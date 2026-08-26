¿Cómo podrían afectar los resultados de Nvidia al Nasdaq?

Pocas compañías publican resultados capaces de modificar la lectura de un índice entero. Nvidia es una de ellas. Esta noche, después del cierre de Wall Street, la empresa presentará las cifras del segundo trimestre de su ejercicio fiscal de 2027, terminado el 26 de julio. La cuestión no es únicamente si venderá más procesadores. El mercado quiere saber si la inversión mundial en inteligencia artificial sigue acelerándose, si los márgenes resisten y si los grandes clientes obtienen motivos suficientes para continuar gastando. ¿Puede un solo informe responder por todo el Nasdaq?

Nvidia representa el 8,15% del Nasdaq 100

El efecto directo es considerable. Según la composición oficial del Nasdaq 100 publicada el 3 de agosto, Nvidia representaba el 8,15% del índice, la mayor ponderación individual. Esto significa que, si todo lo demás permaneciera constante, un movimiento del 5% en la acción aportaría aproximadamente cuatro décimas porcentuales a la variación del índice. Es una estimación aritmética, no una previsión, porque el resto de las compañías también reaccionará y las ponderaciones cambian con los precios.

La influencia indirecta es todavía mayor. El Nasdaq 100 incluye a fabricantes de chips, proveedores de memoria, compañías de equipos y los grandes compradores de infraestructura. En la misma fecha, Micron pesaba un 4,21%, AMD un 3,56%, Broadcom un 3,03%, Microsoft un 5,90%, Amazon un 4,98% y las dos clases de Alphabet sumaban un 6,86%. Los resultados de Nvidia pueden modificar simultáneamente la valoración de proveedores, competidores y clientes. Por eso, su impacto no se limita a multiplicar el movimiento de la acción por su peso.

También hay que distinguir instrumentos. El Nasdaq 100 es un índice calculado, no una acción negociable. Los futuros sobre el índice incorporan vencimiento y financiación, el ETF QQQ replica una cartera con comisiones y un CFD puede añadir ajustes propios del proveedor. Tras los resultados, estos instrumentos pueden abrir con diferencias respecto al último nivel del índice al contado. Confundirlos lleva a atribuir al Nasdaq una cotización que en realidad pertenece a un derivado.

Nvidia llega a los resultados después de un trimestre extraordinario

Nvidia llega a la cita después de un trimestre anterior extraordinario. En los tres meses terminados el 26 de abril registró ingresos de 81.600 millones de dólares, un 85% más que un año antes. El negocio de centros de datos alcanzó 75.200 millones y creció un 92%. Son cifras publicadas por la compañía y describen el primer trimestre fiscal, no el que se conocerá hoy.

Para el segundo trimestre, Nvidia había guiado al mercado hacia ingresos de 91.000 millones de dólares, con un margen de variación del 2%. También anticipó un margen bruto ajustado del 75%, con una tolerancia de medio punto porcentual. La previsión no incluía ingresos de computación para centros de datos procedentes de China. Estos números constituyen el punto de partida oficial contra el que debe medirse el resultado, aunque las expectativas externas ya se encuentran por encima.

El consenso de Visible Alpha recogido por S&P Global Market Intelligence espera unos ingresos de 92.200 millones de dólares y aproximadamente 85.700 millones en centros de datos. El beneficio ajustado por acción se sitúa alrededor de 2,09 dólares en otras recopilaciones de consenso. Son estimaciones, no datos observados. Además, la dispersión entre analistas es amplia, señal de que la capacidad de suministro, el calendario de entregas y la composición de productos siguen generando incertidumbre.

Bank of America mantiene una expectativa más exigente. Su equipo de semiconductores calcula entre 94.000 y 95.000 millones de dólares de ingresos, entre 3.000 y 4.000 millones por encima de la guía central de Nvidia. Esta diferencia es importante para interpretar la reacción. Superar el objetivo comunicado por la empresa podría no bastar si el mercado ya ha comprado una cifra más alta. En compañías con expectativas extremas, un buen resultado puede producir una mala sesión.

