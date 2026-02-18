Congreso de Perú destituye al presidente José Jerí

Análisis político

El panorama político en Perú ha sufrido un nuevo revés tras la decisión del Congreso de destituir al presidente interino José Jerí por una amplia mayoría de 75 votos a favor frente a 24 en contra. Esta remoción ocurre tan solo cuatro meses después de que asumiera el cargo y convierte a Jerí en el noveno líder en ocupar la presidencia desde el año 2016. Esta caída del mandatario conservador se precipitó debido a la falta de transparencia en sus encuentros con empresarios chinos y por el presunto nombramiento de personal no calificado en su despacho presidencial. A pesar de este suceso en el poder ejecutivo la economía andina continúa operando bajo una lógica de estabilidad.

Jerí es el cuarto presidente removido por el Congreso desde 2018 lo que profundiza una crisis de gobernabilidad donde solo un mandatario ha logrado completar su periodo en la última década. El vacío de poder generado tras la votación del martes forzó al Congreso a convocar una elección inmediata para este miércoles con el fin de nombrar un nuevo titular de la mesa directiva que asuma la jefatura del Estado. Entre los nombres que se disputan la sucesión destacan figuras como María del Carmen Alva y Héctor Acuña quienes buscan liderar el periodo de transición hasta las elecciones generales de abril. Mientras tanto el sistema financiero internacional y la comunidad empresarial local parecen haber normalizado este ciclo de vacancias ya que los bonos soberanos y la moneda nacional no mostraron reacciones adversas significativas tras el anuncio.



Análisis económico

Mientras el escenario político es incierto, los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática revelan que la economía peruana creció un 3.44% durante el año 2025. Este dinamismo fue impulsado principalmente por el sector de la construcción que registró un incremento del 12.01% gracias a un fuerte consumo interno de cemento y al avance sostenido de las obras públicas. El sector comercio también aportó positivamente con un alza del 4.89% impulsado por las ventas mayoristas y minoristas. No obstante la minería presentó un desempeño negativo del 2.18% debido a una menor extracción de cobre y molibdeno lo que añade cautela para los portafolios enfocados en materias primas.





Fuente: statistics.cepal.org.



Análisis técnico

El índice MSCI Perú que se negocia bajo el ticker EPU.US muestra una correlación con este entorno de crecimiento moderado y alta incertidumbre institucional. Actualmente el activo cotiza en la zona de los 85.87 dólares. Por lo que se encuentra negociando bajo la media móvil exponencial de 200 periodos ubicada en los 84.44 dólares, la cual funciona como soporte mientras que la media de 50 periodos oscila en los 86.77 dólares representando una resistencia inmediata, donde el precio debería batir para retomar su impulso alcista.

El indicador de fuerza relativa RSI se mantiene en los 48 puntos confirmando una zona de neutralidad donde los inversionistas parecen esperar la confirmación del nuevo liderazgo en el Congreso antes de probar la resistencia mayor de los 91.18 dólares. Esta baja volatilidad podría afirmar la tesis de que los mercados ya han descontado la disfuncionalidad política peruana priorizando la solidez de una macroeconomía que se desarrolla de forma independiente a sus gobernantes.

Fuente: xStation5.

