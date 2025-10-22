¿Comienza la temporada de acciones meme?

Los índices S&P 500 y Nasdaq 100 cedieron terreno en la sesión de ayer, aunque partiendo desde niveles muy cercanos a máximos históricos. Los futuros también perdieron posiciones en la jornada de hoy, en medio de la incertidumbre sobre la política comercial entre EE. UU. y China. Donald Trump indicó ayer que una reunión entre él y el presidente chino Xi Jinping podría no tener lugar, lo que aumentó los temores sobre posibles subidas arancelarias importantes a China a partir de noviembre. Sin embargo, algunas agencias de noticias señalan que los preparativos para el viaje del presidente estadounidense a la cumbre de APEC en Corea del Sur siguen en marcha, lo que sugiere que la reunión aún podría celebrarse.

Ayer se observaron fuertes caídas no solo en el oro, que perdió más del 5% de su valor y continúa su venta masiva hoy. Los índices de productores de oro sufrieron un retroceso aún mayor. Según Bloomberg, el ETF VanEck Gold Miners cayó casi un 10% ayer, marcando su mayor descenso desde 2020.

La temporada de resultados continúa, aunque los primeros reportes de empresas tecnológicas estadounidenses han sido, hasta el momento, decepcionantes. Netflix reportó beneficios significativamente inferiores a lo esperado, debido a una caída de margen y un gasto fiscal extraordinario. La compañía, sin embargo, mostró ingresos decentes, lo que sugiere una posible mejora futura. Texas Instruments presentó principalmente una guía más baja de lo anticipado para los próximos trimestres, lo que decepcionó al mercado.

Mientras las condiciones del mercado parecen cada vez más inestables, la atención de los inversores se está desplazando hacia las llamadas acciones “meme”. Beyond Meat, el productor de carne vegetal, una empresa que había perdido casi el 95% de su valor, ha ganado más del 360% en los últimos cinco días, y en el pre-market de hoy subía hasta un 100%, alcanzando niveles cercanos a los $7.

Beyond Meat se dispara al inicio de la sesión, junto a otra acción meme como Krispy Kreme. La primera acción meme del mundo —GameStop— se mantiene relativamente estable.

Fuente: xStation5

Perspectiva técnica para el S&P 500

El US500 se mantiene cerca del cierre de ayer, mostrando pocos cambios al inicio de la sesión. Los futuros del índice están a aproximadamente un 0,5% de los máximos históricos. Cabe destacar que la venta masiva en el mercado de metales preciosos no se está trasladando al mercado accionario. El ETF VanEck Gold Miners (GDX.UK) ha sufrido importantes pérdidas en los últimos días. Aún quedan por publicarse resultados clave de empresas tecnológicas estadounidenses, que determinarán la trayectoria futura de los índices. Una mecha clara en el nivel de $6800 sería una señal bajista fuerte, pero una vela con cuerpo sustancial cerrando por encima de este nivel daría una señal adicional de crecimiento. Hoy se esperan los resultados de Tesla y mañana los de Amazon, los cuales podrían ser cruciales para el futuro del índice.

Noticias corporativas

Beyond Meat (BYND.US): Las acciones del productor de carne vegetal se han disparado de alrededor de $0.5 hasta casi $4 por acción el martes, y hasta casi $7 en el pre-market del miércoles, tras noticias positivas. Un factor fue un acuerdo de distribución con Walmart, la mayor cadena minorista de EE. UU. Otro fue su inclusión en un ETF de acciones meme. Según comentaristas del mercado de acciones meme, hay especulaciones de que la empresa podría generar beneficios anuales y alcanzar los $6 por acción. No obstante, es importante recordar que este repunte aún no está respaldado por datos fundamentales.

Netflix (NFLX.US): Las acciones caen casi un 7% al inicio de la sesión tras la publicación de resultados trimestrales. Los beneficios de la compañía estuvieron muy por debajo de lo esperado debido a una disputa fiscal en Brasil.

Texas Instruments (TXN.US): Cotiza con una caída del 9% al inicio, debido a una guía futura significativamente más débil de lo anticipado. La empresa sugiere que la demanda de semiconductores podría haber alcanzado su punto máximo, vinculada a una desaceleración de pedidos.

Warner Bros (WBD.US): Sube por segundo día consecutivo, casi un 3% hoy, tras informes de posibles compradores para partes del negocio. Se informa que Netflix y Comcast están interesados en algunos segmentos. La empresa ya rechazó una propuesta de adquisición por parte de Paramount.

Alphabet (GOOGL.US): Gana alrededor del 2% en medio de negociaciones en curso con Anthropic, que busca comprar capacidad adicional de cómputo en centros de datos, potencialmente por decenas de miles de millones de dólares. Anthropic es conocida por su modelo Claude AI, que ha ganado gran popularidad recientemente.

Intuitive Surgical (ISRG.US): Las acciones del productor de robots médicos Da Vinci se disparan un 18% al inicio de la sesión tras elevar sus previsiones de ventas.

AT&T (T.US): Las acciones subieron en el after-market tras la publicación de resultados financieros sólidos para el trimestre anterior, pero caen alrededor de un 2% al inicio de la sesión. La compañía reportó un crecimiento de suscriptores mayor al esperado, en parte atribuido a promociones en teléfonos Apple. La compañía sumó 405.000 suscriptores en el trimestre frente a los 334.000 esperados. El BPA fue de 54 centavos por acción, con ingresos ligeramente por debajo de lo esperado en $30.7 mil millones.

