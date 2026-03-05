Los índices intentan mantener el rebote pese al alza del petróleo

- Los índices globales mantienen el rebote pese al petróleo cerca de $84 por barril.
- Los índices globales mantienen el rebote pese al petróleo cerca de $84 por barril.
- El mercado espera una reapertura parcial del Estrecho de Ormuz, aunque los riesgos geopolíticos siguen elevados.
- Broadcom impulsa al sector tecnológico, con previsiones de ventas de chips de IA superiores a $100.000 millones.
- Asia rebota con fuerza, liderada por Corea tras la recuperación de fabricantes de chips.
El sentimiento en los mercados bursátiles globales se mantiene relativamente optimista pese al persistente aumento de los precios del petróleo, que actualmente se acercan a los 84 dólares por barril y ya acumulan más de un 20% de subida en lo que va del año.
- La guerra en Medio Oriente continúa y, según comentarios de Israel realizados ayer, podría prolongarse al menos otras dos semanas. Al mismo tiempo, crece la esperanza de una reapertura gradual del tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz. Irán no ha mostrado interés en negociar con Estados Unidos y negó informes sobre supuestas conversaciones informales con la CIA.
- Se espera que Estados Unidos proporcione escolta naval a los buques, y hoy Bloomberg, citando fuentes militares, informó que Irán respetaría las condiciones de libre navegación en el estrecho. Sin embargo, estas declaraciones contradicen informes sobre nuevos ataques con drones contra barcos cerca de la zona, mientras que las tarifas de transporte marítimo han aumentado a niveles sin precedentes.
Mercados globales
Los índices europeos cotizan mayoritariamente al alza, pese al sentimiento mixto en Wall Street antes de la apertura.
-
Bitcoin se mantiene cerca de 72.000 dólares.
-
Los metales preciosos muestran consolidación con pocos cambios, mientras que el oro cotiza alrededor de 5.160 dólares por onza.
China, el mayor importador mundial de energía, intenta conservar combustible suspendiendo exportaciones de diésel y gasolina.
Los mercados asiáticos están recuperándose tras la fuerte caída del miércoles. El índice MSCI Asia Pacific subió 2,4%. Corea lideró la recuperación regional, con:
-
Kospi +10%
-
Kosdaq +14%
Este rebote se produjo tras la recuperación de los fabricantes de chips Samsung y SK Hynix, luego de ventas de pánico previas.
Los futuros de índices estadounidenses se negocian con movimientos mixtos.
Broadcom impulsa al sector tecnológico
Las empresas europeas de chips y software avanzan tras previsiones de ingresos más fuertes de lo esperado de Broadcom, cuyas acciones suben más de 6% en el premercado de EE.UU.
El CEO Hock Tan indicó que las ventas de chips de inteligencia artificial de la compañía podrían superar los 100.000 millones de dólares el próximo año.
Noticias corporativas en Europa
-
Alfa Laval: Morgan Stanley mejoró la recomendación a equal-weight (desde underweight), anticipando posibles sorpresas positivas en pedidos del segmento Marine este año.
-
Wizz Air: Las disrupciones en Medio Oriente podrían llevar el beneficio neto de 2026 por debajo del rango de proyección anterior (+€25m a -€25m).
-
Heidelberg Materials: Citi elevó la recomendación a buy, señalando que la reciente caída de la acción por preocupaciones sobre el mercado de carbono de la UE parece excesiva.
-
Davide Campari: Las acciones suben antes de la apertura en EE.UU. tras reportar EBITDA superior a lo esperado. Citi calificó los resultados como sólidos, mientras RBC destacó el fuerte crecimiento de ingresos en el cuarto trimestre.
-
Schaeffler y Deutz: Fueron añadidas al índice mDAX de Alemania.
-
TORM: Las acciones caen después de que Oaktree señalara una posible venta de acciones por 79,5 millones de dólares en el operador de buques petroleros.
Cambios en recomendaciones de analistas en Europa
Mejoras de recomendación
-
Aker BP → neutral (JPMorgan), precio objetivo: 308 NOK
-
Alfa Laval → equal-weight (Morgan Stanley)
-
Athens International Airport → equal-weight (Barclays)
-
DSV → buy (ABG), precio objetivo: 1.900 NOK
-
EnQuest → overweight (JPMorgan), precio objetivo: 25p
-
Heidelberg Materials → buy (Citi), precio objetivo: €220
-
Inditex → buy (Deutsche Bank), precio objetivo: €63
-
Schweiter → add (Baader Helvea), precio objetivo: 289 CHF
-
Softcat → neutral (UBS), precio objetivo: 1.225p
-
Traton → buy (Pareto Securities), precio objetivo: €35,64
-
Vistry Group → buy (Stifel), precio objetivo: 610p
Rebajas de recomendación
-
Aker BP → sell (ABG), precio objetivo: 260 NOK
-
Domino’s Pizza Group → sell (Deutsche Bank), precio objetivo: 175p
-
Duell → reduce (Inderes), precio objetivo: €2,80
-
Flughafen Wien → neutral (Oddo BHF), precio objetivo: €55
-
Keller → hold (Deutsche Bank), precio objetivo: 2.200p
-
Segro → hold (Peel Hunt), precio objetivo: 825p
-
TF1 → underweight (Barclays), precio objetivo: €7
-
Var Energi → sell (ABG), precio objetivo: 33 NOK
DE40 (D1)
El contrato de futuros del DAX alemán intenta mantener el impulso alcista, aunque el ritmo de las subidas se ha desacelerado ligeramente.
Sin embargo, las largas mechas inferiores en las últimas tres velas indican un interés persistente de compra, con el contrato rebotando nuevamente desde el soporte de la media móvil exponencial de 200 sesiones (EMA200, línea roja).
Fuente: xStation5
