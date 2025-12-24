Feriados reducen volatilidad pese a riesgos políticos

Donald Trump comenta sobre sus preferencias para la presidencia de la Fed

La sesión estadounidense inicia con volatilidad limitada debido a la continuidad del período festivo. Se observa una caída en el Russell 2000, que retrocede 0,2%. La negociación en Wall Street será acortada, finalizando hoy a las 13:00 horas (hora local).

Pese a los feriados, se han registrado importantes novedades políticas con impacto en los mercados:

Uno de los asesores del secretario del Tesoro de EE. UU., Joe Lavorgna , señaló en una entrevista que “la Fed debería recortar las tasas de interés incluso si la economía sigue creciendo” . Este mensaje fue respaldado por el propio presidente, quien escribió en redes sociales que quiere que el presidente de la Fed reduzca las tasas y que “nadie que no esté dispuesto a hacerlo seguirá siendo presidente de la Fed” .

Estados Unidos dio un paso sin precedentes al imponer sanciones de visado a cinco funcionarios europeos involucrados en el diseño de la legislación que regula el mercado de servicios digitales. La medida responde a una serie de multas aplicadas recientemente a empresas estadounidenses por prácticas monopólicas, conductas anticonsumidoras y procesamiento ilegal de datos. Desde Washington sostienen que estas sanciones tienen un carácter político y presentan rasgos de censura , pese a las explicaciones entregadas por la Comisión Europea.

En paralelo, la administración estadounidense anunció una nueva postergación de los aranceles a chips y semiconductores chinos, extendiéndolos hasta julio de 2027.

Datos macroeconómicos:

El Departamento de Trabajo publicó cifras de solicitudes semanales de subsidio por desempleo, que resultaron mejores de lo esperado, al caer a 214.000. No obstante, surgen preocupaciones por el fuerte aumento de las solicitudes continuas, que alcanzaron 1,92 millones.

Nasdaq 100 (D1)

Fuente: xStation 5

Los compradores lograron defender el nivel Fibo 50 , donde la zona de soporte fue reforzada adicionalmente por la media móvil EMA 100 . Actualmente, el precio se ubica en otra zona de resistencia , en niveles cercanos a los máximos locales.

El momentum de las medias EMA apunta a una continuidad de la tendencia alcista , mientras que el MACD también señala crecimiento, luego de que su media se ubicara por encima de la línea de señal.

Al mismo tiempo, el RSI (14) comienza a alcanzar niveles elevados , y un nuevo intento fallido de superar el último máximo podría indicar debilidad entre los compradores .

En este contexto, el objetivo de la demanda es poner a prueba el último máximo histórico (ATH). En tanto, la oferta necesitaría romper el canal alcista y llevar el precio hacia el nivel Fibo 38,2, lo que abriría espacio para una corrección más profunda.

Noticias corporativas:

Nike (NKE.US) : la compañía de vestuario registra una alza superior al 2% luego de conocerse que el CEO de Apple compró acciones por un valor cercano a US$ 2,95 millones .

Dynavax (DVAX.US) : la empresa de investigación y producción de vacunas fue adquirida por la francesa Sanofi a un precio de US$ 15,5 por acción , lo que representa una prima significativa frente a su valoración de mercado.

UiPath (PATH.US) : las acciones de la compañía suben más de 8% tras su incorporación al índice S&P 500 .

Intel (INTC.US) : el fabricante de chips registra una caída cercana al 3% luego de informarse que Nvidia no superó pruebas clave del proceso de producción 18A desarrolladas por la compañía.

Tesla (TSLA.US): la Oficina de Investigación de Defectos inició una investigación sobre el mecanismo de bloqueo de puertas del Model 3. El proceso abarca 179.071 vehículos del año 2022, ante la sospecha de que el mecanismo no sería fácilmente accesible, lo que podría representar un riesgo para los ocupantes.

