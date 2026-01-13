Datos de inflación del IPC en EE. UU.

- El calendario económico de la jornada está marcado por Estados Unidos.
- El calendario económico de la jornada está marcado por Estados Unidos.
El calendario económico de hoy está bastante concentrado. Los únicos datos destacables se publicarán en la segunda mitad del día, incluyendo el informe de inflación del IPC de EE. UU., así como el informe de ventas de viviendas nuevas en EE. UU., cuyo impacto en el mercado es significativamente menor.
Calendario económico detallado:
- 14:30h - Inflación del IPC de EE. UU. (diciembre)
- 16:00h - Ventas de viviendas nuevas en EE. UU. (septiembre)
Sentimiento mixto en Europa, descensos en los índices de EE. UU.
Los consumidores estadounidenses siguen gastando a finales de 2025 📈📌
⌚Boletín Diario de Mercados (14.01.2026)
Ethereum toma impulso y se suma al repunte de las criptomonedas
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "