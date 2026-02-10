Cómo Anthropic está impactando a las empresas de IA

El giro también crea ganadores: quienes conviertan IA en productividad verificable rumbo a 2026, mientras infraestructura (cómputo/energía) gana peso y el financiamiento acompaña la carrera.

El 3 de febrero, el mercado castigó acciones ligadas a datos, legal, analytics y publicidad ante el riesgo de que los agentes reduzcan la demanda de software vendido por usuario.

Anthropic está moviendo la competencia desde benchmarks hacia confiabilidad en producción , integración corporativa, permisos y trazabilidad, a medida que Claude pasa a ejecutar flujos end-to-end.

Anthropic está empujando a la industria desde modelos que responden preguntas hacia sistemas que ejecutan trabajo. Ese salto se ve en la evolución de Claude hacia herramientas orientadas a flujos empresariales, con extensiones que automatizan tareas en áreas como legal, ventas, marketing y análisis.

Cuando la IA pasa a completar procesos de punta a punta, la competencia entre empresas de IA deja de girar solo en benchmarks y pasa a depender de confiabilidad en producción, integración con software corporativo, control de permisos y trazabilidad. En la práctica, esto obliga a rivales y a plataformas a acelerar su oferta de agentes y a reforzar capas de seguridad y cumplimiento, porque el comprador empresarial penaliza más el error que una diferencia marginal de calidad.

El gasto empresarial en LLM se concentra y Anthropic gana participación

Menlo Ventures estimó que Anthropic ya concentra 40% del gasto empresarial en LLM, desde 24% el año previo y 12% en 2023, mientras OpenAI habría bajado a 27% desde 50% en 2023, y Google habría subido a 21% desde 7% en 2023. El mismo estudio afirma que estos tres concentran 88% del uso empresarial de APIs de LLM, dejando 12% distribuido entre alternativas como Llama, Cohere, Mistral y otros proveedores.

Menlo también atribuye el avance de Anthropic a su fortaleza en programación, con una participación estimada de 54% en ese frente frente a 21% para OpenAI, además de un salto desde 42% en seis meses, en buena parte asociado a la adopción de Claude Code.

El impacto más visible

El 3 de febrero, ante el riesgo de que agentes reduzcan la demanda por software especializado vendido bajo esquemas por usuario. Inversionistas asociaron las nuevas capacidades de automatización de Anthropic con un riesgo directo para negocios basados en licencias por usuario, lo que detonó ventas fuertes en acciones ligadas a bases de datos, analytics y servicios profesionales.

Las acciones se han desplomado en los últimos meses debido a los temores relacionados con la IA, gráfico muestra performance del índice S&P North America Software comparando con el S&P 500.Fuente: Bloomberg.

Tras anuncios asociados a funciones tipo Claude Cowork, se reportaron caídas pronunciadas en compañías expuestas a bases de datos y servicios profesionales. En una sola sesión, Thomson Reuters llegó a caer cerca de 18%, RELX retrocedió alrededor de 14% y Wolters Kluwer cerca de 13%, movimientos que reflejan el temor a que automatizaciones legales erosionen ingresos recurrentes en segmentos históricamente defensivos.

En paralelo, firmas ligadas a publicidad también acusaron recibo, con Omnicom alrededor de 11% a la baja y Publicis con descensos cercanos a 9%, en medio de la discusión sobre cuánto de la planificación y ejecución de campañas puede ser absorbido por agentes.

Incluso proveedores de información financiera y analítica se vieron presionados en jornadas posteriores, con menciones a FactSet con bajas cercanas a 10% junto con retrocesos en otros nombres del sector tras la ampliación de capacidades de investigación financiera.

Esta reacción no implica que los ingresos vayan a caer de inmediato, pero sí evidencia un cambio en la pregunta de fondo. El mercado ya no solo valora crecimiento y recurrencia, también exige una respuesta clara sobre cómo se defiende el poder de precio cuando parte del trabajo se automatiza y, por lo tanto, el número de licencias necesarias puede disminuir.

Al mismo tiempo aparecen ganadores

El mismo fenómeno tiene un ángulo constructivo para empresas que usen la IA como palanca de productividad interna. Morgan Stanley ha planteado una tesis en la que 2026 sería un año de inflexión, porque la adopción de asistentes de programación como Claude podría traducirse con rezago en mejoras materiales de márgenes.

Si el desarrollo se acelera, se reducen errores y se acorta el ciclo de entrega, una compañía puede sostener más producto con equipos que crecen menos. Ese efecto suele aparecer después de reconfigurar procesos y métricas, por eso el mercado está empezando a diferenciar entre quienes integran la IA en su cadena de producción y quienes solo la incorporan como función de cara al usuario.

Infraestructura y socios ganan poder

A medida que los agentes ejecutan más trabajo, crece la demanda por cómputo y energía, lo que desplaza parte del valor hacia la infraestructura. Este punto también afecta a las empresas de IA de forma directa, porque el desafío ya no es solo entrenar modelos, también es servir tareas a escala con unit economics sostenibles.

En la semana pasada, el mercado llegó a borrar del orden de cientos de miles de millones de dólares de capitalización en el universo tecnológico antes de recuperar algo de terreno, una señal de sensibilidad extrema a cualquier noticia que implique más uso de cómputo o más presión competitiva sobre software tradicional.

La señal del capital

Principales inversores en la megaronda de Anthropic. Empresas de riesgo e inversores estratégicos se están alineando para respaldar a Anthropic en su última financiación. Fuente: Bloomberg.

La magnitud del cambio también se observa en el financiamiento. El 9 de febrero de 2026, se reportó que Anthropic está afinando una ronda por más de 20.000 millones de dólares con una valuación cercana a 350.000 millones, además de un run rate de ingresos que habría superado 9.000 millones meses atrás.

Esos números alimentan dos efectos en cadena. Primero, elevan el listón para competidores que necesitan justificar inversión en cómputo y talento. Segundo, empujan a incumbentes a acelerar defensas, ya sea con adquisiciones, alianzas o rediseño de su modelo comercial hacia esquemas por uso y por resultado.

Qué cambia para las empresas de IA y qué riesgos se abren

Para el sector de IA, el efecto Anthropic concentra la competencia en tres frentes. Uno es producto e integración, donde los agentes y conectores pesan tanto como el modelo. Otro es gobernanza del riesgo, porque sin controles el cliente empresarial frena despliegues. El tercero es economía de infraestructura, porque el costo por tarea define qué tan rentable es escalar.

En términos de riesgos, el mercado teme una compresión rápida en valuaciones de SaaS si la adopción de agentes reduce asientos, aunque también existe un escenario donde el contexto del cliente, los datos propietarios y el cumplimiento sigan siendo una barrera fuerte y la disrupción sea más gradual. En ambos casos, Anthropic está acelerando la redistribución del valor, con presión sobre negocios basados en funciones repetibles y con apoyo para quienes conviertan la IA en productividad verificable dentro de sus procesos.

Implicancias para empresas de IA, SaaS y datos

Con estos números, el debate deja de ser teórico y se vuelve financiero. Si la automatización reduce horas humanas y baja el número de asientos necesarios, los modelos de ingresos por usuario quedan bajo presión, mientras ganan valor quienes puedan vender por uso o por resultado y quienes posean datos, flujos y cumplimiento difíciles de replicar.

En paralelo, el avance hacia agentes eleva la importancia de la infraestructura y de las economías unitarias, porque servir tareas más largas e intensivas en cómputo vuelve más sensible el margen al costo por inferencia. La capacidad de operar en producción con costos controlados, permisos finos, trazabilidad y seguridad pasa a ser parte del producto.

