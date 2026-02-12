CME en máximos históricos: ¿el gran beneficiario del aumento en la actividad de mercado?

Las acciones de CME Group (CME.US) cotizan en máximos históricos, cerca de 300 USD por acción, acumulando un avance superior al 10% en lo que va del año, en un contexto mixto para Wall Street. El desempeño se ve respaldado por una fuerte participación institucional, la creciente relevancia sistémica de la bolsa y el lanzamiento de nuevos productos que podrían acelerar el crecimiento de los ingresos.

La compañía se beneficia tanto de la elevada volatilidad como de los volúmenes récord en el mercado de metales (como propietaria de COMEX), un sólido posicionamiento en materias primas agrícolas (CBOT), la negociación de Bitcoin y Ethereum (donde es líder indiscutible) y otros derivados de criptomonedas.

CME también se beneficia de los elevados volúmenes de negociación en el mercado de bonos del Tesoro de EE.UU., así como en futuros del índice bursátil S&P 500 (E-mini).

¿Impulsarán los futuros de tierras raras un nuevo tramo alcista?

Ayer, el operador de la bolsa de Chicago anunció que está trabajando en el primer contrato de futuros de tierras raras del mundo. Según fuentes de Reuters, se espera que el proyecto se centre en el neodimio y el praseodimio (NdPr).

El objetivo es permitir que gobiernos, empresas y bancos puedan cubrir su exposición al mercado de tierras raras, actualmente dominado por China.

ICE también está considerando un producto similar, pero según dos fuentes, se encuentra en una etapa más temprana de desarrollo que CME.

Las tierras raras (17 elementos) son fundamentales para la transición energética, la electrónica y el sector de defensa; el NdPr es particularmente importante porque se utiliza para producir imanes permanentes que se encuentran, entre otros, en motores de vehículos eléctricos, turbinas eólicas, aviones de combate y drones.

Según fuentes del mercado, este instrumento representa actualmente una “pieza faltante” en la gestión de riesgo de cadenas de suministro.

Aún no se ha tomado una decisión final sobre el lanzamiento del contrato. El principal obstáculo radica en la baja liquidez y el tamaño relativamente reducido de este mercado frente a otros metales negociados en bolsas de futuros.

El tema gana relevancia en medio de los esfuerzos occidentales por fortalecer la producción de minerales críticos. EE.UU. ha impulsado un bloque comercial preferencial con aliados y creó una reserva estratégica cercana a 12.000 millones de USD .

. Actualmente, los precios de NdPr se determinan principalmente en China y se reflejan en índices de agencias como Fastmarkets, Benchmark Mineral Intelligence y Shanghai Metals Market.

En China operan dos mercados spot (Ganzhou Rare Metal Exchange y Baotou Rare Earth Products Exchange), mientras que la Bolsa de Futuros de Guangzhou ha señalado planes para lanzar contratos sobre tierras raras.

Resultados del cuarto trimestre de 2025

Los resultados del cuarto trimestre de 2025 estuvieron en línea con las expectativas. CME destacó crecimiento generalizado en actividad en todas las clases de activos y una mayor participación minorista, con volúmenes elevados en tasas, energía, metales, agrícolas y criptoactivos.

Principales cifras:

Ingresos: 1.650 millones de USD (consenso: 1.640 millones; +8,1% interanual)

BPA ajustado: 2,77 USD (estimado: 2,74 USD)

EBITDA ajustado: 1.130 millones de USD (margen 68,6%)

Margen operativo: 61,8%

Capitalización bursátil: aproximadamente 110.000 millones de USD

La administración destacó como principal impulsor del trimestre los denominados “contratos de eventos” y el sólido dinamismo en productos micro, junto con una mayor diversificación de la base de clientes en un entorno de elevada volatilidad.

Principales puntos de la conferencia con analistas

Resiliencia de la base de clientes: la administración señaló demanda sólida tanto institucional como minorista, con aumento del interés abierto y de los volúmenes, lo que describe como un “ecosistema saludable”.

la administración señaló demanda sólida tanto institucional como minorista, con aumento del interés abierto y de los volúmenes, lo que describe como un “ecosistema saludable”. Mercados de predicción y riesgos regulatorios: ante preguntas sobre supervisión legal, la compañía enfatizó un enfoque prudente y productos alineados con el marco regulatorio de la CFTC (basados en swaps).

ante preguntas sobre supervisión legal, la compañía enfatizó un enfoque prudente y productos alineados con el marco regulatorio de la CFTC (basados en swaps). Cambios en precios y diversificación de ingresos: CME mencionó crecimiento en ingresos por datos de mercado, ajustes selectivos de tarifas (incluidos metales y productos micro) y revisión de programas de incentivos.

CME mencionó crecimiento en ingresos por datos de mercado, ajustes selectivos de tarifas (incluidos metales y productos micro) y revisión de programas de incentivos. Ingresos por datos en la era de la inteligencia artificial y retornos de capital: la administración sostuvo que los datos propietarios siguen siendo estratégicos. También vinculó recompras de acciones al uso de fondos, incluidos recursos provenientes de una transacción en Austria.

la administración sostuvo que los datos propietarios siguen siendo estratégicos. También vinculó recompras de acciones al uso de fondos, incluidos recursos provenientes de una transacción en Austria. Migración a Google Cloud: la empresa reportó avances y anticipa que el gasto tecnológico futuro se integrará a la guía general a medida que se reduzcan costos heredados.

Gráfico del precio de las acciones de CME (CME.US), Intervalo D1

Fuente: xStation5

Valoración CME

La valoración de CME, medida por el ratio precio/utilidad (P/E cercano a 28; P/E forward de 25), no luce exigente considerando sus altos márgenes, previsibilidad de ingresos y resiliencia estructural. El modelo de negocio se beneficia principalmente de los volúmenes de negociación y no de la dirección de los mercados. En los últimos cinco años, el crecimiento promedio anual de utilidades alcanzó 14%. Si esta tasa se mantuviera en los próximos cinco años con márgenes similares, la evolución del precio de la acción no parecería desconectada de sus fundamentos. La brecha entre ROIC y WACC sugiere generación consistente de valor para los accionistas. Además, la compañía ofrece un rendimiento por dividendo cercano al 2% anual.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research

