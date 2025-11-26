¿Cómo terminará otro giro estratégico alemán?

- La debilitada economía europea vuelve a mirar hacia Alemania en busca de dirección
- La economía alemana a menudo acaba siendo más una apuesta que una estrategia
- ¿El gasto militar podrá reactivar la industria y el crecimiento?
- Independientemente del escenario, la industria de defensa alemana saldrá beneficiada
La economía alemana se encuentra atrapada en una fase de desaceleración estructural, resultado de una combinación de problemas persistentes: altos costes energéticos, creciente gasto público y bajo crecimiento económico, factores que limitan la capacidad de maniobra del gobierno y reducen el optimismo inversor. El gigante europeo atraviesa dificultades cada vez más visibles..Alemania tiene un problema, y ya nadie lo oculta —ni siquiera los propios alemanes. Lo que sí parece evitarse es identificar correctamente la fuente del problema y aplicar soluciones adecuadas. Este no es el primer caso reciente en el que la República Federal se enfrenta a un giro económico arriesgado.
En las últimas dos décadas, Alemania ha mostrado una inclinación hacia estrategias económicas radicales, arriesgadas y poco meditadas. Apoyar una reestructuración de gran parte de la economía de la UE en recursos rusos, especialmente el gas, terminó en una crisis energética repentina, un repunte inflacionario histórico y una pérdida de competitividad industrial. El siguiente gran movimiento del Bundestag es intentar transformar amenazas en oportunidades, mediante inversiones masivas en el sector defensa y en infraestructura. El gobierno alemán cree que la expansión de sus capacidades militares impulsará la economía, y que las nuevas tecnologías desarrolladas para fines militares acabarán llegando al sector civil. La estrategia también pretende atraer capital, talento especializado y contratos del resto de Europa.
Una economía aún sólida… pero con riesgos crecientes
Alemania mantiene un nivel de deuda pública relativamente bajo y estable, y su base industrial sigue siendo robusta. La amenaza rusa es real y de largo plazo, lo que genera una demanda estructuralmente sólida de armamento en toda Europa. Si el proceso de reindustrialización y militarización se ejecutara con éxito, podría sacar al país de la estagnación económica y reforzar su posición dentro de la Unión Europea.
Pero la palabra clave es éxito. Desviar enormes recursos hacia el sector defensa no resuelve los problemas fundamentales de competitividad; incluso podría profundizarlos:
- Los costes laborales y energéticos seguirán al alza.
- El capital podría canalizarse hacia áreas donde la demanda depende principalmente del gasto público.
- Un mayor recurso al endeudamiento erosionaría uno de los principales activos del país.
- Las crecientes tensiones presupuestarias podrían forzar ajustes dolorosos más adelante, justo cuando la economía sea más vulnerable.
Como resultado, Alemania vuelve a jugar “va banque”. Tras una serie de decisiones económicas fallidas, el margen de error se ha reducido considerablemente. Las consecuencias no solo afectan a su propia competitividad, sino también a la estabilidad del conjunto europeo. Alemania deberá actuar con extrema cautela y abordar las causas profundas, no solo los síntomas. Si este nuevo giro estratégico termina siendo erróneo, el coste recaerá no solo sobre los contribuyentes alemanes, sino también sobre los socios económicos y políticos que dependen de la salud de la mayor economía del continente.
