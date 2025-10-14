Continúa el cierre del gobierno americano

Conclusiones clave El cierre del gobierno estadounidense implica la ausencia de informes macroeconómicos.

La atención se centra en los comentarios de la Fed, con el discurso de su presidente, Jerome Powell, esta tarde.

Hoy se publican datos salariales del Reino Unido y el Índice de Sentimiento Económico ZEW alemán.

Comenzamos la segunda sesión de la semana y se mantiene el cierre del gobierno estadounidense por decimocuarto día consecutivo, que pone en suspenso la publicación de varios informes macroeconómicos clave. Hoy conoceremos un nuevo discurso por parte del presidente de la Fed, Jerome Powell. Por otro lado, la incertidumbre política y comercial se mantiene alta, debido a que el equilibrio en las relaciones entre Estados Unidos y China no muestra firmeza. Los índices americanos cotizan cerca de máximos mientras el oro bate nuevos récords. Calendario de presentación de resultados trimestrales (antes del inicio de la sesión) JP Morgan

Goldman Sachs

Wells Fargo

Citigroup

BlackRock

J&J

Dominos Pizza

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "