puerta a una caída de mayor amplitud, con un siguiente nivel relevante en torno a los 29.197 puntos.

🔹 Punto Clave: 29.832

🔺 Escenario Alcista: 30.360

🔻 Escenario Bajista: 29.197



Fuente: xStation5

Gráfico del Día

El oro, tras realizar un pullback luego del impulso alcista de la jornada anterior, logró sostener su media móvil de largo plazo y se mantiene sobre la zona de los 3.963. Además, el MACD continúa en terreno positivo, lo que sugiere que, por ahora, la estructura correctiva sigue vigente mientras el precio conserve este soporte.

Si el precio logra mantenerse sobre los 3.963, podría extender la recuperación hacia las siguientes zonas de resistencia, ubicadas en los 4.145 y 4.217. En cambio, una pérdida de este soporte abriría la puerta a una nueva fase bajista, con referencias de apoyo en los 3.890 y 3.820.

🔹 Punto Clave: 3.963

🔺 Escenario Alcista: 4.145 - 4.217

🔻 Escenario Bajista: 3.890 - 3.820



Fuente: xStation5