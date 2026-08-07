El dólar y el Nasdaq 100 se enfrentan a una prueba clave.

Tras la reunión de la Reserva Federal de julio, que no trajo consigo ni una subida de tipos de interés ni mayor claridad sobre las futuras acciones del comité, la expectativa del mercado de subidas de tipos ha caído significativamente, lo que ha provocado un descenso del dólar y subidas en la bolsa.

Los inversores parecen cada vez más escépticos de que las declaraciones restrictivas del nuevo presidente de la Reserva Federal se traduzcan en acciones concretas. Cabe recordar que hace casi exactamente un año, Warsh se posicionó abiertamente a favor de Trump, declarando en FOX News que la frustración del presidente con la gestión de la política monetaria de Powell estaba plenamente justificada. En aquel momento, criticó a la institución por su lentitud a la hora de recortar los tipos de interés y por su excesiva dependencia de datos económicos retrospectivos.

Dado que la Reserva Federal debe garantizar tanto la estabilidad de precios como el máximo empleo, los indicios de desaceleración en el mercado laboral estadounidense podrían llevar a una revisión más flexible de la trayectoria prevista de los tipos de interés en EE. UU.

Sin embargo, el informe de empleo no agrícola (NFP) ha tendido a sorprender positivamente en los últimos años: el dato principal (variación en las nóminas no agrícolas) ha superado las expectativas en 35 de los últimos 50 meses.

¿Qué podemos esperar entonces? O mejor dicho...

¿Qué sabemos ya sobre el mercado laboral estadounidense?

Últimos datos de NFP

En junio, el número de empleos en el mercado laboral estadounidense aumentó en 49.000, cifra significativamente inferior a la proyección (107.000). También se registró una importante revisión a la baja de los datos de los dos últimos meses (-74.000).

Sin embargo, el promedio trimestral se mantuvo en un nivel saludable (+111.000) gracias a los sólidos datos de abril y mayo. En nuestra opinión, el descenso de junio no indica necesariamente una desaceleración del mercado laboral estadounidense.

Figura 1: Datos de empleo no agrícola (NFP) y componente del Índice de Gerentes de Compras (PMI) del ISM (2020-2026)

Fuente: XTB Research, 07.08.2026

Informe de empleo privado ADP

Los datos de julio volvieron a sorprender negativamente. Se registraron tan solo 44.000 nuevos empleos, lo que, sumado a la revisión a la baja de la cifra de junio (a 95.000), no inspira un optimismo excesivo.

La divergencia entre el sector servicios (con un aumento de 47.000 nuevos empleos) y el sector industrial (con un descenso de 3.000) se acentúa.

El sector de la educación y la sanidad sigue siendo un pilar de crecimiento (+36.000), y los sectores financiero (+10.000) y de servicios empresariales (+9.000) también presentan un sólido desempeño.

Sin embargo, se observa una clara desaceleración en sectores que antes impulsaban el empleo. El sector del ocio y la hostelería eliminó 11.000 empleos (a pesar de la Copa Mundial de Fútbol, ​​coorganizada por Estados Unidos), y el comercio minorista y la logística perdieron 8.000 empleos.

La situación salarial resulta interesante.

El crecimiento salarial de los empleados que conservan su puesto actual se ha estabilizado en un 4,4% interanual.

Los mayores aumentos en este grupo se registraron en los sectores financiero (5,2%) y manufacturero (5,0%).

También se observa una brecha significativa según el tamaño de la empresa. Las microempresas (menos de 20 empleados) aumentan los salarios solo un 2,4%, mientras que las medianas y grandes empresas garantizan incrementos de alrededor del 4,7%.

La dinámica salarial de quienes cambian de empleo aumentó hasta el 7,0%, el nivel más alto desde agosto de 2025.

El ritmo de creación de empleo se está ralentizando, pero se ajusta mejor a la tendencia de una transición gradual. En muchos sectores, encontrar empleo lleva más tiempo que antes (la duración media del desempleo se ha extendido a 26 semanas), pero esta no es la imagen completa. En sectores clave, los empleadores siguen teniendo dificultades para encontrar trabajadores cualificados.

Informe JOLTS de vacantes de empleo

Cabe destacar, desde el principio, que los datos de JOLTS tienen un mes de retraso con respecto a otras lecturas. Por lo tanto, no ofrecen una imagen tan actualizada de la situación actual de la economía estadounidense, especialmente en un periodo de cambios geopolíticos tan dinámicos y volatilidad en los precios de las principales materias primas energéticas.

Sin embargo, los datos de junio se ajustan al panorama de bajas contrataciones y despidos que se ha venido describiendo durante meses.

La tasa de despidos se mantuvo en un nivel muy bajo del 1,1%.

El número de renuncias voluntarias también fue bajo (2%).

Solicitudes semanales de subsidio por desempleo

Las nuevas solicitudes de prestaciones se mantuvieron en un nivel bajo (199.000). Otro dato bajo situó la media móvil de cuatro semanas por debajo de las 200.000.

Cabe recordar que hace dos semanas, las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo cayeron a su nivel más bajo desde 1969.

¿En qué se centrarán los inversores hoy?

Más allá del dato principal, que mostrará la variación en las nóminas no agrícolas (consenso: 80.000), analizaremos lo siguiente:

Revisiones de los datos de los dos últimos meses.

La tasa de desempleo (consenso: 4,2%).

El crecimiento salarial, tanto anual como mensual (consenso: 3,5%; 0,3%).

Ante la persistente preocupación por la alta inflación (3,5% y 2,6% de inflación subyacente), el crecimiento salarial podría captar especial atención. El consenso prevé una cifra cercana al 3,5%, lo que implica que no hubo crecimiento de los ingresos en términos reales.

Figura 3: Inflación del IPC y crecimiento salarial en EE. UU. (2007-2026)

Fuente: XTB Research, 07.08.2026

Los datos inferiores a lo esperado aumentarían la preocupación por el consumidor estadounidense, que ya se manifiesta con bastante claridad. El consumo se está produciendo en gran medida a expensas del ahorro (la tasa de ahorro ha caído a tan solo el 3%), y su crecimiento es muy desigual. El crecimiento del consumo entre el quintil superior (20%) de los contribuyentes estadounidenses, ajustado a la inflación, alcanzó el 3,8% en el primer trimestre. En el resto de la población (el 80% de los ciudadanos), se mantuvo prácticamente plano (+0,6%).

Por otro lado, un fuerte crecimiento del empleo podría confirmar la postura restrictiva de la FED respecto a la necesidad de subir los tipos de interés. Mantener un bajo nivel de despidos y contrataciones debería permitir a los responsables políticos centrar su atención en la presión inflacionaria, que sigue siendo preocupantemente alta.