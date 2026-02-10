Datadog en plena forma: récord en el 4T y sólido panorama para 2026

Datadog confirma su fortaleza en cloud e inteligencia artificial

Datadog, uno de los principales proveedores de soluciones de monitorización, analítica y seguridad en la nube, presentó este martes sus resultados del cuarto trimestre de 2025, superando con claridad las expectativas del mercado. La compañía registró un fuerte crecimiento de ingresos, mejoras en rentabilidad y una expansión significativa de su base de clientes clave, reforzando su posición consolidada dentro del estratégico segmento de cloud e IA.

Los ingresos de Datadog alcanzaron los USD 953 millones, lo que supone un crecimiento interanual cercano al 29%, muy por encima del consenso de analistas, situado en USD 917 millones. El beneficio por acción ajustado (BPA) se ubicó en USD 0,59, superando también la previsión del mercado (USD 0,55).

Principales resultados financieros – 4T 2025

Ingresos: USD 953 millones (+29% interanual; consenso: USD 917 millones)

BPA ajustado: USD 0,59 (consenso: USD 0,55)

Beneficio neto: aproximadamente USD 46,6 millones

Facturación contratada (billings): USD 1.200 millones

Margen bruto: 76%, estable pese al aumento de los costes operativos

Perspectiva – 1T 2026 y ejercicio completo 2026

Ingresos 1T: USD 951–961 millones (consenso: USD 940 millones)

BPA ajustado 1T: USD 0,49–0,51 (consenso: USD 0,54)

Ingresos FY2026: USD 4.060–4.100 millones

BPA ajustado FY2026: USD 2,08–2,16

La previsión para el primer trimestre anticipa ingresos por encima de lo esperado, aunque el BPA podría situarse ligeramente por debajo del consenso. Datadog continúa apoyándose en una sólida base de grandes clientes, lo que aporta visibilidad y estabilidad a sus resultados financieros.

Reacción del mercado e importancia para los inversores

Tras la publicación de los resultados, las acciones de Datadog registraron una fuerte subida, reflejando la positiva acogida tanto del sólido desempeño trimestral como de una previsión creíble para 2026. En un entorno tecnológico marcado por una elevada cautela, donde los inversores son especialmente sensibles a riesgos de sobrevaloración y presión sobre márgenes, Datadog destaca como una compañía capaz de combinar crecimiento con escalabilidad operativa en un segmento tecnológico clave.

Contexto de negocio y perspectivas

Datadog mantiene una posición de liderazgo en monitorización, analítica y seguridad en la nube, beneficiándose del crecimiento estructural de la IA, la observabilidad de datos y la ciberseguridad en entornos cloud. Su escala operativa, flujos de ingresos recurrentes y la expansión de su cartera de grandes clientes le permiten monetizar contratos de forma eficiente y sostener márgenes saludables, incluso en un contexto de mayores costos.

No obstante, la compañía enfrenta desafíos relevantes, como el aumento de la competencia entre proveedores cloud, posibles presiones sobre márgenes y la necesidad de mantener un ritmo constante de innovación en un sector altamente dinámico. Aun así, los resultados publicados y la proyección ofrecida sugieren que Datadog está bien posicionada para mantener su trayectoria de crecimiento y seguir expandiéndose dentro de la infraestructura cloud e IA.