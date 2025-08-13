Leer más

☕ Confianza del consumidor en Colombia alcanza máximo de 13 meses

15:57 13 de agosto de 2025

Confianza del consumidor en Colombia alcanza máximo de 13 meses y da impulso al peso colombiano

13 de Agosto de 2025 - Repunte en julio refuerza expectativas de crecimiento

Monedas Colombia

La confianza del consumidor en Colombia subió en julio a 5,3 %, su nivel más alto desde junio de 2024 y segundo registro positivo consecutivo, según la Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) de Fedesarrollo. El indicador avanzó 3,1 puntos frente a junio y mejoró 14,3 puntos respecto a julio de 2024, cuando se ubicaba en -9 %.

El optimismo se explica por un aumento de 5,6 puntos en el Índice de Condiciones Económicas y un incremento de 1,4 puntos en el Índice de Expectativas, que mide las proyecciones para los próximos 12 meses.

Efectos económicos del aumento en la confianza

  • Consumo privado: más disposición a comprar bienes durables y no durables.

  • Comercio e industria: mayor producción para responder a la demanda.

  • Inversión: empresas perciben un entorno favorable para nuevos proyectos.

  • PIB: posible impulso por efecto multiplicador del gasto.

La disposición a comprar vivienda mejoró, aunque sigue en terreno negativo por tasas de interés elevadas y menor apoyo estatal. En bienes muebles y electrodomésticos, el índice pasó a positivo, excepto en Medellín.

Resultados por ciudades y estratos

  • Ciudades con mayor avance: Barranquilla (+17,4 pts), Bucaramanga (+16,2), Medellín (+13,0) y Cali (+1,5). Bogotá retrocedió 1,5 puntos.

  • Por estrato socioeconómico: más optimismo en el bajo (7,2 %) y medio (6 %); el alto sigue en negativo (-28,1 %).

Peso colombiano y dólar: jornada estable

Análisis Técnico usdcop

El dólar abrió este 13 de agosto en $4.031, una caída de $7 frente a la TRM del día ($4.017). Durante la mañana, el precio máximo alcanzado fue de $4.014 y el mínimo de $4.010, con un promedio de $4.012. El volumen negociado se ubica en 1,75 millones, con un promedio de 250 millones por transacción.

Atención jubilados: cambios en acceso a medicamentos gratuitos

En paralelo, el sistema de salud en Colombia enfrenta ajustes que pueden limitar el acceso a medicamentos gratuitos para algunos jubilados.

 

Entre las causas de pérdida del beneficio se encuentran:

  • Afiliación inactiva o desactualizada al SGSSS.

  • Incumplimiento en los aportes del régimen contributivo.

  • No cumplir criterios para el régimen subsidiado.

  • Problemas de desabastecimiento o gestión en EPS.

Estos cambios generan incertidumbre, especialmente entre quienes dependen de tratamientos crónicos.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Escrito por

Gonzalo Muñoz

