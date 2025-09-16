Datos de ZEW y la producción industrial de la eurozona

11:00 AM, Zona Euro - Datos de Empleo:
- Salarios en la zona euro (T2): real: 3,70 % interanual; previsión: 3,70 % interanual; anterior: 3,40 % interanual.
11:00 AM, Zona Euro - Producción Industrial de julio:
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
- Producción Industrial: real: 1,8 % interanual; previsión: 1,7 % interanual; anterior: 0,7 % interanual.
- Producción Industrial: real: 0,3 % intermensual; previsión: 0,4 % intermensual; anterior: -0,6 % intermensual.
11:00 AM, Zona Euro - Índice de Coste Laboral (T2):
- real: 3,60 % interanual; previsión: 3,70 % interanual; anterior: 3,40 % interanual.
11:00 AM, Zona Euro - Sentimiento Económico ZEW de septiembre:
- Actual: 26,1; pronóstico: 20,3; anterior: 25,1;
11:00 AM, Alemania - Sentimiento Económico ZEW de Alemania de septiembre:
- Actual: 37,3; pronóstico: 25,3; anterior: 34,7;
11:00 AM, Alemania - Condiciones Actuales ZEW de Alemania de septiembre:
- Actual: -76,4; pronóstico: -75,0; anterior: -68,6
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "