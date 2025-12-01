Cripto se desploma y diciembre inicia con presión en mercados

La primera sesión de la semana y de diciembre en los mercados financieros internacionales estuvo dominada por caídas en la valoración de la mayoría de los activos.

En Europa, prevalecieron los descensos en el DAX alemán, que retrocedió un 1% en el mercado contado. Las conversaciones de paz sobre Ucrania están afectando a representantes clave de la industria en la región.

La economía polaca mantuvo un sólido crecimiento en el tercer trimestre de 2025. El PIB aumentó 3,8% interanual y 0,9% trimestral, superando las estimaciones anteriores de la Oficina Central de Estadística (GUS) y el consenso del mercado. El avance estuvo impulsado principalmente por la inversión, que creció 7,1% interanual, especialmente en los sectores público y municipal, y por el gasto público, que subió 7,4% interanual. El consumo de los hogares aumentó 3,5% interanual, lo que sugiere una estructura de crecimiento estable y sin presiones inflacionarias excesivas. La demanda interna creció 3,7% interanual, las exportaciones 6,1% y las importaciones 5,9%. Los índices de Varsovia avanzaron ligeramente impulsados por las buenas noticias económicas.

En Wall Street, el ánimo mejoró en la segunda mitad de la jornada pese a un comienzo negativo. Sin embargo, esto no cambia que los principales índices retroceden intradía: el Nasdaq cae 0,1% y el S&P 500 baja 0,07%.

En noviembre, el sector industrial estadounidense siguió en contracción. El ISM manufacturero se situó en 48,2 puntos, por debajo de la previsión de 49,0. El subíndice de nuevos pedidos cayó a 47,4, y el empleo industrial a 44,0, señalando una demanda más débil y recortes de personal. En contraste, el sector servicios crece con fuerza: el ISM de servicios avanzó a 58,5 puntos, superando expectativas.

En el mercado Forex, el yen japonés es la divisa con mejor desempeño de la sesión tras los comentarios del gobernador del Banco de Japón, quien por primera vez en meses sugirió abiertamente la posibilidad de una subida de tasas en la reunión de diciembre.

En el mercado de materias primas, la plata destaca con un alza del 3,5%, alcanzando nuevos máximos. El oro también se comporta de forma positiva, subiendo un 0,6%.

Sin embargo, el área más pesimista del mercado sigue siendo la de criptomonedas y empresas vinculadas al sector. Bitcoin cae 6,6%, mientras que las acciones de MicroStrategy retroceden 12% tras comentarios del CEO sobre la posibilidad técnica de vender Bitcoin en una situación crítica, algo que los inversores perciben como contradictorio respecto al tono previamente eufórico de Michael Saylor.