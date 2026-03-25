¿Crece la esperanza de desescalada en el mercado?

Los precios del petróleo han caído casi un 4% desde ayer en respuesta a nuevas señales de posible desescalada en Oriente Medio. El movimiento se produjo hacia el final de la sesión de ayer, y hoy el petróleo se mantiene en niveles relativamente estables sin cambios significativos. Al momento de escribir, el petróleo Brent cae un 0,30% hasta 95 USD por barril, y el petróleo WTI hasta 88 USD por barril.

Washington y Teherán rebajan parcialmente el riesgo en Ormuz

El presidente Trump afirmó que las negociaciones con Irán continúan, y Teherán señaló que los buques “no hostiles” podrían recibir permiso para transitar el Estrecho de Ormuz bajo coordinación con las autoridades iraníes. Este desarrollo redujo las preocupaciones sobre una interrupción total y prolongada.

La caída en los precios del petróleo refleja una reducción parcial de la prima de riesgo geopolítico más que una normalización completa de la situación física del mercado. Aunque los titulares sobre una posible propuesta estadounidense a Irán y conversaciones de alto el fuego han mejorado el sentimiento, los funcionarios iraníes siguen negando negociaciones directas, y la actividad militar en la región continúa siendo intensa.

Reuters también informa que las disrupciones en la región ya se están traduciendo en tensiones energéticas más amplias, con Shell advirtiendo que Europa podría enfrentar escasez tan pronto como el próximo mes. Mientras tanto, Goldman Sachs indica que los precios del petróleo están siendo impulsados menos por el escenario base y más por los cambios en las probabilidades de escenarios extremos.