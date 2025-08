Colapso del cobre en EE. UU. dispara alerta sobre el tipo de cambio en Chile

El peso chileno se ubicó en torno a los $977 frente al dólar estadounidense, encadenando una nueva jornada de retroceso. Esta caída ocurre en un contexto de fuerte presión externa, marcada por uno de los peores desempeños históricos del cobre en la Bolsa de commodities de Estados Unidos. Factores claves del movimiento El cobre cayó más de un 20% al cierre de la jornada anterior , lo que representa uno de los desplomes más severos del metal rojo en la última década. Este retroceso impacta directamente a la economía chilena, ya que el cobre representa cerca del 50% de sus exportaciones.

El dólar se fortalece a nivel global, impulsado por una política monetaria aún restrictiva en EE. UU. A pesar de que la Reserva Federal decidió mantener su tasa de referencia, hubo disenso dentro del comité , con algunos miembros inclinándose por mantener la senda de flexibilización. Esta ambigüedad contrasta con la reciente baja de tasas en Chile , ampliando el diferencial de tasas y aumentando la presión sobre el peso chileno.

Una noticia positiva para Chile provino desde Washington: Donald Trump confirmó que no impondrá aranceles al cobre chileno si es reelegido, lo que elimina un riesgo estructural relevante en el mediano plazo para el sector exportador. Perspectivas para el tipo de cambio El peso chileno se encuentra en zona crítica , con el tipo de cambio coqueteando con los $980 y en riesgo de superar los $985 la próxima semana, especialmente si persiste la aversión al riesgo o continúa la caída del cobre.

El panorama sigue siendo incierto y estará fuertemente condicionado por el comportamiento del cobre, las señales de la Fed en sus próximas intervenciones y la evolución del diferencial de tasas entre Chile y EE. UU.

