Petróleo: la logística empieza a pesar más que la producción

En determinados momentos, los mercados financieros avanzan con una sensación de incomodidad difícil de definir. El precio no se mueve con pánico ni con euforia; más bien parece estar intentando procesar una historia que aún no está completamente definida. El mercado no se acelera, pero tampoco permanece inmóvil. Simplemente comienza a subir un poco más de lo que lo hacía el día anterior. Ese comportamiento describe bastante bien lo que está ocurriendo actualmente en el mercado del petróleo.

El foco vuelve a concentrarse en una de las zonas más sensibles del sistema energético global: el Estrecho de Ormuz. En el mapa, este paso marítimo parece apenas una estrecha franja de agua entre Irán y Omán. Sin embargo, en términos energéticos representa una de las arterias más críticas del comercio mundial de crudo.

A través de este corredor transita aproximadamente el 20% del petróleo que consume el planeta. Cada día circulan por esta ruta cerca de 15 millones de barriles de crudo y más de 4 millones de barriles de productos refinados, incluyendo gasolina, diésel y combustible de aviación. Estos flujos se dirigen hacia refinerías repartidas por Asia, Europa y América.

Cuando el tránsito marítimo opera con normalidad, esta infraestructura logística pasa prácticamente desapercibida para el mercado. Los buques cruzan el estrecho, el petróleo fluye con regularidad y las refinerías continúan procesando crudo sin interrupciones. Sin embargo, cuando aumenta la tensión geopolítica en la región, el mercado vuelve a mirar ese punto del mapa con especial atención. Eso es precisamente lo que está ocurriendo en el contexto actual.

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha elevado el nivel de riesgo en el Golfo Pérsico. De forma gradual, esa tensión empieza a reflejarse en algo tan tangible como el movimiento de los buques petroleros. Los ataques a embarcaciones y la creciente incertidumbre en la zona han llevado a numerosos armadores a adoptar una postura más prudente.

Algunos buques permanecen a la espera antes de continuar su ruta. Otros retrasan su entrada en la zona. Y algunos operadores, directamente, prefieren evitar temporalmente el tránsito por el estrecho.

Los sistemas de seguimiento marítimo muestran una señal que el mercado energético sigue con atención y es que cerca de 300 petroleros permanecen en la región sin continuar su ruta habitual. No se trata de un colapso del comercio energético global, pero sí de una anomalía que introduce fricciones en un sistema logístico diseñado para funcionar con gran precisión.

El petróleo, por encima de todo, necesita moverse y los campos petroleros producen crudo diariamente, los oleoductos lo transportan hacia terminales portuarias y los puertos cargan los buques que lo trasladan a refinerías en distintas regiones del mundo. Es una cadena logística altamente sincronizada. Cuando alguno de sus eslabones comienza a ralentizarse, incluso de forma leve, la tensión empieza a trasladarse al mercado. El precio ya empieza a reflejar esa sensación.

El Brent se ha situado nuevamente por encima de los 84 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cotiza cerca de los 78 dólares. No se trata de un movimiento explosivo ni de una reacción dominada por el pánico. Más bien parece un ajuste gradual, como si el mercado estuviera incorporando una prima de riesgo moderada mientras intenta evaluar la duración y la intensidad de la situación.

Paradójicamente, el problema actual no está relacionado con la disponibilidad de petróleo. La producción global continúa operando con relativa normalidad. La dificultad surge en un punto más básico del sistema energético: la capacidad de trasladar ese petróleo hacia los mercados finales.

Irak ha sido uno de los primeros países en comenzar a experimentar este efecto. Ante las dificultades para exportar parte de su producción, el país ha reducido temporalmente el bombeo en algunos de sus campos. Las estimaciones apuntan a cerca de 1,5 millones de barriles diarios que han tenido que permanecer bajo tierra, no por falta de demanda, sino por limitaciones logísticas para colocarlos en el mercado internacional.

La dinámica es relativamente sencilla porque cuando los buques no salen con normalidad, el petróleo comienza a acumularse en los puntos de almacenamiento. Los tanques se llenan con mayor rapidez de lo habitual. Y cuando esos inventarios se acercan a su límite operativo, los productores se enfrentan a una decisión difícil. Si no existe capacidad para almacenar más crudo, la única alternativa es reducir la producción.

Detener o ralentizar un campo petrolero nunca es una decisión sencilla. Implica pérdidas económicas relevantes y, en muchos casos, reiniciar la producción posteriormente puede requerir tiempo y ajustes técnicos. Dependiendo del tipo de yacimiento, restablecer la extracción puede ser un proceso complejo.

Por ahora, el mercado observa la evolución de los acontecimientos con cautela. Las crisis geopolíticas son, por naturaleza, impredecibles en su duración y alcance. Sin embargo, cada día que el Estrecho de Ormuz permanece tensionado aumenta la percepción de que el sistema energético global podría entrar en una fase más incómoda.

Mientras tanto, el comportamiento técnico del petróleo comienza a ofrecer señales adicionales. En el caso del WTI, el precio parece estar desarrollando una estructura técnica similar a un triángulo alcista. Este tipo de formación suele aparecer cuando el mercado entra en una fase de compresión: los compradores presionan progresivamente al alza mientras el precio encuentra repetidamente resistencia en un mismo nivel.



Fuente: xStation

Esa zona de resistencia se sitúa actualmente en torno a los 78 dólares por barril. Si el precio logra superar ese nivel con claridad, el movimiento alcista podría intensificarse. Sin embargo, en un entorno dominado por factores geopolíticos, también existe la posibilidad de un giro rápido.

Un anuncio de desescalada militar, la normalización del tráfico marítimo o señales claras de estabilización en la región podrían reducir rápidamente la prima de riesgo incorporada en el precio.

Por el momento, el mercado del petróleo se mueve en un terreno intermedio donde conviven dos narrativas. Por un lado, el sistema energético global sigue funcionando. Por otro, comienzan a aparecer señales de fricción que podrían intensificarse si las tensiones se prolongan.

Por esta razón, el nivel de los 78 dólares adquiere ahora una relevancia adicional. Más allá de su significado técnico, representa el punto en el que el mercado deberá decidir si este episodio se trata simplemente de otro sobresalto geopolítico pasajero o si, por el contrario, estamos presenciando el inicio de una dinámica más estructural para el mercado petrolero.

Cuando la geopolítica comienza a interferir con la logística del petróleo, el mercado suele recordar una realidad que con frecuencia pasa desapercibida en periodos de estabilidad: el equilibrio energético mundial es mucho más frágil de lo que parece cuando todo funciona con normalidad.

______

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.