La guía del tercer trimestre será una de las claves para el Nasdaq

El primer elemento que observará el Nasdaq será la guía del tercer trimestre. Las cifras del periodo terminado en julio explican lo que ya ocurrió, pero el precio de las acciones descuenta los flujos futuros. Un pronóstico claramente superior al consenso confirmaría que la demanda de aceleradores continúa creciendo y que la transición hacia la plataforma Rubin no está provocando una pausa relevante. Una guía prudente abriría la duda de si el crecimiento ha alcanzado un máximo temporal.

Goldman Sachs espera resultados sólidos y considera posible una orientación por encima del consenso. Sin embargo, centra su atención en cinco asuntos que importan más que una diferencia puntual de ingresos, el calendario de Rubin, la evolución del margen bruto y los costes de componentes, la demanda de CPU vinculada a agentes de inteligencia artificial, el entorno competitivo y la financiación que Nvidia está facilitando al ecosistema. Esta última cuestión ha ganado peso porque el vendedor participa cada vez más en la creación de capacidad para sus propios clientes.

Rubin será una de las palabras decisivas

Rubin será una de las palabras decisivas. La transición desde Blackwell debe realizarse sin retrasos, acumulaciones de inventario ni interrupciones importantes en las entregas. Un lanzamiento fluido extendería la visibilidad de crecimiento hacia 2027. Si los clientes posponen compras a la espera de la nueva arquitectura, el mercado podría detectar un vacío entre generaciones. La reacción dependerá menos de la potencia anunciada que de la capacidad de fabricar, integrar y entregar sistemas completos.

El margen bruto pondrá a prueba la calidad del crecimiento

El margen bruto ofrecerá una prueba de calidad. Nvidia ha guiado hacia aproximadamente el 75%, un nivel excepcional para una empresa de hardware de esta escala. La mezcla de productos, los costes de memoria avanzada, el encapsulado y la rapidez de las transiciones pueden moverlo. Ingresos superiores con un margen más débil plantearían que parte del crecimiento se está comprando mediante mayores costes. Mantener el margen mientras se duplica la actividad reforzaría la idea de poder de precio y escasez estructural.

Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta serán otro foco

La demanda de los grandes proveedores de nube será otro foco. Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta han elevado de forma considerable sus inversiones en centros de datos, servidores y redes. Para Nvidia, ese gasto representa pedidos. Para el Nasdaq, sin embargo, tiene una doble lectura. Si la compañía confirma una demanda firme, suben las expectativas para los fabricantes, pero también aumenta la presión sobre los compradores para demostrar que pueden monetizar el capital invertido.

Esta aparente contradicción explica por qué no todas las tecnológicas reaccionan igual ante una buena cifra de Nvidia. Un crecimiento extraordinario puede impulsar a AMD, Broadcom, Micron, TSMC o proveedores de equipos porque confirma volumen y escasez. Al mismo tiempo, puede pesar sobre las plataformas si los inversores concluyen que tendrán que gastar más durante más tiempo antes de generar retornos. El índice recoge ambas fuerzas.

China añade una variable difícil de modelizar

China añade una variable difícil de modelizar. La guía de Nvidia excluía ingresos de computación para centros de datos en ese mercado. Cualquier recuperación autorizada supondría una mejora potencial, pero las restricciones de exportación, los diseños adaptados y la competencia local limitan la visibilidad. Una cifra ocasional no debería confundirse con un flujo estable. El mercado valorará más la explicación sobre sostenibilidad que un ingreso aislado.

La competencia también ha cambiado

La competencia también ha cambiado. Los grandes clientes desarrollan aceleradores propios para determinadas cargas de trabajo y reducir su dependencia. AMD amplía su oferta y las empresas chinas buscan alternativas. Nvidia conserva una ventaja importante en software, interconexión y sistemas integrados, pero debe demostrar que el crecimiento no depende únicamente de una escasez transitoria de GPU. La plataforma completa es la defensa del margen.

