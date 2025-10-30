Conferencia del BCE: Incertidumbre global y estabilidad en la política monetaria

El mercado laboral y la economía muestran resiliencia , a pesar del crecimiento moderado en la eurozona.

El BCE considera que está en una "buena posición"

La inflación se mantiene dentro del objetivo , pero el panorama futuro es incierto

Los riesgos se han vuelto más equilibrados

Las tasas de interés se mantienen sin cambios

El Comité de Gobierno del BCE ha expuesto las opiniones del Consejo Monetario sobre la economía durante una rueda de prensa:

El presidente reafirmó que la economía europea y el mercado laboral siguen siendo sólidos , a pesar de las dificultades externas.

Las empresas europeas están aumentando la inversión en infraestructura digital, software y digitalización , lo que impulsa la competitividad a largo plazo.

Las inversiones industriales y en infraestructura relacionadas con la defensa y las fuerzas armadas están actuando como impulsores económicos, aunque podrían generar presiones inflacionarias adicionales .

Se observa un fenómeno persistente: los hogares mantienen tasas de ahorro inusualmente altas , lo que limita el consumo inmediato.

Las expectativas de inflación a largo plazo se mantienen ancladas en torno al 2 % , aunque el panorama sigue siendo incierto.

Tensiones geopolíticas, aranceles y disrupciones comerciales se mantienen como riesgos clave para el crecimiento , y es probable que continúen a mediano plazo.

Se reiteró la importancia de ampliar y fortalecer la zona euro y el sistema financiero europeo , como una prioridad estratégica.

Las condiciones de crédito para las empresas se han endurecido moderadamente .

La inflación de alimentos se está moderando , pero la inflación energética persiste más de lo esperado .

El BCE afirma estar en una “buena posición” , aunque reconoce que no es una posición fija ni garantizada , sino adaptable según evolucione el entorno.

El impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral europeo “está por verse” , lo que subraya la cautela ante cambios estructurales.

El proceso de transmisión monetaria no se encuentra obstruido .

Los riesgos para el sistema bancario de la UE son mínimos , y los beneficios del sector se mantienen estables.

Los riesgos para el crecimiento ahora están más equilibrados, y tanto los riesgos al alza como a la baja han perdido intensidad.

El BCE reafirma su enfoque reactivo y centrado en los datos, priorizando la estabilidad frente a las expectativas de recortes

Durante la conferencia, los responsables del Banco Central Europeo reiteraron de forma contundente que la política monetaria seguirá siendo reactiva y guiada por los datos. En términos prácticos, esto implica que los inversores no deben esperar nuevos recortes de tasas a menos que se produzca una desaceleración económica significativa y sostenida.

Durante la sesión de preguntas, los funcionarios del BCE evitaron responder directamente si las subidas de tasas siguen siendo tan probables como los recortes. Esta omisión parece deliberada, con el objetivo de no perturbar las expectativas inflacionarias cuidadosamente ancladas que el BCE ha logrado construir en los últimos trimestres.

Cuando la presidenta del BCE, Christine Lagarde, hace referencia al concepto de estar en un "buen lugar", parece describir una situación en la que el BCE se encuentra en la mejor posición posible para actuar frente a los riesgos ya materializados, sin renunciar a futuras oportunidades para fomentar el crecimiento. Es decir, el BCE ha logrado un equilibrio estratégico que le permite ser flexible ante shocks negativos sin comprometer su credibilidad ni su margen de maniobra para estímulos futuros.

EURUSD (M15)

Fuente: xStation5

El euro recorta parte de sus pérdidas tras la decisión de tasas y la conferencia del BCE