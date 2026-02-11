ÚLTIMA HORA: ¡Aumento masivo de las reservas de petróleo de EE.UU.!

- Las reservas de crudo en EE.UU. sorprendieron al alza con un aumento de 8,53 millones de barriles, muy por encima de lo previsto, lo que podría presionar al petróleo en el corto plazo y reavivar el debate sobre el equilibrio entre oferta y demanda en el mercado
- Las reservas de crudo en EE.UU. sorprendieron al alza con un aumento de 8,53 millones de barriles, muy por encima de lo previsto, lo que podría presionar al petróleo en el corto plazo y reavivar el debate sobre el equilibrio entre oferta y demanda en el mercado
Variación semanal de las existencias de combustible
- Variación de los inventarios de crudo: 8,53 millones de barriles (pronóstico: 1 millón de barriles; anterior: -3,46 millones de barriles)
- Variación de los inventarios de gasolina: 1,16 millones de barriles (pronóstico: -0,4 millones de barriles; anterior: 0,68 millones de barriles)
- Variación de los inventarios de destilados: -2,7 millones de barriles (pronóstico: -1,2 millones de barriles; anterior: -5,55 millones de barriles)
Los inventarios de petróleo crudo aumentaron en 8,53 millones de barriles, cifra significativamente superior a la previsión de 1 millón de barriles y un fuerte retroceso respecto a la disminución anterior de -3,46 millones de barriles. Este aumento inesperado de las reservas de crudo podría ejercer presión a la baja sobre los precios del petróleo a corto plazo.
Fuente: xStation5
RESEÑA DEL IPC: Una mayor desinflación coloca a la Fed en una posición cómoda
Dólar hoy México: el peso resiente la volatilidad tras el dato de inflación en EE.UU.
IPC de EE.UU. sorprende a la baja: la inflación se modera en enero
Venezuela otorgará nuevos bloques petroleros a Chevron y Repsol
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "