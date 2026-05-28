ÚLTIMA HORA: Inventarios de petróleo crudo caen más de lo esperado

16:30 - Estados Unidos, reporte EIA:
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Inventarios de petróleo crudo: -3.620M (pronóstico -3.327M; previo -7.863M)
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Tasas de utilización semanal de refinerías EIA (variación semanal): 2.9% (pronóstico 0.8%; previo -0.1%)
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Inventarios de petróleo en Cushing: -2.794M (previo -1.604M)
Gráfico: OIL.WTI (M5)
Fuente: xStation5
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