La financiación del ecosistema también estará bajo la lupa

Otro asunto es la financiación del ecosistema. Nvidia utiliza su balance y sus inversiones para ayudar a construir centros de datos, apoyar empresas de inteligencia artificial y asegurar demanda futura. Puede acelerar la adopción, pero también crea relaciones circulares entre proveedor, cliente y financiador. El Nasdaq reaccionaría mejor si la compañía muestra que los pedidos proceden de usuarios finales solventes y no dependen de forma creciente de capital aportado por el propio sector.

Las comparaciones se han vuelto especialmente exigentes. Duplicar ingresos desde una base pequeña es distinto de hacerlo cuando el trimestre anterior ya superó los 81.000 millones de dólares. Cada nueva sorpresa necesita más capacidad, más energía y presupuestos mayores. La desaceleración porcentual no implicaría necesariamente debilidad, pero el mercado puede castigarla si las valoraciones incorporan una prolongación casi perfecta del ciclo.

Nvidia llega a los resultados cerca de los 213 dólares

La reacción inmediata estará condicionada además por el posicionamiento. Nvidia cotizaba antes de la apertura estadounidense cerca de 213 dólares y su capitalización rondaba los 5,2 billones de dólares. Es un dato observado en la sesión previa a los resultados, no el precio al que negociará después. En un valor de ese tamaño, una variación de pocos puntos porcentuales representa cientos de miles de millones de dólares y altera el tono de todo el mercado tecnológico.

Desde una perspectiva técnica muy limitada, el dato importante no es una línea aislada, sino la capacidad del Nasdaq 100 para confirmar o rechazar el movimiento inicial durante la sesión siguiente. Una reacción de Nvidia acompañada por semiconductores, software y grandes plataformas tendría mayor amplitud. Si el índice se sostiene únicamente gracias al peso de una acción mientras la mayoría cae, el mensaje sería mucho menos sólido.

Tres escenarios para los resultados de Nvidia

El escenario favorable combinaría ingresos por encima de las expectativas más exigentes, una guía claramente superior al consenso y un margen cercano al 75%. La compañía tendría que confirmar una transición ordenada hacia Rubin y demanda diversificada entre grandes plataformas, empresas y gobiernos. El impacto directo de Nvidia y el contagio positivo hacia semiconductores podrían impulsar con fuerza al Nasdaq.

Un escenario intermedio sería un resultado superior a la guía oficial, pero cercano a lo que el mercado ya espera, acompañado por una orientación prudente. La acción podría reaccionar de forma contenida o incluso caer pese al crecimiento. El Nasdaq tendría entonces que apoyarse en otras compañías y en una lectura favorable de tipos de interés. Sería una prueba de si el liderazgo tecnológico se ha ampliado más allá de Nvidia.

El escenario adverso incluiría retrasos de producto, presión sobre márgenes, una guía inferior a las expectativas o señales de que los clientes moderan inversiones. El efecto se extendería a memoria, redes, fundiciones, equipos y proveedores de energía para centros de datos. Las plataformas podrían resistir mejor si el menor gasto mejora su flujo de caja, pero una revisión general de la tesis de inteligencia artificial probablemente pesaría sobre el conjunto del índice.

El nivel técnico de Nvidia que puede dar una pista tras los resultados

Técnicamente, el nivel de 207,5 coincidente con su media móvil de 50 en gráfico diario puede darnos una pista de la fortaleza de los dos escenarios. Mientras permanezca por encima, y una vez hayan pasado las noticias que harán que se genere una volatilidad elevada, el escenario es alcista. Si rompe este nivel y es capaz de consolidar por debajo solo seria apta para adoptar posiciones bajistas más a corto plazo.

Fuente:Xstation5

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.